جهان زیر پای شماست… | برترین عناوین جهان آزاد چند نفره – بخش اول

در سال های اخیر عناوین جهان آزاد مخصوصا از نوع چند نفره، طرفداران خیلی خیلی زیادی در دنیای بازی های رایانه ای پیدا کرده اند و روز به روز کمپانی های مختلف بیشتر به سراغ بازی های این چنینی می روند و بازیبازان هم بیشتر استقبال می کنند. حتی وقتی بازی هایی در این ژانر می آیند و کلی هم منتقدین آن ها را می کوبند و خیلی از بازیبازان از آن ها بد می گویند (مثل Anthem و Fallout 76 و Ghost Recon Wildlands)، در هنگام آمار فروششان می بینیم که به طور وحشتناکی موفق عمل کرده اند و جزو پروفروش ترین عناوین تاریخ کمپانی سازنده یا ناشرشان شده اند! به همین دلیل هم باز روند ساخت این عناوین ادامه می یابد و البته راستش من که ناراضی نیستم و تا باشد عناوینی مثل دیویژن و گوست ریکان وایلدلندز و فال اوت ۷۶ و Anthem عرضه شود تا من و خیلی ها لذتش را ببریم و سازندگان هم سودش را. این عناوین معمولا در ابتدای عرضه چون غالبا آنلاین هستند، دارای مشکلاتی می باشند ولی با گذر زمان و راه افتادن سرورها و گرفتن بازخورد بازیبازان، وضعیت آنها مدام بهتر می شود و با آپدیت ها و بهبودهای عالی، روز به روز با ثبات تر و جذاب تر می شوند، به طوری که مثلا یک بازی مثل فال اوت ۷۶ اکنون چند ماه بعد از عرضه وضعیتش اصلا حتی قابل مقایسه هم با روز نخست عرضه نیست و اگر بازی اکنون نقد شود خیلی بهتر است زیرا کلی نمره به خاطر مشکلات فنی زمان عرضه از این بازی ها کم می شود که در آینده با آپدیت ها رفع می شوند و این ذات و طبیعت بازی های جهان آزاد و چند نفره است و به شخصه اعتقاد دارم اصلا نقد این بازی ها با ۳ ساعت بازی کردن در روز عرضه بازی، اصلا درست و صحیح نیست. به هر حال خوشبختانه بازیبازان این عناوین را دوست دارند و می خرند و بازیسازان هم مجبور می شوند مدام بازیشان را بهتر و بهتر کنند و بهبود ببخشند. مطلب امروز ما در مورد عناوین باکیفیت این شاخه یعنی عناوین جهان آزاد چند نفره است. در واقع در این مطلب دو قسمتی قصد داریم تا به ۱۸ عدد از برترین عناوین جهان آزاد چند نفره در تاریخ بازی های رایانه ای اشاره کنیم و آن ها را همراه شما برشماریم. بازی هایی که برخی از آن ها واقعا بی نظیر هستند و هر کدام برای ما خاطرات زیادی را رقم زده و بسیار محبوب هستند. به مانند همیشه و در مقالات ۱۰ برتر و ۲۰ برتر و … قبل از شروع این مطلب باید نکاتی را ذکر کنم که از شما عزیزان خواهشمندم آن ها را مطالعه نمایید تا شک و شبهه ای برای شما دوستان پیش نیاید.

مهم ترین نکته در مورد این مطلب آن است که در این لیست ۱۸ تایی از بازی های چند نفره جهان آزاد، عناوین عظیم MMORPG و بازی هایی از قبیل League of Legends و WoW و… قرار داده نشده اند و بیشتر تمرکز بر روی عناوین جهان آزاد چند نفره ای از قبیل Destiny و Division و… بوده است. همچنین باید عرض کنم که قطعا جدا از این لیست که بنده تهیه کرده ام تعداد بسیار زیادی گزینه های دیگر وجود داشته اند که می توانستند در این مطلب حاضر باشند اما به هر حال تعداد محدودیت دارد و نویسنده، انتخاب هایی را که از نظر خود برتر بوده اند در لیست جای داده است. پس دقت کنید که این مقاله، “برترین عناوین جهان آزاد چند نفره در تاریخ بازی های رایانه ای” به انتخاب بنده است، زیرا که اساس چنین مقالاتی این گونه است و سلیقه شخصی نیز بسیار اهمیت دارد. همچنین اگر عنوانی را فراموش کرده باشم و بعد از بستن مقاله متوجه آن شوم، نام این بازی ها را در آخر بخش دوم و پایانی مقاله ذکر خواهم کرد. رتبه بندی و ترتیبی که در این لیست برای بازی های مختلف لحاظ شده است کاملا نظر شخصی نویسنده است و هیچ معیار و میزانی برای درست یا غلط بودن آن وجود ندارد زیرا پای سلیقه مطرح است البته سلیقه منطقی، نه این که مثلا کسی یک بازی خطی را بیاورد و در صدر لیست قرار دهد و بگوید این سلیقه من است زیرا که این توهین به شعور مخاطب است اما به هر حال سلیقه شخصی نیز در چنین مقالاتی بسیار اهمیت دارد. قطعا در رده بندی این بازی ها سلائق و علائق با هم متفاوت است و بر اساس تجربه و خاطراتی که هر شخص دارد جایگاه ها را تعیین می کند و قاعدتا هر شخصی از هر بازی که خاطرات بیشتری داشته و به آن ها بیشتر علاقمند باشد، آن عناوین را بالاتر قرار خواهد داد. البته ما در این مطلب سعی کرده ایم تا بازی هایی را قرار دهیم که یک وفاق جمعی بین بسیاری از بازیبازان دنیا در مورد برترین بودن آنها در این شاخه برقرار است و بدون شک بازی های حاضر در این لیست در خیلی از ویدئوها و مطالب مربوط به برترین عناوین جهان آزاد چند نفره در تاریخ بازی های رایانه ای، با مطلب ما مشترک هستند. در نظر داشته باشید که عنوانی که مثلا من در رتبه ششم قرار داده ام دلیلی بر این نیست که آن بازی حتما و به صورت وحی منزل، ششمین بازی برتر جهان آزاد چند نفره تاریخ است، بلکه برای من این گونه است و شاید برای شما اول یا دهم باشد و یا شاید اصلا در لیست شما حضور نداشته باشد. نکته بعدی این که تمامی گزینه های این لیست بر اساس داشته ها و اطلاعات نویسنده گرد آوری شده اند و در این مطلب قرار گرفته اند. شاید شما عقیده داشته باشید که مثلا بازی دیگری می تواند به جای فلان شماره از این لیست قرار بگیرد و یا جایگاه آن فرق کند. در اینجا نیز معیار و میزان ثابتی نداریم و عقل و منطق در کنار احساس و خاطرات است که در ذهن هر شخص با هم ترکیب می شوند و اسم هایی مختلف را به عنوان خروجی بیرون می دهند. پس بهتر است تا این مطلب را به عنوان یک مقاله سرگرم کننده که به همراه آن برخی خاطراتتان را مرور خواهید کرد یا با چند بازی باکیفیت آشنا خواهید شد، نگاه کنید. با بیان این نکات اگر تا کنون به خواندن مقاله ادامه داده اید از شما دعوت می کنم تا در ادامه مطلب قسمت نخست “برترین عناوین جهان آزاد چند نفره در تاریخ بازی های رایانه ای” با بنده و وبسایت تحلیلی خبری گیمفا همراه شوید.

۱۸ – Rust

سازنده: Facepunch Studios

ناشر: Facepunch Studios

ژانر: Action-adventure, survival Open World Multiplayer

پلتفرم مقصد: Microsoft Windows و macOS

سال انتشار: ۲۰۱۳ (ارلی اکسس) ۲۰۱۸ (انتشار)

امتیاز متا: ۶۹/۱۰۰

قطعا بین عناوین این لیست، بازی Rust کم نام و نشان ترین عنوان است و البته گاهی خوبی این مقاله ها همین است که برخی مخاطبین را با بازی هایی که شاید دوست داشته باشند ولی تاکنون آنها را نشناخته باشند آشنا شوند. بازی Rust که در این شماره لیست از آن حرف می زنیم نیز شاید یکی از همین عناوین باشد. بازی Rust که Facepunch Studios وظیفه ساخت و توسعه آن را عهده دار بود، عنوانی در ژانر Action-adventure survival Open World Multiplayer به حساب می آید که در سال ۲۰۱۶ برای پلتفرم های Playstation 4 ,Xbox One و PC منتشر گردید. لازم به ذکر است که وظیفه انتشار این بازی را کمپانی Facepunch Studios بر عهده داشت.Rust پس از انتشار بازخوردهای نسبتا خوبی را دریافت نمود و برخی سایت ها نمرات خوبی به آن دادند ولی برعکس این موضوع نیز وجود داشت و برخی منابع ایرادات بیشماری از بازی گرفتند.

Rust نهایتا از مجموع نقد ها و نمرات خود، امتیاز متای ۶۹/۱۰۰ کسب نمود تا به این ترتیب به عنوان یکی از عناوین نسبتا باکیفیت ژانر جهان آزاد چند نفره در دنیای بازی های رایانه ای شناخته شود و طرفدارانی را نیز به تجربه خود علاقمند کرد. جالب است بدانید که این بازی در ابتدا به عنوان یک کلون از DayZ و یک ماد محبوب برای Arma 2 به همراه المان های Crafting و ساخت و ساز ماین کرفت خلق شد! شما باید در دنیای وحشی و وسیع بازی با جمع آوری منابع مورد نیاز یا دزدیدن آنها بقای خود را حفظ کنید و باید مواردی مثل گرسنگی و تشنگی و سلامتی خود را مدیریت نمایید. در بازی دشمنانی مثل گرگ ها و خرس ها نیز وجود دارند ولی اصلی ترین خطر برای بازیباز در بازی، دیگر بازیبازان هستند و به خاطر ذات چند نفره و بقای این بازی، باید مراقب حمله دیگران باشید. مبارزات با استفاده از سلاح های گرم و همچنین برخی سلاح های اولیه مثل تیر و کمان و.. انجام می شود.

همچنین برخی ماشین ها و وسایل نقلیه که توسط NPC ها کنترل می شوند در دنیای بازی مشغول گشت زنی هستند و به بازیبازان حمله می کنند و از بین بردنشان هم کار آسانی نیست. در بازی سیستم ساخت و ساز نیز دارید که در ابتدا محدود است ولی وقتی در دنیای آزاد بازی مواد و آیتم های مختلف را پیدا کنید، این قابلیت شما نیز گسترش می یابد. در دنیای بازی برای حفظ امنیت خود باید پایگاه بسازید و یا جزو یک Clan شوید تا شانس بقایتان بیشتر شود. حمله کردن و غارت دیگران از موارد بسیار رایج در بازی است و این کار مدام توسط Clan های بزرگ انجام می شود و اگر تنها باشید خیلی زود دخلتان می آید. البته برای این موضوع قوانین و شرایطی هم وجود دارد. نهایتا می توان گفت بازی Rust جزو بازی های تقریبا باکیفیت در ژانر جهان آزاد چند نفره قلمداد می شود و این عنوان در لیست ما از “برترین عناوین جهان آزاد چند نفره در تاریخ بازی های رایانه ای”جایگاه هجدهم را به خود اختصاص داده است.

۱۷ – ARK: Survival Evolved

سازنده: Studio Wildcard

ناشر: Studio Wildcard

ژانر: Action-adventure, survival Open World Multiplayer

پلتفرم مقصد: Microsoft Windows, Playstation 4 ,XboxOne ,Linux, macOS ,Android ,iOS, Switch

سال انتشار: ۲۰۱۷

امتیاز متا: ۷۰/۱۰۰

بازی ARK: Survival Evolved (با علامت ΛRK شناخته می شود) که Studio Wildcard وظیفه ساخت و توسعه آن را عهده دار بود، عنوانی در ژانر Action-adventure survival Open World Multiplayer به حساب می آید که در سال ۲۰۱۷ برای پلتفرم های Microsoft Windows, Playstation 4 ,XboxOne ,Linux, macOS ,Android ,iOS و Switch منتشر گردید. لازم به ذکر است که وظیفه انتشار این بازی را نیز Studio Wildcard بر عهده داشت. در ساخت این بازی استودیوهای Instinct Games, Efecto Studios و Virtual Basement نیز با استودیوی سازنده اصلی آن همکاری نزدیکی داشتند. شما باید در دنیای بزرگ بازی که یک جزیره پر از دایناسورهای مختلف و حیوانات درنده و خطرات مختلف است، بقای خود را حفظ کنید و تازه هر انسان دیگری هم در بازی می تواند یک خطر بالقوه باشد.

گیم پلی بازی هم از زاویه اول شخص و هم سوم شخص دنبال می شود و می توانید در دنیای بازی به صورت پیاده یا سوار بر حیوانات مختلف گشت و گذار کنید. در بازی با سلاح های گرم مختلف یا سلاح هایی که خودتان ساخته و ارتقا داده اید می توانید مبارزه کنید. همچنین برای دفاع از خودتان در برابر خطرات می توانید روی زمین و حتی روی برخی حیوانات و دایناسورها پایگاه دفاعی بسازید. گیم پلی بازی هم به صورت تک نفره و هم چند نفره در دسترس شما قرار دارد. در حالت تک نفره می توانید در بازی به همراه چندین نفر (حداکثر تعداد این نفرات در سرورهای مختلف فرق دارد) یک قبیله تشکیل دهید و احتمال بقای خود را بیشتر کنید. در این حالت تمام دایناسورهای رام شده و پایگاه های ساخته شده بین اعضای قبیله share می شود. همچنین اگر بخواهید بازی را تنها در برابر دشمنان هوش مصنوعی انجام دهید، یک مد خاص PvE نیز در بازی وجود دارد که در این مد بازیبازان نمی توانند به هم حمله کنند.

ARK: Survival Evolved پس از انتشار موفق شد تا بازخوردهای خوبی را دریافت نماید و نهایتا از مجموع نقد ها و نمرات خود، امتیاز متای خوب ۷۰/۱۰۰ را کسب نمود تا به این ترتیب به عنوان یکی از عناوین باکیفیت ژانر جهان آزاد چند نفره در دنیای بازی های رایانه ای شناخته شود و طرفداران زیادی را نیز به تجربه خود علاقمند کرد و البته با توجه به جدید بودن آن، قطعا هنوز شاهد ارتقاها و بهبودهای خیلی بیشتری در این بازی خواهیم بود. جالب است بدانید که با این که امتیاز متای ۳ پلتفرم رایج این بازی ۶۹ و ۷۰ است، ولی نسخه نینتندو سوییچ این بازی که بعد از تمامی نسخه ها عرضه شد امتیاز عجیب و غریب ۲۹/۱۰۰ را کسب نموده است که ممکن است به خاطر پورت خیلی ضعیف بازی باشد وگرنه کلیت یک بازی که تغییر نمی کند! تردیدی نیست که ARK: Survival Evolved تا همیشه جزو بازی های بسیار باکیفیت در ژانر جهان آزاد چند نفره یا Open World Multiplayer قلمداد می شود و این عنوان زیبا در لیست ما از “برترین عناوین جهان آزاد چند نفره در تاریخ بازی های رایانه ای” با شایستگی جایگاه دهم را به خود اختصاص داده است.

۱۶ – Don’t Starve Together

سازنده: Klei Entertainment

ناشر: Klei Entertainment

ژانر: Action-adventure, survival Open World Multiplayer

پلتفرم مقصد: Microsoft Windows, Playstation 4 ,XboxOne ,Linux, macOS

سال انتشار: ۲۰۱۶

امتیاز متا: ۸۳/۱۰۰

بازی Don’t Starve که عنوانی بسیار خاص و جذاب و البته سخت در سبک بقا بود با انتشار خود بسیار موفقیت آمیز عمل کرد و تبدیل به عنوانی بسیار محبوب و پرطرفدار شد و خیلی زود خود را به عنوان یکی از باکیفیت ترین بازی های سبک بقا به بازیبازان شناساند. این عنوان یک بازی تک نفره بود و سازندگان به این فکر افتادند که اگر بازی دارای یک بخش چند نفره هم باشد چقدر جذاب تر خواهد شد و درست هم فکر می کردند زیرا فرمول بقای سختگیرانه و پر استرس Don’t Starve خوراک این بود که چند بازیباز و دوست را با هم همراه کند تا در کنار هم از گرسنگی نمیرند! به این شکل بود که بازی Don’t Starve Together به عنوان یک محتوای جداگانه یا Standalone به عنوان شاخه مولتی پلیر Don’t Starve خلق گردید. بازی Don’t Starve Together که Klei Entertainment به مانند عنوان اصلی وظیفه ساخت و توسعه آن را عهده دار بود، عنوانی در ژانر Action-adventure survival Open World Multiplayer به حساب می آید که در سال ۲۰۱۶ برای پلتفرم های Microsoft Windows, Playstation 4 ,XboxOne ,Linux و macOS منتشر گردید. لازم به ذکر است که وظیفه انتشار این بازی را نیز کمپانی Klei Entertainment بر عهده داشت.

شما می توانید Don’t Starve Together را به صورت بازی Private تنها با دوستانتان بازی کنید و یا شانس خود را با جوین شدن به بازیبازان غریبه و همراهی با آنها امتحان نمایید که البته قطعا همکاری با دوستان هم لذتبخش تر است و هم نتیجه بهتری دارد. شما باید این بار برخلاف بازی اصلی که تنها بودید، به همراه چند نفر دیگر بقای خود را حفظ کنید و در برابر خطرات محیط و موجودات عجیب و غریب از خود محافظت نمایید. همان طور که می بینید فرمول کلی دقیقا مثل Don’t Starve است با این تفاوت که این بار باید در کنار هم “از گرسنگی نمیرید.” Don’t Starve Together پس از انتشار موفق شد تا به مانند بازی اصلی Don’t Starve تحسین تمامی منابع و مراجع معتبر گیمینگ و بازیبازان را برانگیزد و بازخوردهای بسیار خوبی را دریافت نماید. Don’t Starve Together نهایتا از مجموع نقد ها و نمرات خود، امتیاز متای بسیار خوب ۸۳/۱۰۰ را کسب نمود تا به این ترتیب به عنوان یکی از عناوین باکیفیت ژانر جهان آزاد چند نفره و بقا در دنیای بازی های رایانه ای شناخته شود و طرفداران زیادی را نیز به تجربه خود علاقمند کرد.

حتی برای کسانی که بازی اصلی را تجربه کرده اند نیز باز هم تجربه Don’t Starve Together جذابیت های خاص خودش را داراست زیرا با این که فرمول کلی یکی است، ولی به هر حال در بازی مولتی پلیر نوع بهره گیری از المان ها و مکانیک های بقا فرق می کند و کار گروهی تری را طلب می کند. در نهایت باید گفت تردیدی نیست که Don’t Starve Together تا همیشه جزو بازی های بسیار باکیفیت در ژانرOpen World Multiplayer قلمداد می شود و این عنوان زیبا در لیست ما از “برترین عناوین جهان آزاد چند نفره در تاریخ بازی های رایانه ای” با شایستگی جایگاه دهم را به خود اختصاص داده است.

۱۵ – No Man’s Sky

سازنده: Hello Games

ناشر: Hello Games, Sony Interactive Entertainment

ژانر: Action-adventure survival

پلتفرم مقصد: PlayStation 4, Microsoft Windows

سال انتشار: ۲۰۱۶

امتیاز متا: ۷۷/۱۰۰

زمانی که جامعه گیم مدام و مدام برای یک بازی هایپ می شوند و پشت سر هم در مورد بی نظیر بودن بازی می شنوند که فلان عنوان قرار است انقلابی به پا کند و رقیبی ندارد و… آن وقت است که آن بازی در زمان انتشار کارش خیلی خیلی سخت تر از بقیه بازی ها می شود و باید پاسخگوی هایپ وحشتناکی که در بین بازیبازان سبب شده است باشد و انتظارات را برآورده کند. قبل تر در مورد عنوان واچ داگز از سوی یوببسافت چنین موضوعی را شاهد بودیم که تبلیغات وحشتناک و تریلرهای عظیم و تعریف و تمجید مداوم سازندگان از بازیشان و مقایسه آن با جی تی ای، موجب شد تا انتظارات خیلی خیلی بالا برود و منتقدین و بازیبازان بسیار سخت گیرانه تر در مورد واچ داگز قضاوت کنند در حالی که اگر یوببسافت به صورت معقول و بدون هیاهو و جوسازی بیهوده آن را منتشر می کرد (مانند نسخه دوم)، واچ داگز بسیار بهتر بازخورد دریافت می کرد. در نسل هشتم نیز دقیقا مشابه این موضوع برای عنوانی با نام No Mans Sky رخ داد و تازه تاخیرهای بازی و طولانی تر شدن انتظار بازیبازان مزید بر علت نیز شد تا انتظارات به صورت عجیب و غریبی از این بازی بالا برود و بعد هم بسیاری را ناامید کند و عده زیادی حتی پول خود را پس بگیرند. بازی No Man’s Sky که Hello Games وظیفه ساخت و توسعه آن را عهده دار بود، عنوانی در ژانر Open World Action-adventure survival به حساب می آید که در سال ۲۰۱۶ و سپس در سال ۲۰۱۸ برای پلتفرم های Playstation 4 و PC و ایکس باکس وان منتشر گردید. لازم به ذکر است که وظیفه انتشار این بازی را کمپانی های Hello Games و Sony بر عهده داشتند.

No Man’s Sky پس از انتشار موفق شد تا بازخوردهای خوبی (البته اصلا در حد انتظار نبود) را دریافت نماید. No Man’s Sky نهایتا از مجموع نقد ها و نمرات خود، امتیاز متای ۷۱/۱۰۰ را کسب نمود و سپس با بهبودها و ارتقاهایی که بخود دید در نسخه ایکس باکس وان موفق به کسب امتیاز ۷۷ شد که بسیار قابل قبول تر است و البته هنوز هم شاهد ارتقاها و بهبودهای بیشتری در این بازی هستیم. در این عنوان سوار بر سفینه‎ فضایی خود می ‎شوید و به کهکشان های به نظر بی ‎‎انتهای بازی سفر می ‎کنید که هر یک شامل تعداد بسیار زیادی سیارات مختلف برای کشف کردن و گشت و گذار کردن است. بافت گیاهی و حیات وحش هر سیاره با دیگری کاملا متفاوت است و به هیچ وجه ذهن و چشم گیمر را خسته نخواهد کرد. باید منابع مختلف را از سیارات مختلف جمع ‎آوری کنید و سفینه‎ خود را ارتقا دهید، با گشت و گذار در جهان بی انتهای بازی آیتم های مختلفی را به دست آورید و آن ‏‎‎ها را بفروشید تا پول بیشتری برای شخصی سازی سفینه‎‎ خود و سایر موارد به دست آورید. با موجودات مختلفی که در طی سفر خود با آن‎ ها روبرو می ‎شوید مبارزه کنید و جان سالم به در ببرید. در کل، نقطه عطف این بازی گشت و گذار در جهانی بی ‎انتها و لذت بردن از زیبایی ‎های آن ‎هاست.

No Mans Sky عنوانی است که آن قدر در نمایش ها و تریلرها عظیم و زیبا و بی نظیر بود که حتی مورد انتظارترین بازی سال نیز شد. انصافا دنیای بازی و محیط های بیشمار آن از لحاظ بصری و طراحی هنری و گونه های جانوری و پوشش گیاهی خارق العاده و بی نظیر بودند اما کمبود محتوا و فعالیت های مفید انگار بازی را کشته بود و به قول یکی از دوستان “No Mans Sky عنوانی است با عظمت اقیانوس ولی با عمق برکه” که دقیقا بهترین توصیف کوتاه از این عنوان است و همه چیز را در مورد بازی می گوید. عنوانی عظیم و بی نهایت زیبا از لحاظ بصری و هنری ولی فاقد عمق و فعالیت های جذاب برای انجام دادن در آن دنیای زیبا که انگار بازی را به نوعی شبیه به یک شبیه ساز راه رفتن و سفینه سواری در یک تور بازدید از کهکشان کرده بود! البته این را بدانید که اکنون اصلا وضعیت بازی این طور نیست و این عنوان تبدیل به یک بازی پرمحتوا و قابل اتکا و بسیار جذاب شده است که کاملا ارزش تجربه کردن را داراست. تردیدی نیست که No Man’s Sky با وجود تمام حواشی تا همیشه جزو بازی های بسیار باکیفیت در ژانر جهان آزاد چند نفره قلمداد می شود و این عنوان زیبا در لیست ما از “برترین عناوین جهان آزاد چند نفره در تاریخ بازی های رایانه ای” با شایستگی جایگاه دهم را به خود اختصاص داده است.

۱۴ – Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands

سازنده: Ubisoft

ناشر: Ubisoft

ژانر: Open World Multiplayer Third Person Shooter

پلتفرم مقصد: Microsoft Windows, Playstation 4 ,XboxOne

سال انتشار: ۲۰۱۷

امتیاز متا: ۷۶/۱۰۰

سری گوست ریکان، حداقل برای دوست داران بازی های نظامی، نامی شناخته شده و البته بسیار مورد علاقه است. این سری دوست داشتنی، همیشه و در طول عمرش، توانسته به بهترین نحو ممکن، تاکتیک های نظامی و همکاری را در یک بازی ویدئویی جای دهد. اما دوست داران این سری بی نظیر که نوشته یکی از بهترین نویسنده های عرصه بازی های ویدئویی، یعنی تام کلنسی فقید است، پس از نسخه سرباز آینده، به هیچ وجه شاهد عرضه شدن یک بازی که در خور نام بزرگ و بسیار موفق این سری باشد نبوده‌اند. این سری همیشه موفق بوده با تغییرات عظیم در هسته اصلی گیم پلی، نوآوری را در بازی هایش بگنجاند و از سویی هم تعهدی هرچند کمرنگ، اما قابل مشاهده نسبت به ریشه هایش داشته باشد. حال آن که پس از عرضه نسخه بی نظیر و بسیار زیبای سرباز آینده، هیچ کدام از نسخه های دیگر سری نتوانستند نوآوری و احترام به ریشه ها را در کنار هم و به صورت یک معجون خوش طعم تحویل طرفداران بدهند. اما خوشبختانه با عرضه Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands یکی دیگر از نسخه های بی نظیر و دوست داشتنی سری را تجربه کردیم. نسخه ای که پر است از نوآوری های بی شمار در این سری و در عین حال، توانست به ریشه های سری، یعنی رعایت اصل اساسی همکاری و تاکتیک های نظامی پایبند بماند. بازی Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands که Ubisoft وظیفه ساخت و توسعه آن را عهده دار بود، عنوانی در ژانر Open World Multiplayer Third Person Shooter به حساب می آید که در سال ۲۰۱۷ برای پلتفرم های Playstation 4 ,Xbox One و PC منتشر گردید. لازم به ذکر است که وظیفه انتشار این بازی را نیز کمپانی یوبیسافت بر عهده داشت. Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands برخلاف فرمول همیشگی سری، در یک جهان باز و البته بسیار زنده اتفاق می افتد. سرزمینی که بر اساس کشور بولیوی ساخته شده است و یک نقشه بزرگ، مشابه و بسیار زنده از بولیوی در بازی داریم. نقشه ای که میزبان گروه ها و کارتلی جنایتکار و همچنین احزاب متفاوت و مردمی است که هر کدام بنا به شرایط پیش آمده و بر اساس نیاز هایی که دارند دست به تصمیم گیری و عمل می زنند. سازنده ها در این بازی از یک سناریوی بسته بهره نبرده اند و افسار داستان را هم به دست بازیباز سپرده اند. به همین منظور، بازیباز ها در نقش نیرو های ویژه ارتش ایالات متحده موسوم به Ghost باید با تصمیمات فردی و روندی که خودشان اتخاذ می‌کنند، در دنیای زنده و بسیار خطرناک بولیوی به جنگ کارتل خوفناک و بسیار قدرتمند سانتابلانکا بروند. کارتلی که با گسترش روز افزون فعالیت هایش، قدرتی بی حد در بولیوی به دست آورده و حالا در روز روشن می تواند به عملکرد غیرقانونی‌اش ادامه دهد. عملکردی که با خارج شدن از مرزهای بولیوی حالا مسئولان امریکایی را هم نگران کرده است.

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands پس از انتشار موفق شد تا بازخوردهای خوبی را دریافت نماید. Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands نهایتا از مجموع نقد ها و نمرات خود، امتیاز متای بسیار خوب ۷۶/۱۰۰ را کسب نمود تا به این ترتیب به عنوان یکی از عناوین باکیفیت ژانر جهان آزاد چند نفره در دنیای بازی های رایانه ای شناخته شود و طرفداران زیادی را نیز به تجربه خود علاقمند کرد و البته با توجه به حمایت های عالی یوبیسافت از بازی هایش هر چقدر زمان گذشت بهتر هم شد. به شخصه وقتی قبل از تجربه بازی Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands نقدهای آن را مطالعه می کردم نکته ای برایم عجیب بود و آن این بود که “تعداد نکات منفی و ایراداتی که منتقدان برخی سایت ها از بازی گرفته بودند، اصلا برابر با نمره ای که از آن کم کرده بودند نبود.” مثلا سایت مشهوری نوشته بود بازی در زمینه داستان نقص دارد (که در این سبک معمولا همینطور است) و در دراز مدت ماموریت ها خسته کننده می شود (که قانون این سبک همین است و باید مدام ماموریت ها را با افراد مختلف و دوستان با تاکتبک های گوناگون تکرار کنید، همانند دستینی و دیویژن و …. و تازه Ghost Recon: Wildlands خیلی خیلی در این زمینه از بقیه بازی های هم سبک بهتر است) اما در امتیاز بازی برای این دو مورد ۴ نمره از بازی کم کرده بود که به نظرم اصلا عادلانه نبود. زمانی که بازی را تجربه کردم و ساعت ها پای آن وقت گذاشتم به واقع لمس کردم که حدسم درست بوده و از نظر بنده مقداری در حق بازی اجحاف شده است. اصلا و ابدا حق این بازی نیست که از دیویژن پایین تر باشد چرا که بسیار از آن بزرگتر و با کیفیت تر است و تمام نکات مثبت آن را با کلی اضافات همراه خود دارد. این که در این سبک بازی ها بعد از مدتی طولانی ماموریت ها تکراری می شوند که یک قانون برای این سبک است و نمی شود غیر از این باشد. بالاخره زمانی ماموریت ها تمام می شوند و دوباره باید همه چیز را تکرار کنید که این برای علاقمندان این سبک و کسانی که کو اپ بازی می کنند بسیار لذتبخش است تا باز هم قوی تر شوند و با هم تاکتیک های مختلف را در ماموریت ها تجربه نمایند. Ghost Recon: Wildlands بخش ماموریت های داستانی خود را آنقدر طولانی و متنوع درست کرده است که مدت ها می توانید پای آن وقت بگذارید و ماموریت ها همه جدید باشند زیرا که هر منطقه و گرفتن یا کشتن رییس آن بخش با دیگران فرق دارد و ماموریت های آن نیز جداگانه است و یک بار باید دختر یکی از روسا را بگیرید که به پدرش زنگ بزند و جای او را بفهمید و یک بار باید تمام کازینوها و دستگاه های بازی یک منطقه را خراب کنید تا توجه رئیس به شما جلب شود و واکنش نشان دهد. گوست ریکان به واقع عنوان تکامل بافته بازی های این سبک است که سعی کرده خوبی های آنها را بردارد و بدی ها و ضعف ها را حذف نماید که تا حدود زیادی هم موفق شده است و یوبیسافت خوب از بازی های قبلی خود درس گرفته است.

این بازی در بخش گیم پلی خود به حدی لذتبخش و جذاب ظاهر می شود که باعث می گردد برخی عیب و ایرادات آن را هنگام بازی کاملا فراموش کنید و از آن ها بگذرید مخصوصا اگر به صورت کو آپ با دوستانتان در حال بازی کردن باشید که لذت بازی چند برابر می شود. دنیای بسیار وسیع و پر از ماموریت های مختلف، مناطق متفاوت و متنوع، انواع و اقسام سلاح و ارتقا و شخصی سازی و وسائط نقلیه، بازی آنلاین بدون مشکل و روان، سیستم شوتینگ جذاب، طراحی جالب روند نفوذ به درون چرخه اصلی اعضای کارتل، مبارزات نفس گیر و نیازمند تاکتیک مخصوصا در درجات سختی بالاتر، مخفی کاری بسیار جذاب و هوش مصنوعی مناسب و استاندارد (که البته مانند اکثر بازی ها گاها مشکلاتی هم دارد)، همه و همه باعث شده اند تا Ghost Recon: Wildlands تبدیل به یک بازی قدرتمند در بخش گیم پلی شود که در این سبک از بازی ها، بی شک تکیه نیز بر همین بخش است و گیم پلی حرف اول و آخر را می زند. در بازی شاهد وسایل نقلیه بسیار زیاد، مراحل فرعی زیبا و پر جزییات، جهانی زنده و در نهایت یک گیم‌ پلی سرگرم کننده و مثال زدنی هستیم. در کنار گیم پلی اما، بازی با وجود جهان وسیع و زنده‌اش، گرافیکی خیره کننده و زیبا را به بازیبازها ارائه می کند که می تواند تجربه بازی را بسیار لذت بخش تر و زیباتر جلوه دهد. باید اعتراف کنم که اصلا قبل از تجربه بازی فکر نمی کردم Ghost Recon: Wildlands تا این حد بازی خوب و جذابی باشد و انتظار نداشتم که با این دنیای عظیم و این حجم وحشتناک از محتوا روبرو شوم که می تواند ماه ها من را سرگرم کند و به هیچ وجه خیلی زود مانند اکثر بازی های این سبک خسته کننده نشود. اصلا انتظار نداشتم که بازی چنین کمپین داستانی فکر شده و زیبایی داشته باشد و سیستم نمودار سازمانی کارتل و افراد رده بالای آن اینقدر دقیق و جذاب چیده شده باشد و هر یک از شخصیت ها از نظر اخلاق و رفتار گرفته تا داستان وی و منطقه ای که وی در آن حکومت میکند، با دیگری فرق داشته باشد. Ghost Recon: Wildlands یک بازی کاملا پخته و عمیق از سوی یوبیسافت است و نشان داد که این شرکت هنوز هم از بهترین های صنعت بازی است و وقتی که بخواهد یک بازی قدرتمند بسازد حتما توانایی این کار را دارد. Ghost Recon: Wildlands بدون شک یکی از برترین بازی های سری بزرگ Ghost Recon تا به امروز محسوب می شود و باید بگویم اگر دنبال یک بازی کو اپ می گردید که حداکثر لذت ممکن را از آن در تعطیلات با دوستان و آشنایتان ببرید قطعا و بدون هیچ شکی Ghost Recon: Wildlands انتخاب اول است که از بازی کردن ان شگفت زده خواهید شد. همچنین اگر می خواهید آفلاین و به تنهایی نیز بازی را پیش ببرید باید گفت باز هم Ghost Recon: Wildlands فوق العاده است و بخش داستانی جذاب با یارانی که دارای هوش مصنوعی خیلی خوبی هستند را در اختیار شما قرار می دهد تا از یک شوتر سوم شخص فوق العاده جذاب و عمیق بهره ببرید. تردیدی نیست که Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands تا همیشه جزو بازی های بسیار باکیفیت در ژانر جهان آزاد چند نفره یا Open World Multiplayer قلمداد می شود و این عنوان زیبا در لیست ما از “برترین عناوین جهان آزاد چند نفره در تاریخ بازی های رایانه ای” با شایستگی جایگاه چهاردهم را به خود اختصاص داده است.

۱۳ – Conan Exiles

سازنده: Funcom

ناشر: Funcom

ژانر: Open World Multiplayer و survival

پلتفرم مقصد: Microsoft Windows, Playstation 4 ,XboxOne

سال انتشار: ۲۰۱۸

امتیاز متا: ۶۸/۱۰۰

بیراه نیست اگر بگوییم شاید بازی Conan Exiles برترین و یا یکی از ۲-۳ بازی برتر سبک “بقا”ست که تا به امروز منتشر شده است و از لحاظ عظمت و کمیت و کیفیت محتوا به معنای واقعی کلمه “شگفت انگیز” است و باور کنید که حتی خیلی از نقش آفرینی های جهان آزاد هم از نظر محتوا پیش آن مثل یک شوخی هستند! Conan Exiles از آن بازی هایی است که حتی در حالت درجه آسانش هم مناسب هر بازیبازی نیست و بسیار پیچیده و دشوار است. یعنی آن قدر المان زیاد دارد و آن قدر به واقعیت شبیه است که اکشن بازها را آزار می دهد و شما می روید و می زنید به دل دو نفر دشمن و می بینید که در ۱۵ ثانیه کشته شده اید! بله.. از این خبرها نیست. بازی های سبک بقا یا Survival حتی در ساده ترین حالتشان هم معمولا سخت و پیچیده هستند و از همه مهم تر این که اصلا و ابدا مناسب همه قشرهای بازیبازان نیستند، مخصوصا آن هایی که به اکشن ساده تر عادت کرده اند اصلا نباید سراغ این بازی ها بروند. به اعتقاد من بازی های این سبک بهترین انتخاب برای استراتژی بازها هستند زیرا که در اصل شما باید کاملا یک استراتژی صحیح برای بقا داشته باشید. حالا خود این بازی های بقا درجه بندی هایی از آسان تر و سطحی تر تا سخت تر و پیچیده تر دارند که عناوین پیچیده این سبک دقیقا منوهایی مثل بازی های استراتژی و همان قدر گزینه مختلف و همان قدر عمق و پیچیدگی وحشتناک دارند. بازی Conan Exiles که Funcom وظیفه ساخت و توسعه آن را عهده دار بود، عنوانی در ژانر Open World Multiplayer و survival به حساب می آید که در سال ۲۰۱۸ برای پلتفرم های Playstation 4 ,Xbox One و PC منتشر گردید. لازم به ذکر است که وظیفه انتشار این بازی را نیز کمپانی Funcom بر عهده داشت. Conan Exiles پس از انتشار موفق شد تا بازخوردهای تقریبا خوبی را از منتقدین به عنوان یک بازی بقای چند نفره با دنیایی عظیم دریافت نماید، اما از نظر بازیبازان اوضاعش خیلی هم بهتر بود و فروش بالایی را تجربه نمود. Conan Exiles نهایتا از مجموع نقد ها و نمرات خود، امتیاز متای ۶۸/۱۰۰ را کسب نمود تا به این ترتیب به عنوان یکی از عناوین خوب جهان آزاد چند نفره در دنیای بازی های رایانه ای شناخته شود و طرفداران زیادی را نیز به تجربه خود علاقمند کرد و البته مدام شاهد ارتقاها و بهبودهای خیلی بیشتری در این بازی هستیم و وضعیت آن در حال حاضر خیلی بهتر از زمان عرضه است، مثل هر بازی دیگری در این ژانر.

باید مواد مختلف جمع کنید و معجون بسازید و غذا بخورید و مایعات بنوشید و لباس و زره های مختلف در بخش های گوناگون بدن بپوشید و پایگاه بنا کنید و از آن محافظت کنید و سلاح بسازید و به نبرد انواع دشمنان و هیولاها بروید و همه چیز خود را مدیریت کنید تا مثلا آب بدنتان خشک نشود و یا از گرسنگی نمیرید! از همان شروع بازی و نجات دادن شما توسط Conan و وقتی که کنترل شخصیت را دستتان می گیرید، می بینید که کلی علامت و .. روی صفحه بازی می آید و مقدار آب بدنتان و مقدار گرسنگی و … همه مشخص شده است و وقتی وارد منو می شوید که می بینید دیگر اینجا خیلی هم پیچیده تر است و کلی گزینه و آیتم مختلف دارید که هنوز اصلا نمی دانید باید با این ها چکار کنید. کمی جلو می روید و به هر سنگ و علفی که می رسید دکمه تعامل را می زنید و می بینید که شخصیت شما در این بازی خیلی شدیدتر از اسکایریم هر چیزی که در دنیا وجود دارد از علف تا تکه سنگ را هم بر می دارد و می فهمیم که پس اینها بعدا برای ساخت و ساز به درد خواهند خورد (بالاخره بازی بقا است دیگر) و البته وزن قابل حمل و قدرت بدنی و .. هم دارید که باید مدیریت کنید. راه می افتید و در بیایان و جلو می روید و مقداری جلوتر یک هیولای پرنده را می بینید که یک نفر را می کشد و می رود. می گویید خب پس بروم مثل اسکایریم، لباس ها و .. را بردارم و بپوشم. اما می روید و می بینید که اصلا این بازی آن طور نیست و هیچ چیزی نمی توانید از شخصیت های دیگر بردارید و خود بازی به صورت رندوم به شما آیتم هایی از شخصیت های مختلف می دهد. کمی جلوتر منطقه سرسبزی می بینید که می روید جلو و می بینید که رودخانه ای است و می گویید به به، پس اینجا می توانم آدم پیدا کنم. می روید و می بینید دو نفر دور یک آتش نشسته اند. می خواهید بروید و با آن ها حرف بزنید که هر دو بر می خیزند و مسلح به سمت شما که هیچ ندارید حمله می کنند و اگر ذره ای بایستید کارتان را خواهند ساخت و تازه دور هم که شوید کلی دنبالتان می آیند و تیر می زنند و خلاصه خیلی خیلی مشکل است که همین ابتدا از دستشان جان سالم به در ببرید. دقیقا همین جاست که اکشن بازان و بازیبازان بی حوصله تر بازی را بی خیال می شوند و می گویند “این چیه بابا دو نفر رو هم نمی تونه بزنه بکشه.”

بازی شما را شدیدا تشویق به بازی کردن Co-op می کند و انگار که اصلا نمی خواهد شما تک نفره بازی کنید. این را به شخصه کاملا در زمان تجربه این عنوان حس کردم زیرا که مقدار آیتم های لازم برای مثلا ساخت یک خانه به طرز عجیب و غریبی زیاد هستند و مثلا شما کلی سنگ و آهنی را که با زحمت و کلی تیشه زدن به درختان و سنگ های بزرگ جمع کرده اید را می دهید و در مقابل تنها یک عدد دیوار از یک خانه ساخته می شود!! دوباره باید بروید کلی آیتم جمع کنید تا یک دیوار دیگر بسازید که این واقعا طاقت فرسا و حوصله سر بر است. درست است که بازی در سبک بقا است و این ها طبیعی است ولی دیگر نه تا این حد وحشتناک. در واقع اگر نمی خواهید کسی تک نفره بازی کند خب اصلا این حالت را نگذارید تا شخص عذاب نکشد. شما باید در بازی چند نفر باشید و هر کدام به سراغ جمع کردن آیتم های مختلف و سنگ و چوب و .. بروید تا کار آسان تر شود و بتوانید زود تر یک خانه بسازید و به سراغ پیشروی و ماموریت های بازی بروید نه این که ۳ روز را فقط در حال تیشه زدن به سنگ و درخت باشید! این مورد واقعا در بازی تک نفره آزار دهنده بود و راستش باعث شد یک بار کلا بازی را بی خیال شوم و دوباره به آن بازگشتم و ادامه دادم چون انصافا بازی جذابی است. گیم پلی بازی شدیدا و شدیدا سخت است و کاملا باید برای بقا جان بکنید و زجر بکشید و بارها و بارها کشته شوید و یاد بگیرید و ذره ذره آیتم جمع کنید و نیازهای اولیه خود برای بقا را فراهم سازید. در حالت نرمال و بالاتر، هر بار شما کشته می شوید به سبک سولز آیتم هایتان در همان محل باقی می ماند و باید برگردید و بردارید و اگر بمیرید کلا از دست می روند. همچنین در حالت آنلاین، دیگر بازیبازان هر لحظه ممکن است سرتان بریزند و شما را بکشند و هر چه دارید و ندارید را ببرند که واقعا استرس زا است و باید حتما جایی خوب برای پناه گرفتن و خوابیدن در آنجا داشته باشید تا از شر خطرات مرگبار دنیای بازی در امان بمانید. اگر زیاد اهل بازی های بقا نیستید پیشنهاد می کنم بازی را روی درجه آسان بازی کنید که خیلی از این موارد وجود ندارند و لااقل بازی مقداری برایتان آسان تر می شود تا با آن اخت بگیرید و راه روشش را بیاموزید، زیرا بازی Conan Exiles واقعا عنوانی است که ارزشش را دارد که سراغش بروید و آن را یاد بگیرید و مقداری صبر کنید و استقامت داشته باشید تا بر آن سوار شوید و سپس بعد از آن است که تازه لذت بازی را حس خواهید کرد و به سراغ یافتن صدها رمز و راز پنهان در دل دنیای بازی خواهید رفت و معابد مختلف و هیولاهای افسانه ای را خواهید دید که واقعا شما را شگفت زده می کنند و باعث می شوند که دیگر اصلا و ابدا نتوانید بازی را رها کنید. در واقع بگذارید اینطور بگویم. Conan Exiles بازی است که یا شما آن را در همان ۲-۳ ساعت اول رها می کنید و دیگر سراغش نخواهید رفت و یا این که ۷-۸ ساعتی را پای آن صبر می کنید و می آموزید و آن وقت است که دیگر چندین ماه پای آن خواهید بود و لذت بی نظیری را از تجربه این بازی پرمحتوا و عظیم خواهید برد.

شما می توانید هم به صورت اول شخص و هم سوم شخص بازی را دنبال کنید که به شخصه همواره در این جور بازی ها دوربین سوم شخص مورد علاقه من است زیرا علاقه دارم که زره و تجهیزات شخصیت اصلی را ببینم و در اسکایریم و فال اوت نیز برایم همین طور بوده است. خوشبختانه چه در حالت اول شخص و چه در زاویه سوم شخص بازی به خوبی عمل می کند و مشکل خاصی در هیچ کدام از این زوایا ندارد و در واقع شما را مجبور نمی کند که به خاطر بهتر بودن یکی از این حالت ها، اجبارا بازی را در آن دوربین خاص دنبال نمایید و بسته به سلیقه تان می توانید به صورت سوم شخص یا اول شخص بازیتان را پیش ببرید. البته از لحاظ مبارزه با دشمنان حالت اول شخص مقداری کار آمدتر است زیرا راحت تر می توانید نقطه هدف را روی دشمن قرار دهید و به آن ضربه بزنید ولی در حالت سوم شخص این کار مقداری سخت تر است و گاها دارید ضربه می زنید ولی می بینید به دشمن نمی خورد و متوجه می شوید که نقطه هدف بازی روی وی نیست و او هم دارد وحشتناک و بی رحمانه شما را می زند! مبارزات بازی فوق العاده عالی، سخت، متنوع و خشن هستند و هر سلاح فنون و تمام کننده های خود را دارد و به سبک سولز، ضربات سبک و سنگین و دفاع و سلاح یک دستی و دو دستی و .. در بازی وجود دارد که واقعا برای عنوانی در این سبک شگفت انگیز است. دنیای بازی و بخش های مختلف آن از درجات سختی مختلفی برخوردارند و البته خیالتان راحت باشد که بخش های آسان آن هم سخت هستند! Conan Exiles بازی خیلی خیلی عمیق و پیچیده و باکیفیتی در سبک بقا محسوب می شود و بدون شک می توان آن را در زمره برترین بازی های این سبک که تاکنون خلق شده اند قرار داد. البته بازی مشکلاتی هم دارد که مطمئن هستم خیلی از این مشکلات چون فنی هستند و هنوز اول عرضه رسمی بازی است بعدا با عرضه آپدیت ها رفع می شوند و دیگر شاهد همین موارد افت فریم و باگ هم نخواهیم بود. باید حتما در بخش نتیجه گیری این مطلب به این نکته اشاره کنم که Conan Exiles ابدا مناسب هر بازیبازی نیست و به هیچ وجه اگر صبر و حوصله ندارید حتی سمتش هم نروید چون قطعا رهایش می کنید و دیگر آن را بازی نخواهید کرد. تازه منظور من اصلا صبر و حوصله از نوع سری سولز نیست بلکه صبر و حوصله برای جمع کردن ذره ذره و قطره ای و بسیار آرام یک تن تجهیزات برای ساخت یک عدد لباس و خیلی خیلی آرام پیشرفت کردن و قوی شدن است. اما… اما اگر صبر و حوصله کردید و چندین ساعتی را پای بازی گذراندید، آن وقت است که دیگر جادوی بازی زمین گیرتان می کند و یکی از بهترین و لذت بخش ترین تجربه های سبک اکشن ماجرایی و بقا را خواهید داشت و بازی تمام موارد لازم برای شگفت زده کردنتان را کم کم در اختیارتان قرار خواهد داد و خیلی رک می گویم که بعد از مثلا ۷-۸ ساعت بازی کردن با خود می گویید “خوب شد که پای بازی ایستادم و ولش نکردم چون داره خیلی باحال میشه.” تردیدی نیست که Conan Exiles تا همیشه جزو بازی های باکیفیت در ژانر جهان آزاد چند نفره قلمداد می شود و این عنوان زیبا در لیست ما از “برترین عناوین جهان آزاد چند نفره در تاریخ بازی های رایانه ای” با شایستگی جایگاه سیزدهم را به خود اختصاص داده است.

۱۲ – Anthem

سازنده: BioWare



ناشر: Electronic Arts

ژانر: Action RPG ,Open World Multiplayer

پلتفرم ها: PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows

سال انتشار: ۲۰۱۹

امتیاز متا: ۶۵/۱۰۰

خیلی خوشحالم که خبر سود بسیار زیاد و فروش فوق العاده بازی Anthem را خواندم و متوجه شدم که گیمرها هنوز خیلی زرنگ تر از توجه به متا و … هستند. بگذارید نکته ای را به شما بگویم. تقریبا ۹۵ درصد کسانی که بازی Anthem را می کوبند فقط با الکترونیک آرتز مشکل دارند و غیر از تریلر، حتی نزدیک بازی هم نشده اند. می دانید چرا؟ چون وقتی با آن هایی که این بازی را تجربه کرده اند یا دارند بازی می کنند صحبت کنید (من با چندین گیمر خارجی در مورد این بازی چند ساعت صحبت کرده ام) می بینید که چقدر زیاد از این بازی تعریف می کنند و چقدر از آن راضی هستند، مخصوصا با آپدیت هایی که برای بازی می آید. قطعا یک بازی آنلاین در بدو عرضه کلی مشکل دارد، ولی تمام آنها رفع می شوند و بازی به ثبات خواهد رسید. خوشبختانه فروش وحشتناک بازی خودش گویای خیلی از حرف هاست و دلیل نمی شود که چون دشمن الکترونیک آرتز هستید، چشم بسته فقط بکوبید و بکوبید! Anthem که یک فرنچایز و یک آی پی کاملا جدید محسوب می شود برای نخستین بار در کنفرانس مطبوعاتی Electronic Arts در نمایشگاه E3 2017 به نمایش در آمده و با یک تیزر کوتاه معرفی گردید تا بعد از آن در کنفرانس شرکت مایکروسافت، شاهد نمایشی خیره کننده از گیم پلی این بازی فوق العاده باشیم که به واقع یکی از برترین نمایش های این نمایشگاه بود و صنعت بازی را با نمایش خیره کننده اش شگفت زده کرد و بلافاصله تبدیل به یکی از مورد انتظارترین بازی ها شد.

در واقع معرفی و نمایش زیبای این بازی در کنفرانس های الکترونیک آرتز و مابکروسافت و مشاهده گیم پلی خوش ساخت و مبارزات متنوع و جذاب آن نیز از دلایلی بود که سبب شد Anthem طرفداران زیادی پیدا کند. زمان گذشت و نهایتا بازی Anthem که بایوور وظیفه ساخت و توسعه آن را عهده دار بود (این بازی در ژانر Open World Multiplayer و اکشن نقش آفرینی قرار دارد)، مدتی قبل در سال ۲۰۱۹ برای پلتفرم های Playstation 4 ,Xbox One و PC منتشر گردید. لازم به ذکر است که وظیفه انتشار این بازی را کمپانی الکترونیک آرتز بر عهده داشت. متاسفانه Anthem پس از انتشار از نظر منتقدین اصلا موفق عمل نکرد و بازخوردهای خیلی ضعیفی را دریافت کرد ولی خوشبختانه در قسمت مهم تر، یعنی از نظر بازیبازان عالی عمل کرد و فروش و موفقیت تجاری بسیار خوبی را دریافت نمود.

Anthem نهایتا از مجموع نقد ها و نمرات خود، امتیاز متای عجیب ۶۵/۱۰۰ را کسب نمود تا از این نظر و با توجه به بزرگی نام سازنده و ناشرش، یک بازی تقریبا ضعیف محسوب شود ولی آن چه مهم است و یک فرنچایز را ادامه دار و موفق می کند، نظر بازیبازان است که Anthem در این زمینه طرفداران زیادی را پیدا کرد و البته با توجه به جدید بودن آن، قطعا هنوز شاهد ارتقاها و بهبودهای خیلی بیشتری در این بازی خواهیم بود. دنیای بازی بی نظیر به نظر می رسد و از زیر آب گرفته تا آسمان و زمین می توانید به گشت و گذار و پرواز بپردازید، آن هم با زره هایی فوق العاده زیبا که قابل شخصی سازی هستند. مبارزات بازی هم بسیار عالی و هیجان انگیز هستند و شاهد انواع و اقسام حملات و شلیک ها و توانایی های مخصوص هستیم که مبارزات را تبدیل به یکی از نقاط قوت Anthem کرده اند. Anthem تا همیشه جزو بازی های بسیار باکیفیت در ژانر جهان آزاد چند نفره یا Open World Multiplayer قلمداد می شود و این عنوان زیبا در لیست ما از “برترین عناوین جهان آزاد چند نفره در تاریخ بازی های رایانه ای” با شایستگی جایگاه دوازدهم را به خود اختصاص داده است. قطعا به عنوان یک بازی آنلاین وضعیت Anthem روز به روز بهتر هم خواهد شد.

۱۱ – Tom Clancy’s The Division

سازنده: Ubisoft

ناشر: Ubisoft

پلتفرم مقصد: PC, PS4, Xbox One

سال انتشار: ۲۰۱۶

امتیاز متا: ۸۰/۱۰۰

بوبیسافت کمپانی بازی های بی نظیر است و شکی نیست که یکی از بی نظیرترین آنها در نسل هشتم، عنوان جذابی بود به نام Tom Clancy’s The Division که از آخرین یادگاری های تام کلنسی فقید نیز محسوب می شود و از همان زمان معرفی و پس از انتشار تبدیل به یکی از پرطرفدارترین عناوین این صنعت شد و انتظارها تا حد زیادی به بار نشست تا شاهد یک بازی بسیار جذاب و لذتبخش باشیم. بسیاری از ما ساعت ها و ماه ها را در نیویورک ویران شده سپری کردیم و حالا همین وضعیت در مورد نسخه دوم این بازی نیز صادق است و بازی دوم سری نیز با خلق شاهکارگونه واشنگتن، یکی از باکیفیت ترین بازی های نسل هشتم تا به امروز است (مگه فقط توی بازی بتونیم نیویورک و واشنگتن رو ببینیم! اونم تازه نسخه داغونشون رو!). بارها و بارها در مورد ارزش و اهمیت کمپانی یوبیسافت در صنعت و هنر بازی های رایانه ای صحبت کرده ایم و واقعا وجود این شرکت مثل یک نعمت برای بازیبازان است.

یوبیسافت شرکتی است که اگر نبود باید سال ها و سالها صبر می کردیم تا مثلا فلان کمپانی ها عشقشان بکشد و یک بازی بدهند بیرون! اما وقتی یوبیسافت را داریم، فارکرای و اساسینز کرید و رینبو سیکس و گوست ریکان و فور آنر و دیویژن و جاست دنس و پرنس او پرشیا و ریمن و واچ داگز و صدها بازی دیگر را داریم که لحظه ای نگذارند حوصله ما سر بروید و از نبود بازی های AAA پرتعداد گلایه کنیم. بله… واقعا سهم بزرگی از لذت هایی که از دنیای بازی ها برده ایم و می بریم متعلق به یوبیسافت است. بگذریم… صحبت از عنوان نخست دیویژن است. بازی Tom Clancy’s The Division که Ubisoft وظیفه ساخت و توسعه آن را عهده دار بود، عنوانی در ژانر Open World Multiplayer Third Person Shooter به حساب می آید که در سال ۲۰۱۶ برای پلتفرم های Playstation 4 ,Xbox One و PC منتشر گردید. لازم به ذکر است که وظیفه انتشار این بازی را نیز کمپانی یوبیسافت بر عهده داشت. در بازی و هنگام مبارزات کاملا وزن سلاح و شلیک ها و لگد اسلحه و … به شما منتقل می شود و آن را حس می کنید. شاید بعد از ۴۰ تا ۵۰ ساعت مراحل و ماموریت های بازی مقداری تکراری شوند ولی این در مورد تمام شوترهای آنلاین چند نفره وجود دارد و علاوه بر آن این موضوع اصلا در مورد سیستم شلیک و کاور گیری و مبارزات بازی صادق نیست و هیچ گاه از گان پلی و شوتینگ فوق العاده بازی سیر نمی شوید.

Tom Clancy’s The Division با ارائه یک تم آخرالزمانی جذاب و طراحی عالی نیویورک و گیم پلی بسیار متنوع پس از انتشار موفق شد تا تحسین تمامی منابع و مراجع معتبر گیمینگ و از آن مهم تر بازیبازان را برانگیزد و بازخوردهای بسیار خوبی را دریافت نماید. Division نهایتا از مجموع نقد ها و نمرات خود، امتیاز متای بسیار خوب ۸۰/۱۰۰ را کسب نمود تا به این ترتیب به عنوان یکی از عناوین باکیفیت ژانر جهان آزاد چند نفره در دنیای بازی های رایانه ای شناخته شود و طرفداران زیادی را نیز به تجربه خود علاقمند کرد. باید گفت Tom Clancy’s The Division عنوانیست پر از محتوا و مراحل جذاب و ارتقاهای پر تعداد و مبارزات و مراحل بی نظیر و جذاب. یک شوتر سوم شخص با ثبات و عمیق که سیستم گان پلی و کاورگیری و شلیک آن یکی از برترین هایی است که در تاریخ بازی های رایانه ای تا به امروز دیده ایم و کمتر عنوانی این چنین لذت کاور گیری و شلیک های عالی و با وزن را به ما هدیه داده است. تردیدی نیست که بازی Tom Clancy’s The Division تا همیشه جزو بازی های بسیار باکیفیت در ژانر جهان آزاد چند نفره یا Open World Multiplayer قلمداد می شود و این عنوان زیبا در لیست ما از “برترین عناوین جهان آزاد چند نفره در تاریخ بازی های رایانه ای” با شایستگی جایگاه یازدهم را به خود اختصاص داده است.

۱۰ – Minecraft

سازنده: ابتدا توسط Markus “Notch” Persson و سپس به طور کامل توسط استودیو Mojang

ناشر: Mojang و Microsoft Studios و Sony Computer Entertainment

ژانر: Sandbox, survival, Open World

پلتفرم مقصد: Microsoft Windows – macOS – Linux – Android – iOS – Windows Phone – Xbox 360 – Xbox One – PlayStation 3 PlayStation 4 – PlayStation Vita – Wii U – Nintendo Switch

سال انتشار: ۲۰۰۹

امتیاز متا: ۹۳/۱۰۰

Minecraft عنوانی بود که به عجیب ترین و عظیم ترین و شگفت انگیز ترین و غیر منتظره ترین شکل ممکن دنیای بازی های رایانه ای را منفجر کرد، بدجوری هم منفجر کرد و همین قدر بگویم که تا فبریه سال ۲۰۱۷ تعداد ۱۲۱ میلیون نسخه از این بازی به فروش رفته بود!! بله.. ۱۲۱ میلیون نسخه تا دو سال پیش!! جالب است بدانید که Minecraft دومین بازی پرفروش تاریخ است که تنها و تنها فرنچایز بی نظیر تتریس را بالاتر از خود می بیند. بگذارید از ابتدا شروع کنیم. بازی Minecraft که استودیو Mojang و Markus “Notch” Persson وظیفه ساخت و توسعه آن را عهده دار بودند، عنوانی در ژانر Sandbox, survival و Open World به حساب می آید که در سال ۲۰۰۹ و سپس در سال های بعد برای تقریبا هر دستگاهی که در دنیا وجود دارد منتشر شد و فکر کنم حتی روی پلوپز و لباسشویی هم ماین کرفت موجود است! لازم به ذکر است که وظیفه انتشار این بازی بر روی پلتفرم های مختلف را Mojang و Microsoft Studios و Sony Computer Entertainment بر عهده داشتند. Minecraft از آن عناوینی بود (و هست) که می تواند کاری کند تا شما مدت ها و مدت ها بدون توجه به ساعت و گذشت زمان پای آن بنشینید و مدام بازی کنید و قید خیلی کارهای خود را بدون حتی لحظه ای خستگی بزنید و حتی دنیاهای دیگر مربوط به دیگر بازی ها و فیلم ها و … را در دنیای بی نهایت زیبا و گسترده این بازی بسازید. در حقیقت باید خیلی خیلی مراقب باشید تا به ماین کرفت و جادوی آن دچار نشوید زیرا شاید راه برگشتی نباشد!

Minecraft پس از انتشار موفق شد تا تحسین تمامی منابع و مراجع معتبر گیمینگ و از آن مهم تر بازیبازان را برانگیزد و بازخوردهای بی نظیری را دریافت نماید. Minecraft نهایتا از مجموع نقد ها و نمرات خود، امتیاز متای شاهکار ۹۳/۱۰۰ را کسب نمود تا به این ترتیب به عنوان یکی از عناوین باکیفیت ژانر بقا و جهان آزاد و چند نفره در دنیای بازی های رایانه ای شناخته شود و طرفداران بی نهایت زیادی را نیز به تجربه خود علاقمند کرد و هنوز که هنوز است کلی بازیباز مشغول تجربه آن هستند. در واقع بعد از انتشار، ناگهان این بازی چنان موفقیتی را کسب کرد که یکی یکی پشت سر هم شروع به شکستن رکوردها و … کرد و همین قدر بدانید که در مدرت کوتاهی پس از عرضه بازی، جناب Markus “Notch” Persson یک میلیاردر بود و خبر خرید خانه یا بهتر بگویم قصری عظیم توسط ایشان در سایت ها دست به دست می شد و همه از این موضوع شگفت زده بودند که چند عدد پیکسل چه کردند با زندگی این مرد. در سال ۲۰۱۴ بود که کمپانی مایکروسافت، استودیو موجانگ و امتیاز Minecraft intellectual property را به قیمت ۲٫۵ بیلیون دلار خریداری کرد که نشان از ارزش بسیار بسیار بالای این عنوان و این فرنچایز دارد.

بازی انواع و اقسام حالت های مختلف مانند creative mode و adventure mode را در خود داشت و البته بعدا بخش داستانی این بازی و استوری مد نیز برای آن ساخته و منتشر گردید. شاید به نوعی بشود گفت بازیبازان و مادسازان خلاق در دنیا تاکنون بسیاری از بازی های بزرگ تاریخ را در دنیای ماین کرفت بازسازی کرده و ساخته اند و واقعا خبرها و ویدئوهایی که از این عنوان و کارهایی که افراد مختلف در دنیا با آن کرده اند واقعا عجیب و غریب است و نشان از بی نهایت جذاب بودن این سری شاهکار دارد. تردیدی نیست که Minecraft تا همیشه جزو بازی های بسیار باکیفیت در ژانر Open World Multiplayer قلمداد می شود و این عنوان زیبا در لیست ما از “برترین عناوین جهان آزاد چند نفره در تاریخ بازی های رایانه ای” با شایستگی جایگاه دهم را به خود اختصاص داده است. جالب است که وقتی به داستان ساخت این بازی فکر می کنیم می بینیم که چند عدد پیکسل، مرز بین مولتی میلیاردر شدن و یک انسان معمولی ماندن، بودند، برای آقای Markus “Notch” Persson شده اما نه این که فکر کنید وی لیاقتش را نداشت. مهم پیکسل ها نیستند، مهم مغز و ذهن توانای این فرد بود که توانست با چند عدد پیکسل بزرگ یک برند جهانی و ابر شاهکار خلق کند و نشان دهد که نه گرافیک مهم است و نه خیلی چیزهای دیگر، بلکه تنها سرگرم کننده بودن مهم است و خلاقیت هنوز هم خریدار دارد.

منبع متن: gamefa