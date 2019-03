بازی Bulletstorm: Duke of Switch Edition برای عرضه در تابستان معرفی شد

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Dualshockers، طی پنل استودیوی Gearbox در رویداد Pax East 2019، اعلام شد که نسخه‌ای از مجموعه‌ی Bulletstorm تحت عنوان Duke of Switch Edition بر روی کنسول Nintendo Switch عرضه خواهد شد.

Bulletstorm: Duke of Switch Edition تقریبا همان نسخه‌ای می‌باشد که با عنوان Full Clip Edition در سال 2017 و برای PC ،Xbox One و PS4 منتشر شده بود. به عبارتی این بازی، شامل نسخه‌ی ارتقاء یافته‌ی ورژن اصلی Bulletstorm و تمام محتواهای الحاقی و DLCها، در کنار این قابلیت که می‌توان کنترل کرکتر نمادین Duke Nukem را در بخش داستانی در اختیار گرفت، می‌باشد. در هفته‌ی قبل و پیش از پنل شب گذشته هم به The Duke of Switch Edition اشاره شده بود.

Gearbox در جریان پنل گفت آن‌ها از اینکه Bulletstorm چه قدر روان و به خوبی بر روی Switch اجرا می‌شود، شگفت زده شدند و بسیار هیجان‌زده هستند تا بازی را در اختیار بازیکنان قرار دهند. در حالی که Gearbox تاریخ دقیق عرضه‌ی بازی را مشخص نکرد، اما اعلام کرد که می‌توان انتظار انتشار آن را در اوایل تابستان داشت و اعلام کرد که تاریخ دقیق، به زودی به اشتراک گذاشته خواهد شد. طی پنل دیشب، از بازی Borderlands 3 هم رونمایی شد که می‌توانید تریلر آن را از این خبر تماشا کنید.

