عنوان Kingdom Come: Deliverance Royal Edition معرفی شد + تاریخ انتشار

به تازگی استودیوی وارهورس (Warhorse) نسخه‌ی کامل‌تری را به همراه تمامی بسته‌های الحاقی بازی موفق Kingdom Come: Deliverance معرفی کرده است که در آینده‌ای نزدیک منتشر خواهد شد. عنوان Kingdom Come: Deliverance که در سال گذشته‌ی میلادی و با سبک نقش آفرینی منتشر شد، با استقبال نسبی جامعه‌ی بازی‌بازان همراه بود و از آن پس […]

به تازگی استودیوی وارهورس (Warhorse) نسخه‌ی کامل‌تری را به همراه تمامی بسته‌های الحاقی بازی موفق Kingdom Come: Deliverance معرفی کرده است که در آینده‌ای نزدیک منتشر خواهد شد.

عنوان Kingdom Come: Deliverance که در سال گذشته‌ی میلادی و با سبک نقش آفرینی منتشر شد، با استقبال نسبی جامعه‌ی بازی‌بازان همراه بود و از آن پس استودیو وارهورس توانسته است تا با انتشار بسته‌های الحاقی متعدد و باکیفیت برای بازی، کاربران را راضی نگه دارد و حتی بازی‌بازان بیشتری را به سمت آن بکشاند. حال در جدیدترین خبری که این استودیو منتشر کرده است، نسخه‌ی کامل‌تر این بازی با نام Kingdom Come: Deliverance Royal Edition در دست ساخت است و در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۹۸ (۲۸ مه ۲۰۱۹) برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان و پلتفرم رایانه‌های شخصی عرضه خواهد شد.

این نسخه از بازی Kingdom Come: Deliverance شامل تمامی بسته‌های الحاقی این عنوان با نام‌های Treasures of the Past ،From the Ashes ،Band of Bastards و The Amorous Adventures of bold Sir Hans Capon خواهد بود. همچنین بسته‌ی A Woman’s Lot نیز که در آینده منتشر خواهد شد، در این نسخه از بازی در دسترس خواهد بود. هنوز قیمت بازی Kingdom Come: Deliverance Royal Edition مشخص نیست و احتمالا شرکت ناشر این عنوان یعنی دیپ‌ سیلور (Deep Silver) از قیمت آن در آینده‌ای نزدیک رونمایی خواهد کرد.

اگر از علاقه‌مندان به عنوان Kingdom Come: Deliverance هستید، پیشنهاد می‌شود تا نقد و بررسی آن را از اینجا مطالعه نمایید.

منبع متن: gamefa