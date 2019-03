بازی Dead Cells عنوانی در سبک هیبرید Roguelike و Metroidvania می‌باشد که توسط استودیوی Motion Twin توسعه یافته و بعد از یک سال قرار داشتن در فاز Steam Early Access، در سال 2018 برای پلتفرم‌های PC، پلی استیشن 4، اکس باکس وان و Nintendo Switch عرضه شد. بازیکن در این عنوان، در نقش دسته‌ای از سلول‌ها قرار می‌گیرد که بعد از در اختیار گرفتن کنترل یک جسد در سیاهچال‌ها، باید با مبارزه کردن با تهدیدهای پیش رو، از آنجا خارج شوند. چندی پیش بود که محتوای الحاقی و رایگان بازی با عنوان Rise of The Giant معرفی شد. این DLC بزرگترین آپدیتی می‌باشد که Motion Twin تا به حال منتشر کرده است و موارد زیادی را به بازی اضافه می‌کند که عبارتند از: دو ناحیه‌ی جدید، دو باس جدید، یک سیستم پوششی جدید برای کرکتر با بیش از 50 لباس که می‌توانید آن‌ها را با کشتن و پوست کندن! دشمنان در درجه‌های سختی بالا جمع‌آوری کنید، 10 نوع دشمن جدید که در نواحی مختلف پراکنده شده‌اند، 10 نوع سلاح جدید مانند The Giant Killer، مهارت‌های(Skill) جدید و وسیله‌ای به نام the Mirror.

حال جهت آشنایی بیشتر با گیم‌پلی این محتوای الحاقی، وبسایت IGN ویدئویی 8 دقیقه‌ای را از محتوای الحاقی Rise of The Giant به اشتراک گذاشته است که مراحل جدید و یک باس عظیم‌الجثه را نشان می‌دهد و می‌توانید آن را در پردیس‌گیم تماشا و یا دانلود کنید.

عنوان Dead Cells از نظر تجاری هم توانسته موفق عمل کند و بیش از 1 میلیون واحد از آن به فروش رسیده است. این بازی همراه با محتوای اضافه‌ی Rise of The Giant هم‌اکنون بر روی PC،PS4،Switch و Xbox One در دسترس می‌باشد.

منبع متن: pardisgame