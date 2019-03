گزارش: دو عنوان مورد انتظار The Elder Scrolls 6 و Starfield در E3 امسال نمایشی نخواهند داشت

بسیاری از طرفداران امیدوار بودند که نمایش‌های جدیدی از 2 عنوان مورد انتظار شرکت Bethesda یعنی The Elder Scrolls 6 و Starfield که سال قبل معرفی شدند، در E3 2019 مشاهده کنند. اما به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gamingbolt، در جریان پنلی در رویداد PAX East، کارگردان فرنچایز The Elder Scrolls آقای "تاد هاوارد"(Todd Howard) تایید کرد که هیچکدام از این دو بازی در E3 امسال حضور نخواهند داشت. شما می‌توانید پیامی که این کارگردان معروف صنعت گیم در این مورد به اشتراک گذاشته است را در زیر مطالعه کنید:

"قبل از اینکه همه بپرسند، لطفا صبور باشید! قرار است که مدت زمان زیادی طول بکشد. ما درباره‌ی هیچ کدام از این 2 بازی در E3 و امسال صحبت نخواهیم کرد، پس لطفا صبر و شکیبایی پیشه کنید. با توجه به سالگرد 25 سالگی فرنچایز The Elder Scrolls، ما واقعا می‌خواستیم تا به همه بخش‌هایی از این دو عنوان را نشان دهیم." سپس او درباره‌ی اینکه Bethesda چگونه تکنولوژی و موتور بازی‌سازی خود را برای The Elder Scrolls 6 ارتقاء خواهد داد، گفت و گو کرد.

البته اینکه آن‌ها وقت خود را بر روی توسعه‌ی این بازی‌ها گذاشته‌اند تصمیم بسیاری خوبی است؛ خصوصا پس از تجربه‌ی شکستی سنگین با Fallout 76. طرفداران مشتاقانه منتظر The Elder Scrolls 6 می‌باشند، اما اگر Bethesda با صرف زمان بیشتر بتواند عنوانی بسازد که مطابق انتظار آن‌ها باشد، پس این کمپانی تصمیم درستی گرفته است. نکته‌ی جالب توجه دیگر استفاده از موتوری ارتقاء یافته و تکنولوژی‌های جدید است که به نوعی، یک پیروزی برای شرکت و یک خبر بسیار خوب برای بازیکنان می‌باشد. با توجه به کنار رفتن این دو بازی، می‌توان انتظار نمایش‌هایی از عناوینی نظیر Doom Eternal، Wolfenstein Youngbloo، محتوای الحاقی برای Fallout 76 و The Elder Scrolls Online، پروژه‌ی جدید Arkane و البته بازیِ جدید Tango Softworks(سازنده‌ی مجموعه‌ی The Evil Within) را داشت. از اخبار مربوط می‌توان به ه مناسبت 25 سالگی این سری بازی‌ها، THE ELDER SCROLLS III: MORROWIND رایگان شد، اشاره کرد.

