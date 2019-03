عنوان Call Of Duty: Black Ops 4 با عرضه در پنج ماه گذشته، مخاطبان بسیار زیادی را به سمت خود جذب کرده است و همواره توسط توسعه دهندگان، به‌روزرسانی‌ها و رویداد‌های بسیاری را دریافت می‌کند.توسعه دهنده‌ی اصلی عنوان Call Of Duty: Black Ops 4، یعنی استودیوی تری‌آرک (Treyarch) هم اکنون اعلام کرد، که امتیازات بخش […]

عنوان Call Of Duty: Black Ops 4 با عرضه در پنج ماه گذشته، مخاطبان بسیار زیادی را به سمت خود جذب کرده است و همواره توسط توسعه دهندگان، به‌روزرسانی‌ها و رویداد‌های بسیاری را دریافت می‌کند.توسعه دهنده‌ی اصلی عنوان Call Of Duty: Black Ops 4، یعنی استودیوی تری‌آرک (Treyarch) هم اکنون اعلام کرد، که امتیازات بخش چند نفره و همچنین بخش بتل رویال Blackout، در این هفته دو برابر شده است و کاربران می‌توانند با بازی در هر کدام از این بخش‌ها از XP بسیار بیشتری برخوردار شوند.

اگر شما از دسته کاربرانی هستید که به تازگی عنوان Call Of Duty: Black Ops 4 خریداری کرده و به دنبال زمان مناسبی برای افزایش سطح خود است، این یک فرصت بسیار مناسب برای تجربه‌ی این عنوان به حساب می‌آید تا بتوانید خودتان را به سطح دوستان و اطرافیانتان برسانید. تغییراتی که در بخش امتیازات بازی صورت گرفته، موجب افزایش سرعت شما در پیشروی شده و شما را برای رساندن به آیتم‌ها و سلاح‌های جدید یاری می‌کند.

نکته‌ی قابل ذکر درباره‌ی این خبر این است که تنها بخش‌های چند نفره و Blackout شامل XP دو برابر هستند و کاربران در بخش Zombies عنوان Call Of Duty: Black Ops 4 تغییر خاصی را در کسب امتیازات مشاهده نخواهند کرد. دو برابر شدن امتیازات این عنوان در بخش‌های ذکر شده، موجب تغییر عملکرد اسلحه‌های بازی شده است و شما با استفاده از هر نوع اسلحه و مبارزه با آن، امتیازات متفاوتی را دریافت خواهید کرد.

لازم به ذکر است که تغییرات ذکر شده در امتیازات از فردا ۱۰ فروردین ماه ۱۳۹۸ (۱ آپریل ۲۰۱۹) در بازی اعمال خواهد شد و کاربران می‌توانند از آن نهایت استفاده را داشته باشند.

در دیگر اخبار بازی Call Of Duty: Black Ops 4، مشخص شد که شرکت اکتیویژن (Activision) یک همکاری جدید را با Twitch شروع کرده و بر اساس آن بسته‌ای را برای عنوان Call Of Duty: Black Ops 4 آماده کرده است که تنها شامل کاربران استریمر Twitch Prime می‌باشد. همچنین، چند روز پیش عنوان Call Of Duty: Black Ops 4 یک به‌روزرسانی جدید دریافت کرد که در این به‌روزرسانی، بخش زامبی عنوان Call Of Duty: Black Ops 4 یک نقشه‌ی جدید دریافت کرد.

عنوان Call Of Duty: Black Ops 4 هم اکنون برای پلتفرم‌های ایکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۴ و رایانه‌های شخصی در دسترس قرار دارد. شما می‌توانید با خرید این عنوان، همراه با دوستان خود در تجربه‌ی بخش‌های بسیار سرگرم کننده‌ی این بازی همچون زامبی و بخش بتل رویال Blackout همراه باشید.

منبع متن: gamefa