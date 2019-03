خداحافظ کلمنتاین | نقدها و نمرات بازی The Walking Dead: The Final Season Episode 4: Take Us Back

قسمت چهارمِ آخرین فصل از بازی The Walking Dead چند روز پیش منتشر شد. برای مرور نمرات و نقدهای منتشر شده از این قسمت با ما همراه باشید. سال‌ها از انتشار اولین قسمت از فصل اول بازی The Walking Dead می‌گذرد و این سری تا به امروز یکی از محبوب‌ترین بازی‌های داستان محور به شمار […]

قسمت چهارمِ آخرین فصل از بازی The Walking Dead چند روز پیش منتشر شد. برای مرور نمرات و نقدهای منتشر شده از این قسمت با ما همراه باشید.

سال‌ها از انتشار اولین قسمت از فصل اول بازی The Walking Dead می‌گذرد و این سری تا به امروز یکی از محبوب‌ترین بازی‌های داستان محور به شمار می‌رود. در طی این سال‌ها شاهد رشد دختر بچه‌ای خردسال در دنیایی بی‌رحم بودیم که برخی انسان‌های حاضر در آن دست کمی از Walkerها نداشتند. در این سری شاهد حضور شخصیت‌های خوب و بدِ به یاد ماندنی همچون Clementine، Lee Everett، Kenny، Carver، Paul Jesus Monroe و دیگر شخصیت‌هایی بودیم که هر کدام به نوبه‌ی خود با خلق خاطراتی خوب یا بد در ذهن بازی‌بازان ماندگار شدند.

در این میان استودیوی تل تیل گیمز (Telltale Games) نیز تعطیل شد و دو قسمت آخر فصل پایانی این بازی به دست استودیوی اسکای باند گیمز (Skybound Games) ساخته شد. حال به بررسی نقدها و نمرات منتشر شده از آخرین قسمت از فصل پایانی این بازی با عنوان Take Us Back می‌پردازیم.

GameSpot 9/10

Take Us Back پایانی زیبا بر سری The Walking Dead است.

Cultured Vultures 9/10



Take Us Back در بهترین نقطه از کلمنتاین خداحافظی می‌کند.

The Digital Fix 8/10



اگر زمانی را در نظر بگیریم که ممکن بود فرجام داستان The Walking Dead را نبینیم، این قسمت شگفت‌انگیز به نظر می‌رسد. بسته به مسیری که در طول بازی انتخاب می‌کنید، پایان‌های متعدد و خوب را تجربه خواهید کرد. اما پایان یافتن داستان و با ارزش بودن این مسیر از همه مهم‌تر است.

PlayStation Universe 7.5/10



سرانجامی هیجان‌انگیز و محتاطانه برای سری The Walking Dead که پایانی دلیرانه و پر جرئت را فراهم کرده و به حوادث احتمالی اشاره می‌کند.

Push Square 7/10



داستان کلمنتاین، AJ و بازی‌بازان به لطف تلاش‌های خلاقانه‌ی اسکای باند و تل تیل به پایانی باز و مناسب می‌رسد. این قسمت مملو از صحنه‌های احساسی، گیم‌پلی متنوع و درگیر کننده – حتی با وجود مشکل افت فریم – به همراه موسیقی شگفت‌ انگیز و عالی است. به جز چند مشکل کوچک در روایت داستان و یک یا دو صحنه که تغییر دادن آن‌ها بهتر می‌بود، پایان این سری بسیار رضایت بخش است.

Game Revolution 6/10



تجربه ای خوب برای جمع‌بندی داستانی شش ساله و چهار قسمت از یک فصل. اما نتیجه‌ی میانه‌ی راه کمی ناامید کننده است.

Metro GameCentral 6/10



سری The Walking Dead همان گونه که با شخصیت‌های قابل باور، انتخاب‌های دشوار و QTEهای بی‌معنی در لحظه‌های مهم شروع شده بود، به پایان رسید.

بازی The Walking Dead: The Final Season Episode 4: Take Us Back در حال حاضر برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، نینتندو سوییچ و رایانه‌های شخصی در دسترس است.

منبع متن: gamefa