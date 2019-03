شرکت گیرباکس سافتور (Gearbox Software) همچنان در حال پشتیبانی از عناوین سری محبوب Borderlands است. علاوه بر انتشار به‌روزرسانی رایگان بافت‌های ۴K برای Borderlands 2 و Borderlands: The Pre-Sequel، ظاهراً نسخه‌ی واقعیت مجازی Borderlands 2 نیز محتویات جدیدی را در تابستان دریافت خواهد کرد. طبق توضیحات شرکت گیرباکس سافتور، تمام چهار بسته‌ی داستانی Borderlands 2 […]

شرکت گیرباکس سافتور (Gearbox Software) همچنان در حال پشتیبانی از عناوین سری محبوب Borderlands است. علاوه بر انتشار به‌روزرسانی رایگان بافت‌های ۴K برای Borderlands 2 و Borderlands: The Pre-Sequel، ظاهراً نسخه‌ی واقعیت مجازی Borderlands 2 نیز محتویات جدیدی را در تابستان دریافت خواهد کرد.

طبق توضیحات شرکت گیرباکس سافتور، تمام چهار بسته‌ی داستانی Borderlands 2 یعنی Captain Scarlett and Her Pirate’s Booty ،Mr. Torgue’s Campaign of Carnage ،Sir Hammerlock’s Big Game Hunt و Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep در تابستان سال جاری به صورت رایگان برای نسخه‌ی واقعیت مجازی Borderlands 2 منتشر خواهند شد. حال باید دید که آیا گیرباکس قصد دارد تا بسته‌های الحاقی Ultimate Vault Hunter و the Headhunter را نیز به صورت رایگان عرضه کند یا خیر. ظاهراً برای رسیدن به پاسخ این سوال باید چند ماهی صبر کنیم.

در راستای اخبار مربوط به سری Borderlands، چند روز پیش، گیرباکس بالاخره با انتشار یک تریلر جدید از بازی Borderlands 3 رونمایی کرد. با این‌که هنوز تاریخ عرضه‌ی بازی مشخص نشده است، اما به نظر می‌رسد که طرفداران اطلاعات جالبی را در این زمینه کسب کرده‌اند. جزئیات بیشتر را از این‌جا دنبال کنید.

