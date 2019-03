سینماگیمفا: انتشار اولین تریلر فیلم ترسناک Annabelle Comes Home از دنیای Conjuring

از کامیک‌کان سال گذشته که جیمز وان (James Wan) در آن سومین فیلم فرنچایز Annabelle«آنابل» از دنیای گسترده‌ی Conjuring «احضار» را معرفی کرد زمان زیادی می‌گذرد. حالا بالاخره تریلر این فیلم که وان آن را ترکیبی از A Night At The Museum «شب در موزه» و Annabelle توصیف کرده بود منتشر شد. در فیلم Annabelle Comes Home […]

از کامیک‌کان سال گذشته که جیمز وان (James Wan) در آن سومین فیلم فرنچایز Annabelle«آنابل» از دنیای گسترده‌ی Conjuring «احضار» را معرفی کرد زمان زیادی می‌گذرد. حالا بالاخره تریلر این فیلم که وان آن را ترکیبی از A Night At The Museum «شب در موزه» و Annabelle توصیف کرده بود منتشر شد.

در فیلم Annabelle Comes Home «آنابل به خانه برمی‌گردد» به تهیه‌کنندگی جیمز وان، پاتریک ویلسون (Patrick Wilson) و ویرا فارمیگا (Vera Farmiga) در نقش اد و لورین وارن محققان اتفاقات ماورایی واقعی و مکینا گریس (Mckenna Grace) در نقش جودی دختر نوجوان آن‎ها حضور دارند. گری دوبرمن (Gary Dauberman) که نویسنده‌ی دو فیلم قبلی Annabelle بوده، نویسندگی و کارگردانی این فیلم که اولین تجربه‌ی کارگردانی او به حساب می‌آید را برعهده دارد.

