اختصاصی گیمفا: راه و رسم نینجا بودن | نکاتی که باید قبل از شروع Sekiro: Shadows Die Twice بدانید

همان طور که می‌دانید، حدود یک هفته است که جدیدترین بازی استودیوی FromSoftware یعنی Sekiro Shadows Die Twice منتشر شده است. با وجود نگرانی‌هایی که مبنی بر آسان شدن بازی پیش از عرضه آن وجود داشت، با انتشار آن مشخص شده که همانند سری Souls و Bloodborne با عنوانی سخت و نفس گیر طرف هستیم. با توجه به این موضوع که بسیاری از مکانیک‌های بازی نیز نسبت به این دو عنوان دچار تغییرات فراوانی شده‌اند، راهنمایی زیر را برای افرادی که می‌خواهند به سراغ این بازی بروند تهیه کردیم تا بتوانند سریع‌تر با بازی آشنا شده و به آن عادت کنند.

پیش از شروع توضیح مکانیک‌های بازی لازم است چند نکته کلی را ذکر کنم. اول این که این بازی، همانند عناوین قبلی هیدتاکا میازاکی و استودیوی FromSoftware عنوانی دشوار و سخت محسوب می‌شود و نگرانی‌هایی که پیش از عرضه بازی به دلیل حضور Activision به عنوان ناشر مبنی بر آسان شدن بیش از حد بازی وجود داشتند، صحت ندارند. دومین نکته این است که برخلاف بسیاری از بازی‌ها که می‌توان در آن‌ها به راحتی و بدون نیاز به صبر و بردباری پیشروی کرد و بازی را به پایان رساند، این بازی نیاز به صبر و بردباری بالایی دارد. به هیچ وجه انتظار این که در همان دفعه اول و بدون تجربه قبلی به راحتی دشمنان بازی را شکست بدهید نداشته باشید و مخصوصاً برای باس‌ها، نیاز به تکرار و صبر فراوان برای یادگیری الگوی حرکات آن‌ها دارید. سومین نکته هم این است که اگر مثل من و خیلی از بازیکنان عناوین سری Souls-borne (مجموعه عناوین Demon’s Souls، Dark Souls 1، Dark Souls 2، Dark Souls 3، Bloodborne و بسته‌های الحاقی این عناوین) را بازی کرده باشید، ممکن است در ابتدا انتظار داشته باشید که به خاطر این تجربه قبلی بازی برای شما راحت باشد اما این طور نیست و به دلیل مکانیک‌های متفاوت، الزاماً استفاده از روش‌های سری Souls-borne در این عنوان جوابگو نیستند. این موضوع را از آن جایی ذکر کردم که احتمالاً اگر پیش‌تر Dark Souls 1 و Dark Souls 2 را تجربه کرده باشید، در هنگام تجربه Dark Souls 3 احتمالاً در اوایل بازی به سرعت پیشرفت کرده‌اید. این موضوع باعث می‌شود که احساس کنید در Sekiro نیز به همین سادگی می‌توانید با استفاده از تجربه عناوین قبلی پیشرفت کنید و از طرفی به دلیل مکانیک‌های متفاوت Sekiro ممکن است به دلیل ناتوانی در پیشرفت در ابتدای بازی از آن ناامید شوید و حتی آن را بسیار سخت‌تر از سری Souls-borne بدانید اما بعد از مدتی که مکانیک‌های بازی را یاد بگیرید، متوجه می‌شوید که بازی تقریباً از نظر سختی در همان سطح قرار دارد؛ با این تفاوت که این سختی را در قالبی متفاوت در مقابل شما قرار می‌دهد. البته با همه این‌ها، همچنان به نظر می‌رسد که به خصوص چند باس آخر بازی از بسیاری از باس‌های سری Souls-borne به شدت سخت‌تر هستند ولی در مجموع بیش‌تر باس‌های بازی از نظر سختی تقریباً در حد سختی باس‌های سری Souls-borne هستند.

با این مقدمه به سراغ معرفی مکانیک‌های بازی می‌رویم. لازم به ذکر است که در متن راهنمای زیر، شاید در حد خیلی کم، بعضی از نکات دو سه ساعت اول تجربه بازی Spoil شود ولی این اسپویل در حدی نیست که داستان بازی یا نکات خاصی را برای شما لو بدهد و صرفاً در حد نام چند آیتم یا مهارت است که در همان اوایل بازی به آن‌ها بر می‌خورید و به طور کلی به جز دو سه ساعت اول، وقایع سایر بخش‌های بازی در قسمت معرفی مکانیک‌ها، Spoil نشده است.

کلیات بازی:

اولین موضوع این است که نقاط آرامش در این بازی که میان آن‌ها امکان Fast Travel وجود داشته و امکان ارتقای شخصیت را فراهم می‌کنند، Sculptor Idol نام دارند و مطمئناً در همان اوایل بازی به سرعت با این اشیا که در اطرافشان نوری آبی رنگ وجود دارد، رو به رو خواهید شد. کارهای مختلفی نظیر کسب مهارت جدید، افزایش قدرت شخصیت و جا به جایی سریع‌تر فقط با استفاده از Sculptor Idol ها ممکن است. هر بار استراحت در کنار Sculptor Idol ها، سلامتی شما را به حالت حداکثری بازگردانده اما در عوض تمامی دشمنان بازی –به جز باس‌ها و مینی باس‌ها- دوباره زنده می‌شوند. برای همین بهترین راه برای این که بفهمید واقعاً در حال پیشروی در محیط هستید یا نه، این است که سعی کنید هر طور شده، بعد از کشتن تعداد زیادی از دشمنان، خود را به Sculptor Idol جدیدی برسانید تا دفعه بعد مجبور به طی کردن دوباره کل مسیر و گذر از میان تمامی دشمنان نباشید. همچنین توجه کنید اصلی‌ترین آیتم سلامتی بازی که Healing Gourd نام دارد، با هر بار استراحت در Sculptor Idol دوباره به طور کامل پر می‌شود.

موضوع بعدی در مورد واحدهای پول و مهارت در بازی است. واحد پول در بازی Sen نام دارد و برای افزایش مهارت نیز نیاز به Experience Point و Skill Point دارید. با شکست دادن دشمنان مختلف، هر دوی این آیتم‌ها را به دست می‌آورید. با این تفاوت که Experience Point به طور خودکار به شخصیت شما اضافه می‌شود اما برای به دست آوردن Sen و همین طور آیتم‌های دیگری که از مرگ دشمنان به جا می‌ماند، باید دکمه X در کنترلر Xbox One یا مربع در کنترلر PS4 را نگه دارید تا به صورت کلی، سکه‌ها و آیتم‌های تمامی دشمنان کشته شده و شکست خورده‌ای که در اطرافتان قرار دارند، به مجموعه آیتم‌ها و سکه‌های شما اضافه شوند. با استفاده از Sen امکان آپگرید قدرت‌های دست مصنوعی خود و همچنین خرید آیتم از معدود تاجران موجود در بازی را دارید. مورد Experience Point که بعد از کسب مقدار مشخصی Experience Point که در منوهای بازی نیز مشخص شده است، یک Skill Point به دست می‌آورید. با استفاده از Skill Point هم می‌توانید مهارت‌های جدیدی برای شخصیت خود به دست بیاورید که در این مورد در ادامه بیش‌تر توضیح می‌دهیم.

موضوعی که در همین جا قابل بررسی است مربوط به مجازات مرگ در بازی می‌شود. در عناوین سری Souls-borne با هر بار مرگ، به نوعی مجازاتی برای شما تعیین می‌شد که باعث می‌شد بخشی از امتیازی که تا آن قسمت به دست آورده‌اید و مصرف نکرده‌اید را از دست بدهید. در این بازی نیز این مکانیک وجود دارد. با هر بار مرگ شما، نصف کل Experience Point هایی که بعد از به دست آوردن آخرین Skill Point به دست آورده و نصف کل Sen هایی که در اختیار دارید –برای همیشه- از دست می‌رود. توجه کنید که بعد از این که Experience Point شما به حد مشخصی برسد و Skill Point کسب کنید، با مرگ دیگر Skill Point را از دست نخواهید داد و فقط مقداری از Experience Point که بعد از آخرین Skill Point کسب کرده‌اید، از بین می‌رود. علاوه بر این بعد از تعداد زیادی مرگ، بیماری‌ای به نام Dragonrot میان بعضی از شخصیت‌های بازی شیوع پیدا می‌کند. مشکلی که این بیماری ایجاد می‌کند، این است که امکان پیگیری خط داستانی شخصیت مورد نظر را که ممکن است در نهایت باعث به دست آوردن آیتم‌های ارزشمندی بشود را تا زمانی که این بیماری را درمان نکنید، از دست خواهید داد؛ اما لازم نیست خیلی نگران باشید، راه حلی نیز برای درمان Dragonrot وجود دارد. بعد از ایجاد اولین بیماری و پیدا کردن فرد بیمار شده، شما می‌توانید خون این فرد را به Lady Emma که در اولین مکانی که بعد از مقدمه بازی در آن بیدار می‌شوید یعنی Dilapidated Temple بدهید تا بعد از مدتی او روش درمان این بیماری را کشف کند و از آن پس امکان درمان بیماری با استفاده از آیتم Dragon’s Blood Droplet و در میان گزینه‌های Sculptor Idol وجود خواهد داشت. با این وجود توجه کنید که Dragon’s Blood Droplet آیتم کمیابی است و بهتر است تا زمانی که واقعاً قصد پیگیری خط داستانی یک شخصیت فرعی مریض شده را ندارید، از آن استفاده نکنید. مکانیزم دیگری نیز در بازی وجود دارد که مرتبط با مرگ است و از آن با نام Unseen Aid یاد می‌شود. Unseen Aid در اصل به شما کمک می‌کند تا بعد از مرگ، Experience Point و Sen خود را از دست ندهید. Unseen Aid به صورت یک عدد برحسب درصد در بازی مشخص شده و شانس شما برای از دست ندادن آیتم‌ها پس از مرگ را مشخص می‌کند. این مقدار در ابتدا ۳۰ درصد است و نشان می‌دهد که با هر بار مردن، ۳۰ درصد شانس وجود دارد که شما آیتم‌های خود را از دست ندهید. نکته قابل توجه این جاست که پس از چندین بار مرگ و شیوع Dragonrot، شانس شما برای دریافت Unseen Aid نیز کاهش پیدا می‌کند. طبق تجربه بازیکنان مختلف، این مقدار ظاهراً تا حداقل ۳ درصد کاهش پیدا می‌کند و تا به حال در میان بازیکنان شخصی مشاهده نشده که شانس دریافت Unseen Aid برای او در اثر مرگ‌های بسیار زیاد، به زیر ۳ درصد برسد.

موضوع دیگری که مانور زیادی در تریلرهای بازی نیز روی آن داده شده بود، مربوط به احیا در بازی است. در طول بازی، بالای نوار سلامتی شخصیت، دایره‌های قرمز رنگی را مشاهده می‌کنید که تعداد دفعات احیای شما را مشخص می‌کنند و با استفاده از آیتم خاصی، امکان ارتقای آن نیز وجود دارد. با این وجود به طور کلی معمولاً در طول هر مبارزه بازی یک بار امکان احیای مجدد پس از مرگ وجود دارد و پس از احیا، در طول یک مبارزه، این قابلیت برای همان نبرد حتی اگر همچنان قابلیت‌های احیای شما باقی مانده باشند، غیرفعال خواهد شد. در صورتی که مبارزه مورد نظر با باس فایتی باشد که چند فاز دارد، در هر فاز یک بار امکان احیا وجود خواهد داشت. در صورتی که مثلاً دو دایره قرمز رنگ داشته باشید و در دو نبرد متفاوت دو بار شخصیت را احیا کنید، دیگر تا زمانی که به سراغ Sculptor Idol بروید، قابلیت احیا نخواهید داشت. با استراحت در Sculptor Idol نیز دوباره قابلیت‌های احیای خود را که به صورت دایره بالای نوار سلامتی هستند، به دست خواهید آورد با این تفاوت که اگر مثلاً در چند نبرد از این قابلیت استفاده کرده باشید، تنها یک قابلیت احیا به طور کامل بازیابی می‌شود و قابلیت‌های دیگر نیاز به مدتی زمان برای استفاده مجدد دارند. نکته مهمی که وجود دارد این است که با احیا کردن شخصیت، دچار مجازات مربوط به مرگ نظیر از دست دادن نصف Sen و Experience Point ها نخواهید شد. همچنین طبق تجربه شخصی و تجربه کاربران مختلف، ظاهراً احیا کردن تأثیری روی شیوع Dragonrot نیز نداشته و تنها مرگ واقعی است که باعث مجازات مربوط به مرگ می‌شود؛ بنابراین اکثر اوقات، دلیلی برای استفاده نکردن از این قابلیت وجود ندارد و بهتر است اگر امکان استفاده از قابلیت احیا را دارید، از آن استفاده کنید.

حال که توضیحات کلی بازی داده شده است، به سراغ مکانیک‌های مبارزات آن می‌رویم.

Combat

در این بازی در کل دو عامل مؤثر در شکست دشمنان و البته خود شما وجود دارد، نوار سلامتی و نوار Posture. نوار سلامتی که همان نوار سنتی سلامتی معمول است که در همه بازی‌ها شاهد آن هستیم و با به پایان رساندن آن، دشمن مورد نظر شکست خورده و امکان اجرای Deathblow یا ضربه مرگبار روی او به وجود می‌آید. البته برای بعضی دشمنان نظیر اکثر مینی باس‌ها و باس‌ها باید دو یا سه بار این کار را انجام دهید؛ اما نوار Posture در اصل به نوعی استقامت شخصیت در مقابل ضربات را نشان می‌دهد و برعکس نوار سلامتی که باید با خالی کردن آن دشمن را شکست دهید، این نوار با پر شدن باعث شکست دشمن می‌شود. در صورتی که دشمن به صورت معمول ضربه بخورد، هم نوار سلامتی او کاهش یافته و هم نوار Posture او پر می‌شود اما اگر در مقابل ضربات شما دفاع کند، نوار Posture او پر خواهد شد و نوار سلامتی او تغییری نخواهد کرد. نکته مهم این است که در صورتی که مدتی به دشمن ضربه نزنید، نوار Posture او دوباره خالی شده و دشمن استقامت خود را بازیابی خواهد کرد. برای شما نیز همین موضوع برقرار است. سلامتی فقط توسط آیتم‌های سلامتی برای شما قابل بازیابی است اما Posture را با مدتی ضربه نخوردن، به سرعت بازیابی خواهید کرد. توجه کنید که برخلاف سری Souls-borne، مکانیکی نظیر Stamina که در اثر ضربه زدن‌های متوالی امکان ضربه زدن را از شما بگیرد وجود نداشته و با توجه به این دو مکانیک اصلی، نکات بسیار مهمی وجود دارد که باید به آن‌ها توجه کنید تا بتوانید به شکل بهتری مبارزات را پیش ببرید؛ برای بهتر شدن در مبارزات بازی توصیه می‌کنم حتماً چند نکته زیر را بخوانید.

Block کردن: با نگه داشتن کلید LB در کنترلر Xbox One یا L1 در کنترلر PS4 شخصیت شما حالت دفاعی به خود می‌گیرد و ضربات دشمن را Block می‌کند. با این کار نوار سلامتی شخصیت شما آسیبی نخواهد دید اما نوار Posture او پر می‌شود. با پر شدن نوار Posture شخصیت شما تعادل خود را از دست داده و در وضعیت بسیار آسیب پذیری در مقابل حملات سنگین دشمنان قرار می‌گیرد. نکته جالبی که احتمالاً بسیاری به آن توجه نکرده‌اند، این است که با نگه داشتن حالت Block، در صورتی که ضربه نخورید، شخصیت شما با سرعت بالایی نوار Posture خود را بازیابی می‌کند. Deflect کردن: این حرکت معادل Parry کردن در سایر بازی‌ها است. اگر بتوانید درست چند لحظه قبل از وارد شدن ضربه دشمن، کلید LB یا L1 را فشار دهید و در حالت Block قرار بگیرد، شخصیت شما ضربه دشمن را Deflect می‌کند. به این ترتیب نه تنها آسیبی به نوار سلامتی شخصیت شما وارد نمی‌شود، بلکه تقریباً آسیبی به نوار Posture شخصیت شما نیز وارد نشده و در عوض آسیب قابل توجهی به نوار Posture دشمن ضربه زننده وارد می‌شود. توصیه اکید می‌کنم که هر چه سریع‌تر، این حرکت را روی دشمنان اولیه بازی و همچنین شخصیت تمرینی که در Dilapidated Temple وجود دارد، آزمایش کنید و به آن تا حد قابل قبولی مسلط شوید. تقریباً برای اکثر مبارزات سخت بازی، استفاده از این روش می‌تواند به خوبی راهگشای مشکلات شما باشد. Dodge کردن: جا خالی دادن نیز یکی از حرکات مهمی است که باید سعی کنید در طول بازی تا حد خوبی بر آن مسلط شوید. با استفاده از دکمه B در کنترلر Xbox One یا دایره در کنترلر PS4 شخصیت شما جاخالی می‌دهد. توجه کنید که این جاخالی دادن می‌تواند در جهات مختلف بسته به این که کدام جهت را برای حرکت انتخاب کنید انجام بشود و از این رو بسته به ضربه دشمنان، باید جهت درست برای جاخالی دادن را انتخاب کنید. دویدن: بعد از یک بار فشار دادن دکمه Dodge، اگر دستتان را از روی دکمه برندارید، شخصیت به جای راه رفتن معمولی شروع به دویدن می‌کند. این موضوع به خصوص در مورد باس‌هایی که سرعت عمل بالایی دارند و نیاز به جا به جایی سریع در محیط دارند، می‌تواند بسیار کارساز باشد. Perilous Attack: در هنگام بعضی از ضربات دشمنان، متوجه می‌شوید که بالای سر آن‌ها نماد یک کانجی ژاپنی (خط ژاپنی) قرمز رنگ ظاهر می‌شود. این حرکات، اصطلاحاً در بازی Perilous Attack نامیده می‌شوند و امکان Block یا Deflect کردن آن‌ها وجود ندارد. راه معمول دفع این حرکات، دور شدن از دشمن یا جاخالی دادن است؛ اما می‌توان با استفاده از بعضی از این حرکات، به نوعی به دشمن ضربه زد. نوع اول حرکات چرخشی است که با پریدن به روی سر دشمنان، در حین این ضربه و فشار دادن دوباره دکمه پرش، ضربه سنگینی از لحاظ Posture به دشمن وارد می‌کنید. نوع دوم، حرکاتی است که با نیزه و مواردی نظیر آن به صورت رو به جلو یا اصطلاحاً Thrust آنجا می‌شود. در این حالت، می‌توانید با استفاده از یکی از Skill های اولیه بازی به نام Mikiri Counter و Dodge کردن رو به جلو و به سمت دشمن، جلوی حمله او را گرفته و از لحاظ Posture نیز به دشمن ضربه وارد کنید. این دو حالت ضد ضربه برای این حرکات، به خصوص برای باس‌ها می‌تواند بسیار مفید واقع شود. کاهش سرعت احیای Posture با کاهش سلامتی: یکی از مکانیک‌های خیلی مهمی که مخصوصاً در مورد باس‌های بازی بسیار مهم است و برای خود شما نیز صدق می‌کند، این است که هر چه میزان سلامتی شما یا دشمنان کمتر باشد، سرعت احیای Posture نیز بالا می‌رود؛ بنابراین در اکثر اوقات وقتی به یک باس در ابتدای مبارزه حمله می‌کنید، Posture او به سرعت احیا می‌شود و برای جلوگیری از این موضوع، باید ابتدا ضربات خود را از طرفین طوری که امکان دفاع کردن در مقابل آن برای دشمن وارد کنید تا نوار سلامتی او را کاهش دهید. وقتی نوار سلامتی او تا نصف و حتی پایین‌تر برسد، سرعت احیای Posture برای دشمنان به شدت کم می‌شود و می‌توانید روی بالا بردن Posture دشمن و شکست دادن آن‌ها از طریق بالا بردن Posture تمرکز کنید. توجه کنید که این موضوع برای شما هم صادق است و وقتی که سلامتی کمی داشته باشید، به راحتی Posture شما بالا رفته و مدت بیش‌تری طول می‌کشد تا کاهش پیدا کند و می‌تواند به راحتی باعث از بین رفتن تعادل شما و ضربه خوردن در مقابل دشمنان بشود. Combat Arts: با از بین بردن دشمنان خاص و یا به دست آوردن Skill های خاصی، یکسری قابلیت به نام Combat Arts به دست می‌آورید. این قابلیت‌ها در اصل ضربات ویژه‌ای هستند که بعضی از آن‌ها بدون هزینه خاصی و بعضی نیز با صرف Spirit Emblem که در ادامه در مورد آن توضیح می‌دهیم قابل استفاده هستند. این ضربات عموماً با ترکیب دو کلید LB+RB در کنترلر Xbox One و L1+R1 در کنترلر PS4 قابل استفاده هستند. بسیاری از این ضربات هر چند کند اعمال می‌شوند اما قدرت بالاتری از ضربات معمولی دارند و باید متناسب با دشمنی که در پیش رو قرار دارد، از آن‌ها استفاده کنید. برای مبارزه با دشمنانی که شکل روح یا مانند این را دارند، استفاده از آیتم Divine Confetti که البته جزو آیتم‌های کمیاب در بازی محسوب می‌شود، می‌تواند بسیار مفید باشد. این آیتم باعث می‌شود ضربه‌های شما به این دشمنان بسیار اثرگذارتر باشند. سعی کنید از محیط و مخفی کاری بهترین استفاده را ببرید. برای از بین بردن بسیاری از مینی باس‌ها و باس‌های بازی باید دو بار به آن‌ها ضربه تمام کننده وارد کنید اما می‌توانید با نزدیک شدن مخفیانه از پشت و یا پریدن از بالای سر، به راحتی با یک ضربه مخفیانه، یکی از این ضربات تمام کننده را به آن‌ها وارد کنید تا مبارزه آسان‌تری داشته باشید.

Prosthetic Arm

در کنار همه این‌ها، شخصیت اصلی یک دست مصنوعی هم دارد که با به دست آوردن آیتم‌های خاصی که در بازی به دست می‌آورید، امکان به دست آوردن وسایل جدید و همین طور ارتقای آن‌ها نزد شخصیت Sculptor در Dilapidated Temple وجود دارد. توجه کنید که اکثر اوقات باید به خوبی در محیط جستجو کنید تا آیتم مورد نیاز برای بدست آوردن ابزارهای مربوط به دست مصنوعی را بدست بیاورید. مثلا آیتم مورد نیاز برای بدست آوردن Flame Vent را که Flame Barrel نام دارد، در کنار یک کمپ آتشین در منطقه Hirata Estate پیدا خواهید کرد. از جمله اولین وسایلی که در بازی به دست می‌آورید، Shuriken، Flame Vent و Loaded Axe و Firecracker هستند در ادامه بازی نیز آیتم‌های دیگری به دست خواهید آورد که در این راهنمایی به دلیل این که صرفاً برای شروع بازی نوشته شده است، به آن‌ها اشاره نمی‌کنیم. برای استفاده از این قابلیت‌ها، باید از آیتمی به اسم Spirit Emblem استفاده کنید. این آیتم‌ها به تدریج در طول بازی با شکست دشمنان و گشت و گذار در محیط به دست می‌آیند و راه دیگر به دست آوردن آن‌ها نیز خریداری آن‌ها با استفاده از Sen از طریق Sculptor Idol هاست. در هر بار که در Sculptor Idol استراحت می‌کنید، تعداد مشخصی از کل Spirit Emblem هایی که دارید در اختیارتان قرار می‌گیرد که تا زمانی که در طول مبارزه و گشت و گذار در محیط Spirit Emblem دیگری پیدا کرده و یا دوباره در Sculptor Idol استراحت کنید، تنها همان تعداد در اختیار شما خواهد بود و در اثر استفاده از هر قابلیت نیز مقدار مشخصی که مربوط به قابلیت مد نظر می‌شود از آن‌ها کم خواهد شد.

توضیحی نیز در مورد این قابلیت‌ها می‌دهیم. شوریکن برای مبارزات معمول بازی با دشمنان معمولی کاربرد دارد. از Flame Vent در مقابل بعضی از دشمنان بازی و هیولاها می‌توان استفاده کرد و Loaded Axe نیز در مقابل دشمنان مختلف و مخصوصاً دشمنان سپر به دست کاربرد داشته و امکان افزایش نوار Posture دشمنان را به شکل سریع‌تری دارد. در کنار این‌ها، آیتم Firecracker می‌تواند برای لحظاتی دشمن را متوقف کند و مخصوصاً در مقابل دشمنانی که جنبه هیولایی یا حیوانی دارند بسیار مفید است و برای لحظاتی طولانی آن‌ها را دچار ترس کرده و متوقف می‌کند. این قابلیت برای دشمنان انسانی و بسیاری از باس‌ها نیز مفید بوده و علاوه بر آسیب رساندن به Posture آن‌ها، برای لحظاتی امکان زدن ضربات مستقیم به آن‌ها را به راحتی فراهم می‌کند.

Skills:

در Sekiro با کسب Skill Point هایی که با رسیدن مقدار Experience Point به عدد مشخصی به دست می‌آیند، می‌توانید مهارت‌های مبارزاتی مختلفی کسب کنید. بعضی از این مهارت‌ها به صورت عملی و با استفاده از کلیدهای خاصی در بازی اعمال می‌شوند و بعضی نیز در یکسری از قدرت‌های شخصیت تأثیر گذارند و مثلاً باعث می‌شوند که در حالت مخفی، تشخیص دادن شما توسط دشمنان سخت بشود. در بازی با استفاده از پیدا کردن آیتم‌هایی که در نامشان کلمه Esoteric Text دارند، می‌توانید به طور کلی درخت مهارتی جدیدی را برای شخصیت خود باز کنید. در این جا قصد نداریم تمامی Skill های بازی را معرفی کنیم اما چند Skill اساسی که باید هر چه سریع‌تر آن‌ها را به دست بیاورید را مشخص می‌کنیم.

اولین قابلیتی که از شاخه Shinobi Arts باید حتماً به دست آورید، قابلیت Mikiri Counter است که امکان ضد حمله به یکسری از ضربات غیرقابل دفع دشمنان که با نیزه و رو به جلو حمله می‌کنند را برای شما فراهم می‌کنند. این قابلیت، اهمیت بسیار بالایی دارد و باید سعی کنید هر چه سریع‌تر آن را به دست آورید. پس از آن با به دست آوردن قابلیت Whirlwind Slash اولین Combat Art خود را به دست خواهید آورد که می‌تواند در بسیاری از قسمت‌های بازی به کار شما بیاید. در این شاخه، قابلیت Breath of Life: Light هم بسیار مفید است و باعث می‌شود با زدن ضربات تمام کننده به دشمنان، بخشی از سلامتی خود را بازیابی کنید که خصوصاً در نقاطی که با تعداد بالایی از دشمنان رو به رو هستید، می‌تواند قابلیت بسیار راهگشایی باشد. در شاخه Prosthetic Arts هم اولویت با دو مهارت Chasing Slice و پس از آن Mid-air Prosthetic tool است. Chasing Slice اجازه وارد کردن ضربات سریع پس از استفاده از بعضی از ابزارها نظیر شوریکن را می‌دهد و Mid-air Prosthetic Tool هم اجازه استفاده از این ابزارها در هنگام پرش را می‌دهد. به جز این چند مورد، در مورد سایر شاخه‌ها که در طول بازی به دست می‌آورید و همین شاخه‌ها، انتخاب‌ها اساساً به خودتان و روش بازی کردن شما بستگی دارند اما هر جور که بازی می‌کنید، توصیه می‌کنم حتماً Mikiri Counter را به عنوان اولین قابلیت سریعاً به دست بیاورید که در تمام طول بازی، به شدت برای شما کاربرد خواهد داشت.

توضیحاتی در مورد Item های مهم بازی:

Gourd Seed: با دادن این آیتم که تنها در نقاط خاصی یافت می‌شود به Lady Emma، ظرفیت آیتم سلامتی خود یعنی Healing Gourd را افزایش می‌دهید.

Prayer Beads: این آیتم معمولاً از مبارزه با Mini Boss ها به دست می‌آید و تعدادی از آن‌ها نیز در محیط خود بازی پنهان‌شده‌اند. با جمع کردن ۴ تا از این آیتم‌ها و استفاده از آن در Sculptor’s Idol، میزان سلامتی و حداکثر Posture قابل تحمل شخصیت خود را بالا می‌برید.

آیتم‌هایی با نام Memory: این آیتم‌ها پس از مبارزه با باس‌ها به دست می‌آیند و با استفاده از آن‌ها در Sculptor’s Idol، میزان قدرت ضربات شخصیت اصلی تقویت می‌شود.

Dragon’s Blood Droplet: از این آیتم برای درمان Dragonrot استفاده می‌شود و بعد از به دست آوردن آیتم خاصی که با دادن خون بیماران به Lady Emma به دست می‌آید، امکان درمان Dragonrot در Sculptor Idol فراهم می‌شود. این آیتم به شدت کمیاب است و فقط در زمانی که واقعاً قصد دارید خط داستانی کاراکترهای بیمار را ادامه دهید، از این آیتم استفاده کنید.

Divine Confetti: با استفاده از این آیتم، ضربات شما برای دشمنانی که حالت روح-مانند دارند، اثرگذاری بیش‌تری پیدا می‌کند.

آیتم‌هایی که نام Coin Purse دارند: با مصرف این آیتم‌ها مقداری Sen به دست خواهید آورد. این آیتم‌ها بعد از مرگ از بین نمی‌روند و می‌توانید با مصرف Sen و خریدشان از تاجرها، به نوعی Sen خود را ذخیره کنید.

Homeward Idol: با استفاده از این آیتم، در هر جایی که باشید می‌توانید به آخرین Sculptor Idol ای که در کنار آن نشسته‌اید یا Dilapidated Temple بازگردید. این آیتم از ابتدا در اختیارتان قرار دارد و محدودیتی هم در استفاده از آن ندارید.

در ابتدای بازی باید چه کار کنید؟

توجه: متن زیر ممکن است بخش‌هایی از ابتدای بازی و همین طور نام چند باس بازی را فاش کند.

در ابتدا و مقدمه بازی که باید به پیش ارباب خود برسید و سپس با پیدا کردن در مخفی، در مقابل باس اول بازی شکست بخورید تا بازی رسماً شروع بشود. پس از آن به منطقه Ashina Outskirt بروید و با پیشروی در این مرحله، ابتدا به Chained Ogre رسیده و او را شکست دهید و سپس به منطقه زیر پل شکسته شده رفته و بعد از عبور از مار بزرگ، وارد قلعه Ashina بشوید. پس از این و شکست Gyuobu Oniwa، می‌توانید با گشت و گذار در قلعه، به قسمت‌های مختلفی از بازی دسترسی داشته باشید و به انجام مسیرهای مختلف بپردازید. همچنین توجه کنید که قبل از رسیدن به Chained Ogre، می‌توانید از طریق آیتم Young Lord’s Bell Charm که از یک پیرزن در حال مرگ در منطقه Ashina Outskirts دریافت می‌کنید و استفاده از مجسمه بودا در Dilapidated Temple، وارد منطقه Hirata Estate شده و یکسری آیتم‌های اساسی را به دست آورید. توجه کنید که لزومی برای شکست دادن باس Lady Butterfly در این منطقه ندارید و می‌توانید بعداً که قوی شدید، به سراغ او بیاید.

مکان‌های مناسب برای به دست آوردن (فارم کردن) امتیاز تجربه و Sen:

در ابتدای بازی، همان مکان‌های اولیه Hirata Estate که دشمنان زیادی در آن قرار دارند، می‌تواند بسیار مناسب باشد. پس از آن و بعد از کمی پیشروی نیز، کشتن سامورایی‌ها در نزدیکی Upper Tower – Antechamber Idol در منطقه Ashina Castle به دلیل راحتی کشتن آن‌ها به صورت مخفیانه و همین طور نزدیکی آن به Sculptor Idol برای تکرار آن، مکان‌های بسیار مناسبی هستند.

پایان‌ها:

توجه: این قسمت راهنما، در مورد پایان‌های بازی توضیح داده شده است و از این رو دارای Spoiler شدید داستانی است. اگر نمی‌خواهید بخش‌هایی از داستان برای شما لو برود، این قسمت را مطالعه نکنید.

بازی دارای ۴ پایان مختلف است که برای رسیدن به هر کدام از آن‌ها باید کارهای مختلفی انجام بدهید. یکی از پایان‌ها که به نوعی پایان بد بازی نیز محسوب می‌شود، راه کاملاً جداگانه‌ای دارد ولی سه پایان دیگر به هم مرتبط هستند و حتی می‌توان روند آن‌ها را با هم طی کرد و در انتها تصمیم بگیرید که کدام پایان را مشاهده کنید.

نقطه بسیار تعیین کننده برای نوع پایان بازی، پیش از صحبت با Great Shinobi Owl است. در هنگامی که به پشت بامی که Kuro در آن قرار دارد می‌رسید و با پدرخوانده شخصیت اصلی یعنی Great Shinobi Owl رو به رو می‌شوید، دو گزینه در مقابل شما قرار می‌گیرد. یکی از این گزینه‌ها Follow the Iron Code و دیگری Contiune to Serve Kuro است. اگر گزینه Follow the Iron Code را انتخاب کنید، مسیر کوتاه‌تری را برای پایان انتخاب کرده‌اید و الزاماً بعد از دو باس فایت، پایان بد بازی که Shura نام دارد را مشاهده می‌کنید. در غیر این صورت مسیر طولانی‌تر را انتخاب کرده‌اید که می‌تواند به سه پایان مختلف منجر شود که در زیر آن‌ها را ذکر می‌کنیم.

Immortal Severance: اگر مسیر داستانی بازی را پس از انتخاب گزینه Contiune to Serve Kuro به طور معمول و بدون کارهای قسمت‌های بعدی ادامه دهید، این پایان را مشاهده خواهید کرد.

Purification: برای این پایان بعد از انتخاب گزینه Contiune to Serve Kuro و مبارزه با Owl در گوشه اتاق Kuro مخفی شده و به طور پنهانی به صبحت های او با Lady Emma گوش دهید. پس از این، یک دور در Sculptor Idol استراحت کنید و سپس با Lady Emma صحبت کنید و با صحبت او موافقت کنید. سپس یک دور دیگر استراحت کرده و دوباره با او صحبت کنید. صحبت از طریق Fast Travel به Old Grave Idol بروید و از مسیر سمت چپ، به سراغ قبرها بروید و در آن جا دوباره با Lady Emma صحبت کنید. سپس به Dilapidated Temple رفته و در آن جا با Sculptor و Lady Emma صحبت کرده و یک دور دیگر استراحت کنید. سپس از پشت معبد، به طور پنهانی به صحبت‌های Lady Emma گوش دهید. سپس دوباره با او صحبت کنید تا آیتمی به نام Father’s Bell Charm را دریافت کنید. سپس به سراغ مجسمه بودای کنار معبد بروید تا دوباره وارد Hirata Estate بشوید که دچار تغییراتی شده است. در این جا باید به مکانی که پیش‌تر با Lady Butterfly مبارزه کرده بودید، بروید و دوباره با Owl مبارزه کنید. پس از آن آیتم Aromatic Flower را دریافت کرده و سپس مسیر اصلی داستان بازی را پیش ببرید. در آخر بازی به جای انتخاب گزینه Dragon’s Tear گزینه Dragon’s Tear + Everblossom را انتخاب کنید تا این پایان را مشاهده کنید.

Dragon’s Homecoming: رسیدن به این پایان طولانی‌ترین روند را نسبت به پایان‌های قبلی دارد. ابتدا قبل از این Genichiro Ashina را در پشت بام شکست دهید، باید به منطقه Senpou Temple, Mt. Kongo و قسمت Main Hall Idol بروید و با راهبی که آن جا قرار دارد، صحبت کنید تا آیتم Holy Chapter: Infested را به دست آورید. اگر پیش‌تر Genichiro Ashina را شکست داده‌اید، باید منتظر به دست آوردن قابلیت شنا زیر آب باشید تا بتوانید این آیتم را در زیر آب در کنار Temple Grounds Idol پیدا کنید. پس از این وقتی توانستید به منطقه Inner Sanctum دسترسی پیدا کنید، باید به بچه‌ای که آن جاست، این آیتم را بدهید و همین طور از او برنج بگیرید. بعد از گرفتن برنج، آن را بخورید و دوباره در منطقه استراحت کنید تا دوباره از او برنج بگیرید. با چند بار انجام این کار، او مریض می‌شود و برای درمان او باید از تاجری که در نزدیکی Shugendo Idol قرار دارد، میوه Persimmon را بخرید و به بچه بدهید تا درمان شود. پس از آن او به همراه برنج، آیتم Rice for Kuro را هم به شما می‌دهد. باید این آیتم را به Kuro بدهید و بعد از چند بار استراحت، آیتم Sweet Rice Ball را از او گرفته و هم این آیتم و هم برنج‌ها را کامل بخورید. سپس دوباره به Inner Sanctum بروید. متوجه می‌شوید که بچه مورد نظر در آن جا نیست. به سمت نوری که در این قسمت قرار دارد بروید تا وارد Hall of Illusion شوید و دوباره با او صحبت کنید. سپس باید به غاری در کنار Main Hall Idol در Senpou Temple بروید و آیتم Holy Chapter: Dragon’s Return را به دست آورید و سپس آن را در Inner Sanctum به بچه بدهید. سپس باید از طریق معبد Senpou و اجرای تکنیک Puppeteer Ninjutsu روی فردی که کنار سیم کایت قرار دارد و بالا بردن کایت و رفتن به کنار معبد و استفاده از کایت برای رسیدن به Sunken Valley Cavern Idol، به بالای سر مار رفته و با پریدن روی سر مار، آیتم Fresh Serpent Viscera را دریافت کنید. پس از آن باید به منطقه پایینی Sunken Valley که مواد سمی قرار دارند رفته و از آن جا به درون غار بروید. سپس باید از طریق اجرای تکنیک Puppeteer Ninjutsu روی میمونی که در انتهای غار قرار دارد، حواس مار بزرگ آن جا را پرت کرده و خودتان به قسمتی که مار از آن محافظت می‌کند رفته و Dried Serpent Viscera را بردارید. سپس باید هر دوی این آیتم‌ها را به بچه در Inner Sanctum بدهید. پس از این کاری از شما ساخته نیست تا زمانی که به منطقه Fountainhead Palace برسید. بعد از آن با بازگشت پیش او می‌توانید آیتم Frozen Tears را دریافت کرده و در نهایت و در انتهای بازی با انتخاب گزینه Dragon’s Tears + Frozen Tears، این پایان را مشاهده کنید.

با همه این‌ها، توجه کنید که بخش زیادی از این بازی به گشت و گذار خود شما در محیط و کشف کردن نکات جدید بستگی دارد. در این مطلب سعی کردیم مطالب کلی که بهتر است برای شروع بازی بدانید تا راحت‌تر با مکانیک‌های آن آشنا شوید را بیان کنیم اما در نهایت شما خودتان می‌توانید به هر شکلی که خواستید، در بازی پیشرفت کرده و بر چالش‌های آن فائق بیایید.

منبع متن: gamefa