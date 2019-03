Rage 2 عنوانی در سبک شوتر اول شخص می‌باشد که توسط استودیوهای id Software و Avalanche توسعه یافته و شرکت Bethesda وظیفه‌ی انتشار آن در دنیا را بر عهده خواهد داشت. نسخه‌ی اول این عنوان در نسل هفتم و سال 2011 بر روی کنسول‌های نسل هفتم و PC عرضه شده بود. برای ساخت این بازی ار موتور استودیوی Avalanche یعنی Apex Engine استفاده شده که منجر به خلق محیط‌های پرجزئیات شده است. حال به گزارش پردیس‌گیم، در جریان مراسم PAX East 2019، دمویی 30 دقیقه‌ای از گیم‌پلی Rage 2 به صورت زنده به اشتراک گذاشته شد که می‌توانید آن را در زیر تماشا و یا دانلود کنید. در این نمایش جدید، مبارزات بازی، سلاح‌های متنوع، دشمنان گوناگون و محیط‌های مختلف به تصویر کشیده شده و دیدی کلی از این عنوان را نمایش می‌دهد.

از اخبار مربوط می‌توان به RAGE 2 محتویات اضافه مجانی و پولی خواهد داشت؛ طرفداران منتظر ویژگی NEW GAME PLUS نباشند، اشاره کرد. Rage 2 در تاریخ May 14 () برای سه پلتفرم PC ،PS4 و Xbox One در دسترس قرار خواهد گرفت.

منبع متن: pardisgame