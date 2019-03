Sony اخیرا مهارت بالای خود را در خلق و تاسیس آی‌پی‌های کاملا جدید و تبدیل آن‌ها به یک فرانچایز نشان داده است. اکنون آن‌ها برای کار بعدی خود سراغ بازی Days Gone از استودیوی Bend رفته‌اند که به‌نظر می‌رسد در بخش‌هایی مثل گیم‌پلی و روایت داستانی، چیزی به یاد ماندنی ارائه می‌دهد.

و اگر Days Gone موفق شود و چیزی باشد که مردم دنباله و بازی‌های بیشتری از آن بخواهند، Sony هم قطعا این کار را انجام خواهد داد و Days Gone را به یک سری بزرگ تبدیل می‌کند. به گزارش پردیس گیم و به نقل از Gamingbolt، یکی از اعضای تیم روابط عمومی Sony، در مصاحبه با Average Caucasian Shark گفت Days Gone چیزی است که ناشر امیدوار است تا آن را به یک فرانچایز تبدیل سازد.

وقتی از آن‌ها پرسیده شد آیا Days Gone یک بازی تکی است یا قرار است به یک فرانچایز تبدیل شود، اینگونه پاسخ دادند:

"همیشه هدف این بوده تا عنوانی بسازیم که مردم آن را دوست داشته باشند و خواهان چیز بیشتری از آن باشند."

Days Gone در 23 آوریل برای PS4 منتشر خواهد شد.

منبع متن: pardisgame