این بسته‌ی الحاقی که به قیمت ۷٫۹۹ دلار به فروش می‌رسد و بخشی از سیزن پس ۱۹٫۹۹ دلاری است، در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۳۹۸ (۴ آوریل ۲۰۱۹) برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی منتشر می‌شود.

بازی‌بازان در نقش راجر (Roger) و جیمز (James) در جستجوی Dr. Faraday خواهند بود که با شورش ربات‌ها مواجه می‌شوند و برای یافتن دلیل آن، در آزمایشگاهی وسیع به جست و جو می‌پردازند. تغییر گیم‌پلی بازی از حالت مخفی کاری و بقا به نوع دیگر هنوز مشخص نشده است.

استودیوی کمپالشن گیمز (Compulsion Games) اخیرا جزئیاتی از یک به‌روزرسانی منتشر کرده است که سه بخش جدید به بازی اضافه می‌کند. این بخش‌ها Survival، Night Watch و Sandbox نام دارند. جزئیات کامل این به‌روزرسانی را می‌توانید از اینجا مطالعه کنید.

منبع متن: gamefa