نسخه‌ی اول Layers of Fear عنوانی در سبک وحشت و روان‌شناختی بود که در سال 2016 بر روی پلتفرم‌های PC،PS4 و Xbox One منتشر شد. با وجود اینکه بازی نمرات آنچنان بالایی از منتقدان نگرفت، اما در میان گیمرها بسیار محبوب شد و از آن به عنوان یکی از بهترین بازی‌های ترسناک یاد می‌شود. علاوه بر آن، شباهت‌هایی که این بازی با نسخه‌ی کنسل شده‌ی Silent Hill یعنی P.T. دارد، مطئمنا برای طرفداران ژانر وحشت جذاب است. در پاییز 2018 بود که استودیوی Bloober با انتشار تریلری از Layers of Fear 2 رونمایی کرد که قرار است دوباره بازیکنان را غرق در وحشتی روان‌شناختی کند. حال به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gamingbolt، این بازی دمویی 13 دقیقه‌ای دریافت کرده است که دل به تاریکی زده و وحشت سوررئالی را نشان می‌دهد که نسخه‌ی اول را تعریف کرد. این بار، بازیکنان در یک کشتی تفریحی پرسه خواهند زد و Layers of Fear 2 بر روی یک بازیگر تمرکز می‌کند که به نظر، از گذشته‌ی خود فرار می‌کند. با وجود اینکه عنوان اول شخص ترسناک در یک کشتی جریان دارد، اما شاهد پیچش‌های متعددی در واقعیت می‌باشیم. در صحنه‌ای، شخصیت اصلی از سقف آویزان شده و همه‌ چیز برعکس می‌شود و در جایی دیگر، مانکن‌های آتشین و سوخته‌ از دیوار ظاهر می‌شوند؛ یعنی بیشتر شبیه به کشتی جهنمی است تا کشتی تفریحی.





علی‌رغم اینکه Layers of Fear 2 در سال 2019 عرضه خواهد شد، اما تاریخ دقیق انتشار و یا پلتفرم‌های مقصد بازی مشخص نشده‌اند.

