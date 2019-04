تا به حال، چندین گزارش ادعا کرده‌اند که عنوان مورد انتظار The Last of Us Part 2 درسال 2019 منتشر می‌شود . البته، بسیاری از اهالی صنعت گیم، این گزارش‌ها را جدی نگرفته و اصرار داشتند که 2020 زودترین زمانی است که می‌توان برای انتشار جدیدترین ساخته‌ی ناتی‌داگ در نظر گرفت. متاسفانه، کمپانی Sony هیچگونه سرنخی را درباره‌ی تاریخ دقیق انتشار یا بازه‌ی زمانی آن به اشتراک نگذاشته است، اما شاید اکنون بتوان بازه‌ی زمانی عرضه‌ی بازی را حدس زد.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Comicbook، کاربران اینترنت متوجه شده‌اند که این دنباله‌ی مورد انتظار با عنوان "به زودی" یا تحت دسته و طبقه‌ی بازی‌هایی که به زودی عرضه خواهند شد، در وبسایت‌های مختلف و رسمی Playstation ثبت شده است؛ به طور دقیق‌تر، شعبه‌های اروپایی کمپانی Sony مانند کشور‌های آلمان، ایتالیا، هلند، فرانسه و انگلستان. تمام این شعبه‌ها بازی را در دسته‌ی بازی‌هایی که به زودی منتشر خواهند شد، لیست کرده‌اند. البته، باید اشاره کرد که "به زودی" می‌تواند به معنای هر چیزی باشد؛ منظور از آن می‌تواند فردا، یک سال و یا حتی چند ماه باشد و عبارتی مبهم است. اما نکته‌ی جالب موضوع این می‌باشد که تمام بازی‌هایی که در طبقه‌ی "به زودی" لیست شده‌اند، در سال 2019 در دسترس قرار خواهند گرفت و حتی همه‌ی آن‌ها، تاریخ دقیق عرضه را دریافت کرده‌اند؛ البته برای انتشار بازی چشم‌نواز Concrete Genie پاییز 2019 در نظر گرفته شده است. پس، چرا باید The Last of Us Part 2 در کنار بازی‌هایی قرار گیرد که در سال 2019 منتشر می‌شوند؟ چرا دیگر انحصاری‌های PS4 مانند Death Stranding و Ghost of Tsushima در لیست عناوینی که به زودی منتشر می‌شوند، قرار نگرفته‌اند؟ اگر این اتفاق را در کنار گزارش‌ها و اطلاعاتی که به اشتراک گذاشته‌ شده‌اند(مثل صحبت‌های آهنگساز بازی) قرار دهیم، می‌توان ادامه‌ی داستان جول و الی را زودتر از زمان تصور شده، تجربه کرد. البته، تا به این لحظه هیچ چیز رسمی نیست و باید با کمی بدبینی به این موضوعات نگاه کنیم.

The Last of Us Part 2 برای انتشار بر روی PS4 در گرفته شده است، اما با وجود نزدیک شدن به نسل نهم کنسول‌ها، هیچ بعید نیست که برای PS5 هم در دسترس قرار گیرد. از اخبار مربوط می‌توان طراح انیمیشن‌های THE LAST OF US PART 2 به دستاوردی شگرف اشاره می‌کند را نام برد.

