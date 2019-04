طبق جدیدترین مشاهدات، بازی The Last of Us Part 2 به زودی عرضه خواهد شد، ولی هنوز اعلام رسمی از طرف سونی مشاهده نشده است. احتمالا تمامی بازی‌بازان قبول دارند که همه‌ی بازی‌های انحصاری شرکت سونی بسیار محبوب و البته مورد انتظار هستند. در این میان ولی عناوینی هستند که از بقیه چند قدم جلوتر […]

احتمالا تمامی بازی‌بازان قبول دارند که همه‌ی بازی‌های انحصاری شرکت سونی بسیار محبوب و البته مورد انتظار هستند. در این میان ولی عناوینی هستند که از بقیه چند قدم جلوتر هستند و بازیکنان بی‌صبرانه منتظر تجربه‌ی آنان هستند. در راس تمامی این عناوین، نام The Last of Us Part 2 می‌درخشد. بازی که نسخه‌ی اول آن توانست با داستان احساسی، گیم‌پلی کامل و روان، موسیقی درگیرکننده و البته گرافیک خیره‌کننده، به معجزه‌ای در نسل هفتم تبدیل شود.

اکنون نسخه‌ی دوم این بازی معرفی شده ولی تاریخ انتشار دقیقی برای آن مشخص نشده است. تمامی طرفداران این سری بی‌صبرانه منتظر آن هستند که تاریخ دقیقی برای عرضه‌ی The Last of Us Part 2 مشخص شود. خبری که امروز مطالعه می‌کنید، از طرف شرکت سونی به صورت رسمی اعلام نشده ولی بسیار به آن نزدیک است. در تعدادی از وب‌سایت‌های رسمی پلی‌استیشن، در بخش «به زودی» یا «Coming Soon» بازی The Last of Us Part 2 لیست شده است. این امر به تنهایی چیزی را اثبات نمی‌کند ولی بیایید نگاهی به دیگر بازی‌های این لیست بیندازیم. عناوینی همچون Days Gone ،Mortal Kombat 11 ،Control و البته Rage 2 را مشاهده می‌کنیم که همگی تاریخ انتشار مخصوص به خود را دارند و تمامی آنان نیز به عرضه نزدیک هستند. پیش از این نیز شایعاتی مبنی بر انتشار بازی The Last of Us Part 2 در سال ۲۰۱۹ میلادی پخش شده بود که اکنون قوت گرفته‌اند (شما می‌توانید خبر مربوطه را در این نشانی مطالعه کنید). شما می‌توانید تصویر یکی از وب‌سایت‌های پلی‌استیشن و بخش «به زودی» را در قسمت زیر مشاهده کنید.

البته هنوز باید تا اعلام رسمی سونی در رابطه با تاریخ انتشار بازی The Last of Us Part 2 منتظر بمانیم. تنها اطلاعات رسمی ما آن است که این بازی در زمانی نامشخص به صورت انحصاری برای کنسول پلی‌استیشن ۴ عرضه خواهد شد.

منبع متن: gamefa