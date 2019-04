شخصیت Ash Williams به بازی Dead by Daylight اضافه خواهد شد

اش ویلیامز (Ash Williams)، شخصیت اصلی و قهرمان سری Evil Dead، به زودی به سری Dead by Daylight اضافه خواهد شد. این شخصیت در قالب یک بسته‌ی الحاقی جدید با نام Ash vs Evil Dead در تاریخ ۱۳ فروردین ماه سال جاری (۲ آوریل سال ۲۰۱۹ میلادی) در دسترس کاربران قرار خواهد گرفت. این شخصیت […]

اش ویلیامز (Ash Williams)، شخصیت اصلی و قهرمان سری Evil Dead، به زودی به سری Dead by Daylight اضافه خواهد شد. این شخصیت در قالب یک بسته‌ی الحاقی جدید با نام Ash vs Evil Dead در تاریخ ۱۳ فروردین ماه سال جاری (۲ آوریل سال ۲۰۱۹ میلادی) در دسترس کاربران قرار خواهد گرفت. این شخصیت توسط آقای بروس کمپبل (Bruce Campbell) صداگذاری شده و توانایی‌های مخصوص به خود را خواهد داشت.

اگرچه قیمت این بسته‌ی الحاقی مشخص نشده است ولی می‌دانیم که اش ویلیامز به گروه Survivors در بازی اضافه خواهد شد. این یعنی با انتخاب این شخصیت، شما باید با دیگر بازی‌بازان همکاری کرده و از دست قاتل آن منطقه فرار کنید. با وجود حضور شخصیت‌هایی مانند Micheal Myers، Freddy Kreuger، Leatherface و اش ویلیامز در بازی Dead By Daylight، این عنوان یکی از خاص‌ترین کراس‌اورها در بین بازی‌های ویدئویی را به شما ارائه می‌دهد.

استودیوی بیهیویر اینتراکتیو (Behaviour Interactive) از زمان انتشار بازی Dead by Daylight به‌روزرسان‌ها و بسته‌های الحاقی مختلفی را برای این بازی عرضه کرده است. آخرین به‌روزرسان این بازی Demise of the Faithful نام داشت که حدود دو هفته‌ی پیش برای بازی عرضه شده و یک قاتل، یک بازمانده و یک نقشه‌ی جدید را به بازی اضافه کرد.

بازی Dead by Daylight هم‌اکنون برروی پلتفرم‌های رایانه‌های شخصی، پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان در دسترس است.

منبع متن: gamefa