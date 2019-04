Kingdom Come: Deliverance Royal Edition معرفی شد

بازی Kingdom Come: Deliverance که در سال گذشته و در سبک نقش آفرینی منتشر شد، توانست با ارائه‌ی مبارزاتی واقع گرایانه و ویژگی‌های جدید دیگر در این سبک نظر مثبت کاربران را به خود جذب کند و موفقیت نسبی را نیز به دست بیاورد. همچنین استودیوی Warhorse به خوبی با عرضه‌ی بروزرسانی‌ها و بسته‌های الحاقی مختلف از این بازی پشتیبانی کرد و ازمشکلات این بازی نیز بکاهد و افراد بیشتری را نیز جذب بازی کند. به گزارش پردیس گیم و به نقل از وب سایت Comicbook، حال به تازگی و در جدیدترین اخبار منتشر شده، استودیوی Warhorse، نسخه‌ی کامل این بازی را با نام Kingdom Come: Deliverance Royal Edition معرفی کرد. این نسخه از این بازی همه‌‌ی بسته‌های الحاقی را که تا کنون برای بازی عرضه شده است شامل می‌شود و قرار است در تاریخ 7 خرداد منتشر شود.

به گفته‌ی سازندگان بازی این نسخه قرار است با تمام بروزرسانی‌ها و بسته‌های الحاقی رایگان و پولی عرضه شود. همچنین تمام کسانی که این نسخه را خریداری کنند، به بسته‌ی الحاقی جدید بازی که A Woman’s Lot نام دارد، دسترسی خواهند داشت. همچنین بسته‌های الحاقی دیگر این بازی نیز که تا کنون برای این بازی عرضه شده بودند هم در این نسخه وجود دارند. بسته‌های الحاقی Treasures of the Past ،From the Ashes ،Band of Bastards و The Amorous Adventures of bold Sir Hans Capon قرار است در این نسخه از بازی حضور داشته باشند. تا کنون نیز قیمت این نسخه از بازی نیز اعلام نشده است و باید منتظر خبرهای دیگری در این رابطه بود.

منبع متن: pardisgame