بحران رباتیک در سوئد | نقد و بررسی بازی Generation Zero

بدون شک اکثر بازیبازان دنیا وقتی که نام استودیو سوئدی آوالانچ را می شوند بلافاصله به یاد سری Just Cause می افتند و این استودیو را با اکشن های دیوانه وار و سرشار از هیجانش می شناسند که خوراک انفجار و ژانگولر بازی و خالی بندی است! اما این استودیو در سبک های دیگر هم توانایی ساخت بازی خوب و باکیفیت را داراست و عنوانی که امروز میخواهیم در مورد آن صحبت کنیم، یکی از عناوین متفاوت استودیو آوالانچ نسبت به سری جاست کاز و مد مکس است که اخیرا در نسل هشتم عرضه شده است و بازخوردهای گوناگونی را هم دریافت نموده است. در نسل هشتم و در سال ۲۰۱۸ مدتی قبل از نمایشگاه E3 خبردار شدیم که استودیو آوالانچ در حال ساخت یک عنوان شوتر چند نفره جهان آزاد به نام Generation Zero است که بناست توسط THQ Nordic برای پلتفرم های پلی استیشن ۴ و ایکس باکس وان و پی سی منتشر گردد.

ویدئوها و تریلرهایی که از Generation Zero منتشر می شد نوید یک عنوان جذاب را به بازیبازان می داد و تبدیل به عنوانی شد که نام آن را اخیرا زیاد می شنیدیم. اکنون چند روزی است که Generation Zero منتشر شده است و مثل تمامی بازی های دیگر توسط منتقدان به زیر تیغ نقد رفته است و ما نیز در گیمفا قصد داریم تا این عنوان را نیز مثل همه بازی های جدید و قدیمی دیگر نقد و بررسی کنیم. پس اگر به عناوین جهان آزاد چند نفره و یا خود بازی Generation Zero علاقمند هستید و قصد دارید تا دلایل محکمی برای خرید یا عدم خرید آن پیدا کنید، پیشنهاد می کنم در ادامه مقاله نقد و بررسی بازی Generation Zero با بنده و وبسایت تحلیلی خبری گیمفا همراه شوید تا به تجزیه و تحلیل و واکاوی المان های مختلف این عنوان بپردازیم.

Generation Zero کانسبت و زمینه داستانی قشنگی دارد و فهمیدن داستان بازی و دلیل وقایعی که در دنیای آن رخ داده است یکی از اصلی ترین دلایل شما برای پیشروی در آن است. برخلاف عناوین این سبک که معمولا به داستان زیاد نمی پردازند و بر اساس گیم پلی پیش می روند، Generation Zero داستان را نیز جدی گرفته است و آن را به خوبی و یک جذابیت و مرموز بودن خاصی روایت می کند (البته ناگفته نماند که در بخش گیم پلی به جایش کم کاری هایی کرده اند که به موقع توضیح خواهم داد.). داستان بازی در دهه ۸۰ و در کشور سوئد رخ می دهد که به خوبی این حال و هوا بازسازی شده است و با توجه به سوئدی بودن سازندگان، دنیای بازی و حال و هوای آن در کشور سوئد، خیلی خوب و باورپذیر در بازی خلق گردیده است.

شما به عنوان یک شخصیت جوان که مدتی را با دوستان خود به سفر رفته بودید در بازگشت می بینید که همه چیز به هم ریخته و در بازگشتتان به خانه هیچ انسان دیگری باقی نمانده است و همه درب ها باز است و خون دیده می شود و چند یادداشت و نامه باقی مانده است. وقتی کمی از خانه دور می شوید می بینید که یک سری ربات های وحشی بدون دلیل و دیوانه وار با دیدن شما حمله می کنند و شلیک می کنند و قصد جانتان را دارند که باید با استفاده از سلاح های مختلف آنها را شکست دهید. از این به بعد شما قدم به قدم با خواندن یادداشت ها و دیدار برخی انسان های باقی مانده باید به سمت فهمیدن کامل داستان و دلیل این وقایع پیش بروید و در این راه خواندن دست خط ها در مکان های مختلف بسیار مهم است و همچنین خیلی وقت ها داستان با محیط و دنیای بازی برای شما روایت می شود.

در بازی شخصیت های جالبی را هم می بینید که چه از نظر ظاهری و چه شخصیتی، مناسب خلق شده اند و داستان و روایت را برای شما جذاب تر می کنند. راستش را بخواهید انتظار نداشتم Generation Zero از نظر داستانی این قدر خوب باشد و فکر می کردم یک بازی تماما گیم پلی محور باشد با توجه به چند نفره و جهان آزاد بودن، ولی داستان و روایت بازی واقعا جذاب و مرموز است و شما را به خود علاقمند می کند. سازندگان به خوبی موفق شده اند یک دنیای زیبا را در قالب سوئد دهه هشتاد با تم Sci-fi خلق نمایند و بستر داستانی مناسبی را برای وقایع بازی فراهم کنند. به طور کلی باید گفت داستان بازی Generation Zero موفق به کسب امتیاز خوبی می ‎شود زیرا توانسته است تا با قرار دادن صحیح المان‎ های جذاب داستانی در کنار روند تقریبا صحیح داستان ‎سرایی و قصه ‎گویی محیطی و ترکیب آن ‎ها با محیط و وقایع رازآلود، بازیباز را برای ادامه بازی و پیگیری و کشف داستان مشتاق‎ تر از قبل کند و این برای یک بازی جهان آزاد چندنفره تحسین برانگیز است.

از نظر کلی در زمینه گرافیکی و بصری باید بگویم بازی Generation Zero خوب عمل کرده است و نه خیلی بیشتر. در واقع بازی نکات مثبت گرافیکی زیادی دارد ولی نکات منفی و مشکلات فنی هم دارد که در نهایت بخش های مثبت بصری بازی، به نکات منفی آن می چربد. طراحی گرافیکی و هنری بازی به طور کلی زیبا و جذاب است و مخصوصا در برخی موارد واقعا شما را به تحسین وا می دارد ولی از سمت دیگر هم گاها کمبود جزییات در دنیای بازی و برخی مشکلات فنی توی ذوق بازیباز می زند. در واقع باید بگویم Generation Zero عنوانی است که از نظر بصری هرگز خود را در حد عناوین بزرگ و غول های گرافیکی این روزها مطرح نمی کند ولی از بازی های متوسط و ضعیف هم نیست. Generation Zero از لحاظ گرافیک فنی و ثبات اجرا دچار ایراداتی است و مثلا در مواردی شاهد افت فریم و تعدادی باگ در بازی هستیم. به طور کلی هم می‌توانیم بگوییم گرافیک بازی مقداری کهنه به نظر می‌رسد و کاملا به روز نیست ولی نمی‌توان گفت که بازی جلوه‌های بصری ضعیفی دارد و تازه بخشی از این کهنگی گرافیکی به خاطر طراحی هنری بازی است که دنیایی در دهه ۸۰ را به تصویر کشیده است و کلیت دنیای آن حالتی قدیمی دارد.

بهتر است تا به جای صحبت کلیدر مورد گرافیک بازی، آن را از دو منظر فنی و هنری تحلیل کنیم. ابتدا به سراغ گرافیک فنی می رویم. در ابتدای این بخش باید بگویم گرافیک فنی Generation Zero گاها به گیم ‎پلی نیز ضربه می زند و شاهد افت فریم و برخی مشکلات تکنیکی در بازی هستیم که البته در ابتدای عرضه تقریبا تمامی بازی های جهان ازاد چند نفره به چشم می خورند و بعدا با آپدیت ها می توانند خیلی بهتر شوند. در طول روند تجربه بازی، افت فریم گاها و در برخی صحنه های شلوغ و پر افکت در بازی دیده می شود و گاهی می تواند به تجربه شما لطمه بزند، اما اگر منصف باشم باید بگویم در کل این افت فریم ها خیلی پرتعداد نیستند و به شخصه تنها در یکی دو مورد شاهد افت فریم در بازی بودم، ولی در جاهایی خواندم که افرادی با افت فریم های خیلی بیشتر و شدیدتری هم روبرو شده اند و شاید در ادامه بازی برای من هم اتفاق بیافتد. مشکل دیگری که در بخش گرافیک فنی بازی باید به آن اشاره کرد دیر لود شدن های برخی بافت های مناطق مختلف دنیای بازی است که گاها مثلا وقتی به یک ساختمان می رسید چند ثانیه طول می کشد تا بافت های ساختمان به حالت کاملا عادی لود شوند. همچنین بافت ها و تکسچرهای بی کیفیت نیز در بازی قابل رویت هستند و با این که اغلب بافت های بازی با کیفیت و بدون مشکل اجرا می شوند ولی شاهد مواردی از کم کاری نیز در تکسچرهای بازی هستیم.

باگ های عجیب و غریب نیز گاها در بازی مشاهده می شود و مثلا شاهد تکان خوردن های عجیب و غریب ربات های کشته شده و… در بازی هستیم. خوشبختانه نورپردازی بازی کاملا عالی انجام شده است و به خوبی به کمک ساختار گرافیکی و فضاسازی بازی آمده است. حالا برسیم به جنبه دیگر گرافیکی Generation Zero یعنی طراحی هنری. در زمینه گرافیک هنری سازندگان بازی که قبلا تجربه طراحی و فضاسازی های جذاب و خوش آب و رنگ را در سری جاست کاز داشته‌اند از این تجربه استفاده کرده‌اند و شاهد طراحی هنری با کیفیت و زیبایی مخصوصا در برخی از مناطق Generation Zero هستیم که به خوبی حال و هوای یک سوئد دهه هشتادی Sci-fi را به ما منتقل می‌کند. در واقع از لحاظ طراحی هنری واقعا باید بگویم دنیای Generation Zero زیباست و با مناظر و مناطق بسیار چشم نواز و طبیعت بکری در بازی برخورد خواهید داشت که شما را کاملا به خود علاقمند می کند ولی یک نکته منفی که در این دنیای زیبا وجود دارد زیادی خلوت بودن آن مخصوصا در برخی از بخش ها است و گاها کمبود جزییات در محیط و دنیای بازی توی ذوق بازیباز می زند و با این که در حال تماشای یک منظره و طبیعت زیباست، ولی حسی مانند خالی بودن این طبیعت زیبا به وی دست می دهد. مخصوصا با وجود عناوین شاهکاری مثل Division 2 در این روزها در سبک جهان آزاد چند نفره که جزییات و پر محتوا بودن محیط هایش بیداد می کند، کم جزییات و خالی بودن دنیای Generation Zero بیشتر مشخص می شود.

در بازی شاهد محیط‌های گوناگون و گاها بسیار زیبایی هستیم که به خوبی فضاسازی شده اند اما از سمت دیگر هم شاهد برخی بناها و ساختمان ها و ساختارهای تکراری هستید که در بخش های مختلف دنیای بازی تکرار می شوند. باید اعتراف کنم وقتی در دنیای بازی مشغول گشت و گذار هستید و برخی مناظر و مناطق را می بینید با خود می گویید کار طراحان بازی در این زمینه و مخصوصا در برخی از بخش ها واقعا قابل تحسین است. طراحی فوق العاده زیبای برخی از مناطق و مناظر دنیای بازی، طراحی جذاب شخصیت های بازی و پیاده کردن کامل حس و حال دهه هشتاد در ظاهر شخصیت ها، طراحی فوق العاده زیبای ربات های مهاجم و تنوع آن ها، همه و همه باعث شده اند تا در برخی از مواقع ضعف های گرافیک فنی Generation Zero به چشم نیاید و خود را به طور کامل در دل سوئد دهه هشتاد با تم Sci-fi حس کنید که البته خیلی وقت ها مشکلات دیگر بازی شما را از این حال و هوا بیرون می کشند.

طراحی شخصیت ها همان طور که اشاره شد به خوبی انجام گرفته است اما نکته منفی که در این بخش وجود دارد این است که حس و حالت صورت شخصیت ها در هنگام حرف زدن یا حالات روحی مختلف، چندان تفاوتی نمی کند. در مجموع بخش های گرافیک فنی و هنری بازی باید گفت در Generation Zero گرافیک بازی برای آن یک هرگز یک ضعف محسوب نمی‌شود ولی نقطه قوت خیلی خاصی نیز برای آن نیست، البته نمی شود که برخی طراحی های هنری بی نظیر و فضاسازی های عالی را هم نادیده گرفت. گرافیک هنری بازی بسیار بهتر از یخش فنی عمل کرده است و خیلی وقت ها جور آن را می کشد ولی باز هم مواردی مثل افت فریم ها و مشکلات تکنیکی روی تجربه شما از بازی تاثیر می گذارند و یکی از دلایل عمده کسر امتیاز از Generation Zero در اکثر نقدها نیز همین مورد است.

از لحاظ گیم پلی بازی Generation Zero یک شوتر اول شخص چند نفره جهان آزاد بر پایه کار گروهی و همکاری تیمی است و شما در دنیای بزرگ و زیبای بازی که پر است از خطرات مختلف و ربات های دیوانه و وحشی در سایزهای مختلف، بقای خودتان را حفظ کنید و به دنبال پاسخ سوال هایتان و چرایی این که سرزمینتان به این روز افتاده است باشید. در ابتدای بازی باید شخصیت خود را خلق کنید و ظاهر او را تعیین نمایید که البته اصلا فکر نکنید که با یک نقش آفرینی طرف هستید زیرا گزینه های شخصی سازی اصلا و ابدا پرتعداد نیستند و آپشن های زیادی برای خلق شخصیت خود ندارید. همین ابتدا به شما بگویم که اگر کسی را ندارید که با او بازی کنید و با یکدیگر همراه شوید، بازی کردن و زنده ماندن در دنیای Generation Zero پس از چند ساعت ابتدایی و دیدن ربات هایی در سایزهای بزرگ تر، تجربه تک نفره بازی تقریبا نزدیک به غیر ممکن می شود و بازی حسابی به شما در این حالت سخت می گیرد.

در واقع در همین بخش ابتدایی صحبت در مورد گیم پلی بازی Generation Zero باید به این موضوع اشاره کنم که یکی از مشکلاتی که در بخش گیم پلی بازی واقعا آزار دهنده است میزان درجه سختی عجیب و غیر طبیعی بازی در هنگام بازی تک نفره است. در این طور عناوین که بر پایه بازی چند نفره طراحی شده اند، درست است که همیشه تجربه آنها به همراه دوستان و به صورت تیمی راحت تر و بهتر است ولی کاملا این قابلیت را که تک نفره بازی کنید هم در بازی برای شما قرار می دهند و درجه سختی را در این حالت معقول می کنند (مثلا بازی Division) تا بازیباز بتواند به راحتی آن را تک نفره هم تجربه کند. شاید اصلا کسی دوستان زیادی برای بازی آنلاین نداشته باشد و یا اصلا مانند بنده علاقه اش به تک نفره بازی کردن باشد. در این حالت است که Generation Zero تبدیل به یک جهنم می شود و درجه سختی اش واقعا غیر قابل قبول و بالاست و ربات ها به راحتی هر چه تمام تر دخلتان را می آورند. این موضوع قطعا یکی از مشکلات بزرگ گیم پلی Generation Zero است که به هیچ وجه قابل قبول نیست.

به طور کلی هم باید بگویم Generation Zero حتی وقتی آن را به صورت تیمی هم بازی کنید باز هم یک بازی سخت است و کاملا نیاز به تاکتیک دارد و وقتی به خودتان می آیید می بینید که چندین ربات کوچک تر و یکی دو ربات بزرگ مخوف محاصره تان کرده اند و اگر هوشیار نباشید و تاکتیک نداشته باشید و بخواهید فقط بایستید و شلیک کنید و همه را بکشید، سریعا خودتان و تیمتان را از بین خواهند برد. واقعا نمی توانم از این بگذرم که هوش مصنوعی ربات ها در این بازی خیلی عالی است و واقعا رفتارشان هوشمندانه و بر اساس شکست دادن شما به سریع ترین شکل ممکن است. رفتار این ربات ها به طور وحشتناکی هجومی است و ذره ای رحم و مروت ندارند و کوچک ترین آن ها که حالتی مثل سگ دارند (البته خود این ها هم چند نوع مختلف هستند) اگر چند ثانیه در مقابلشان بایستید کارتان را می سازند و تازه گاهی انگار تیرهایشان از در و دیوار هم رد می شود و به شما می خورد! بازی خیلی مواقع شما را به مخفی کاری تشویق می کند ولی متاسفانه بخش مخفی کاری بازی اصلا کیفیت بالایی ندارد و مخصوصا با هوش مصنوعی خیلی بالای ربات ها خیلی سریع لو می روید و پیدایتان می کنند و تازه عجیب است که از خیلی خیلی دورتر هم همه ربات ها به سمت شما جذب می شوند و مثلا وقتی یکی دو ربات می بینید و به آنها شلیک می کنید، ناگهان می بینید که ۱۰ ربات از مناطق اطراف به سمت منطقه درگیری آمده اند و حسابی اوضاع را برایتان سخت می کنند.

صحبت از تعداد زیاد ربات ها شد و باید بگویم علاوه بر تعداد، این ربات ها از نظر تنوع هم بسیار عالی هستند و انواع و اقسام ربات های مختلف در سایزها و طراحی های گوناگون را در بازی شاهد هستیم که هر کدام از دیگری متمایز هستند و توانایی های مخوف خود را دارند و از کوچک گرفته تا ربات های غول پیکر، همگی بسیار خطرناک هستند. تازه برخی ربات های هم سایز و شبیه به هم نیز انواع مختلفی دارند و تفاوت هایی با یکدیگر از نظر نوع حمله و ساختار هجومیشان دارند و در کل باید گفت بازی از نظر طراحی و تنوع دشمنان واقعا عالی عمل می کند. سیستم اینونتوری و مدیریت آیتم ها در بازی یکی از ضعف های مهم گیم پلی است که واقعا گاهی اعصاب شما را به هم می ریزد و به قول یک نفر که مطلبی از او مطالعه می کردم “این سیستم اینونتوری در Generation Zero کاملا بر ضد بازیباز عمل می کند!” سیستم مدیریت آیتم ها بسیار ابتدایی و ناکارآمد و نازیباست و اصطلاحا اصلا خوش دست نیست و شما را در بازی حتما آزار خواهد داد. شما باید در دنیای بزرگ بازی بگردید و مناطق و ساختمان های مختلف ان را جستجو کنید تا انواع آیتم ها و تجهیزات و سلاح های مختلف را برای بقا بیابید و در شرایط صحیح از آنها استفاده کنید و مراقب باشید که کوله پشتیتان پر نشود.

تنوع سلاح ها و سیستم شوتینگ و گان پلی بازی مناسب و قابل قبول است و انواع و اقسام سلاح های مختلف به تدریج در اختیار شما قرار می گیرند که باید از هر کدام در هر شرایطی بهترین استفاده را بکنید وگرنه اصلا شانسی برای بقا ندارید و به هیچ وجه با زدن به دل دشمنان و شلیک مداوم ذره ای پیشرفت نخواهید کرد و حتی دو سه ربات کوچک که بی فکر به وسطشان بروید کارتان را می سازند و این را نیز باید بگویم که سعی کنید در مبارزات بازی از محیط و ایتم های محیطی به نفع خود استفاده کنید و مخصوصا کار ربات های بزرگ را با انفجارهای عظیم و به موقع بسازید. همچنین نکته مهم دیگر در مبارزات این است که دشمنان نسبت به تیرهای هم ایمن نیستند و در واقع Friendly fire برای آنها فعال است و شما باید از این موضوع هم خیلی استفاده کنید و دشمنان را به مسیر شلیک های یکدیگر ببرید و مثلا چند ربات کوچک را با یک شلیک انفجاری ربات غول پیکر از بین ببرید که این خیلی خیلی در نبردها تعیین کننده است. دقت داشته باشید که همان طور که قبل تر نیز گفتم تنهایی رفتن را که کلا بی خیال شوید زیرا بعد از چند ساعت و آمدن ربات های بزرگتر، بازی واقعا تبدیل به جهنم می شود و تنهایی از پس آن بر نمی آیید و تازه به صورت تیمی هم Generation Zero بازی تاکتیکی و سختی است.

البته سختی عجیب بازی در بخش تک نفره یک نکته مثبت و مثلا چیزی شبیه به سختی بالای دارک سولز و .. نیست و یک ایراد و نقطه ضعف برای بازی محسوب می شود زیرا از حالت بالانس و تعادل کاملا خارج است و نتوانسته است در حالت تک نفره، مرز باریک بین سختی بالا و تعادل سختی را حفظ کد و کلی از آن تخطی کرده است. ولی خب در بخش چند نفره این مرز حفظ شده است و شاهد یک بازی هاردکور و سخت ولی منطقی هستیم که با تاکتیک و همکاری کاملا قابل پیشروی است و برای بازیباز جذاب و هیجان انگیز دنبال می شود. در مجموع اگر بخواهیم نگاهی کلی به گیم‎ پلی Generation Zero بازی داشته باشیم باید گفت این بازی در سبک خود قصد دارد تا یک اکشن تاکتیکی و جذاب را در حالت تیمی به ما هدیه دهد و خود را به عنوان یکی از عناوین موفق این سبک معرفی نماید اما در این راه اشتباه هایی دارد و بازی تک نفره را کلا از دست داده است و مقداری روند گیم پلی کندی دارد و از آن مهم تر در بخش هایی به همان دردی دچار است که عناوین دیگر این استودیو مثل جاست کاز نیز دچار بوده اند یعنی کمی خسته کننده شدن بعد از مدتی به دلیل تکرار در بازی. البته در این راه برخی محیط ها و مناظر زیبای بازی کمک زیادی به گیم پلی می کنند ولی خب آنها هم خیلی پرتعداد نیستند.

بازی Generation Zero در بخش صداگذاری و موسیقی طوری عمل کرده است که نه بشود ایراد خاصی از آن گرفت و نه بشود آن را بسیار تحسین کرد و از آن به عنوان یک اثر به یاد ماندنی در این بخش یاد کرد. در بخش صداگذاری همه چیز خوب انجام شده است و ایراد خاصی در صدای سلاح‎ ها و تیراندازی و مشاهده نمی شود و همگی به خوبی انجام شده ‎اند. صداگذاری شخصیت ‎ها نیز کیفیت مناسبی و بالایی دارد و صداگذاران نقش های مختلف در بازی کار خود را به درستی انجام داده اند و به خوبی حس و حال لحظات بازی را منتقل می کنند و در این راه کانسبت جذاب بازی و تم sci-fi دهه هشتادی آن نیز به آنها کمک می کند. در بخش موسیقی بازی بسیار معمولی عمل می‎ کند و نه شاهد یک ساندترک شاهکار هستیم و نه موسیقی های متن و قطعات موسیقی بازی آن قدر ضعیف هستند که بخواهند به آن ضربه بزنند و از کیفیتش بکاهند.

در واقع انگار این بخش در نقد Generation Zero رای ممتنع می دهد و تنها وظیفه خودش را “درست” انجام داده است و نه برای ارتقای بازی تلاش خاصی دارد و نه برای ضربه زدن به آن، ولی خب به هر حال وقتی که می گوییم کارش را درست انجام داده است. در مجموع باید گفت در بخش صداگذاری و موسیقی، Generation Zero نمره قبولی را دریافت می‎ کند زیرا همان طور که گفتم اگر شاهکار خلق نکرده اند لا اقل کار خود را استاندارد و معقول انجام داده‎ اند و در این قسمت نمی ‎توان خرده‎ ای به سازندگان موسیقی و صداپیشگان گرفت. هرچند که کسی بدش نمی ‎آید هر بازی موسیقی مثل نایر اتوماتا داشته باشد ولی خب باز جای شکرش باقی است که Generation Zero در این بخش خراب کاری نکرده است و صداگذاری و موسیقی متناسب با جو و حال و هوای بازی را تحویل ما می دهد و در نهایت برآیندش مثبت است.

عنوان Generation Zero عنوانی است که با وجود ایرادات فنی و گرافیکی که دارد و با وجود تعدادی ایرادات در گیم پلی و سختی عجیب و غیرعادی بخش تک نفره، در نهایت عنوانی است که در جایگاه یک بازی “تیمی و چند نفره با گیم پلی تاکتیکی و دشوار” موفق می ‎شود تا مخاطبین خود را سرگرم کند ولی اصلا و ابدا نباید به عنوان یک بازی که بخواهید تک نفره آن را تجربه کنید به این بازی نگاه کنید و همین موضوع، Generation Zero را برای ما ایرانی ها که اکثرا تک نفره بازی می کنیم از سبد خرید خیلی هایمان خارج می کند. Generation Zero ضعف‎ های نسبتا زیادی در مدیریت گیم پلی و اینونتوری و بالانس سختی تک نفره دارد ولی خوبی‎ ها و مزایای آن بیشتر هستند از تعداد ضعف ‎های آن، و به همین خاطر Generation Zero را می توان یک عنوان چند نفره خوب و جذاب لقب داد که برای بازیبازانی که دنبال یک تجربه کواپ دشوار و تاکتیکی هستند گزینه مناسبی محسوب می شود.

اگر سازندگان بازی کمی دقت بیشتری در گیم پلی و بالانس سختی و جزییات مدیریت آیتم ها و تجربه تک نفره بازی داشتند، با توجه به داستان و کانسپت عالی بازی و جذابیت دشمنان رباتیک آن، می توانستیم یکی از عناوین بی‎ نظیر این ژانر را ببینیم ولی همان ضعف ‎ها کار خود را در اینجا می‎ کنند و باعث می شوند که بازی را از منظر کلی، نه یک عنوان بی نظیر بلکه یک بازی خوب لقب دهیم. عنوانی که اگر آن را با دوستان خود تجربه کنید قطعا در پایان آن پشیمان نخواهید بود و یک بازی تیمی و کواپ هاردکور و جذاب را تجربه کرده اید. Generation Zero عنوانی است که اگر می خواهید تک نفره بازی کنید قطعا نباید از گزینه های شما باشد زیرا سختی آن غیرعادی می شود و شما را از ادامه دادن منصرف می کند ولی در مقابل، از گزینه های خوب برای علاقمندان بازی های هاردکور کوآپ محسوب می شود و یک تجربه هیجان انگیز و سخت تیمی را برای شما رقم می زند، البته باید با برخی مشکلات اینونتوری و مدیریت آیتم ها و .. کنار بیایید.

