به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Wccftech، کمپانی Capcom محتوای الحاقی بازی Devil May Cry 5 با عنوان Bloody Palace را از طریق انتشار آپدیتی رایگان بر روی پلتفرم‌های PC،PS4 و Xbox One در دسترس قرار داده است. اگر با Bloody Palace آشنا نیستید، یک حالت بقا (survival mode) است که باید دشمنان را از بین ببرید. هر چه‌قدر که شما بیشتر بازی کنید، آن‌ها قوی‌تر می‌شوند و شما همزمان، باید با زمان مسابقه دهید. در واقع، شما باید تمام دشمنان را قبل از اینکه زمان مشخص شده به اتمام برسد، از بین ببرید. هر 3 کارکتر بازی(Dante ،Nero و V) نیز قابل انتخاب می‌باشند. اساساً، اگر شما به دنبال تجربه‌ی گیم‌پلی Devil May Cry 5 در بخشی به غیر از مراحل اصلی و داستانی هستید، Bloody Palace برای شماست. البته نبردها در این بخش آسان نبوده و رسیدن به دسته‌ی آخر دشمنان و باس‌ها، تنها از دست شکارچیان شیاطین واقعی برمی‌آید. علاوه بر این، کمپانی Capcom تریلری را نیز در رابطه با این مد به اشتراک گذاشته است که در زیر می‌توانید تماشا و یا دانلود کنید.





Devil May Cry 5 توانست از نظر تجاری و جلب نظر منتقدان بسیار موفق عمل کند. تا کنون، بیش از 2 میلیون نسخه از بازی به فروشگاه‌ها ارسال شده است. میانگین نمرات نسخه‌ی Xbox One بازی بر روی وبسایت Metacritic بر اساس 61 نقد، 87 می‌باشد. شما می‌توانید آلبوم موسیقی متن کامل این عنوان را از طریق این پست دانلود کنید. هم‌چنین، نقد و بررسی Devil May Cry 5 به قلم "متین نصیری" از اینجا قابل مطالعه است.

منبع متن: pardisgame