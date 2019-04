بازی Yoshi’s Crafted World عرضه شد و پس از رقابتی سخت با دو بازی Sekiro: Shadows die twice و The Division 2، توانست نهایتا بر تخت پادشاهی فروش بریتانیا تکیه بزند. با گیمفا، جدول فروش هفتگی بریتانیا و البته تحلیل کوچکی برروی فروش بازی‌ها در این هفته همراه باشید. در ابتدای مطلب جا دارد بابت […]

بازی Yoshi’s Crafted World عرضه شد و پس از رقابتی سخت با دو بازی Sekiro: Shadows die twice و The Division 2، توانست نهایتا بر تخت پادشاهی فروش بریتانیا تکیه بزند. با گیمفا، جدول فروش هفتگی بریتانیا و البته تحلیل کوچکی برروی فروش بازی‌ها در این هفته همراه باشید.

در ابتدای مطلب جا دارد بابت این که هفته‌ی گذشته با این آیتم در خدمت شما عزیزان نبودیم، عذرخواهی صورت بگیرد. امیدواریم که در آینده هرگز این مورد تکرار نشود و با قدرت هر چه تمام‌تر بتوانیم محتویاتی در شان و منزلت بالای شما کاربران عزیز گیمفا، آماده کنیم.

در این هفته، شاهد رقابت بازی‌های بزرگی بودیم. ساخته‌ی میازاکی هنوز در اوایل ورود خود به عرصه‌ی فروش است و The Division 2 قصد ندارد از جایگاه خود کوتاه بیاید. اما در کنار تمامی این عناوین بزرگ و مشهور، این‌بار بازی انحصاری نینتندو سوئیچ است که به عنوان پرفروش‌ترین بازی این هفته در بریتانیا انتخاب شده است. شاید کم‌تر کسی چنین انتظاری داشت ولی بازی Yoshi’s Crafted World این هفته، بیش از ساخته‌های فرام‌سافتور (From Software) و یوبی‌سافت (Ubisoft) فروش داشته است و نینتندو برای بار دوم در سال ۲۰۱۹ موفق شده است که مقام پرفروش‌ترین بازی هفته را به خود اختصاص دهد. در اصل، بار قبل بازی New Super Mario Bros U توانسته بود در ماه ژانویه این مقام را کسب کند. اکنون نینتندو در کنار شرکت‌هایی همچون یوبی‌سافت (برای دو بازی The Division 2 و Far Cry New Dawn) و کپکام (برای دو بازی Resident Evil 2 و Devil May Cry 5) رتبه‌ی اول شرکت‌ها را در حکومت بر بریتانیا دارد. ولی جالب است که بدانید رقابت در این هفته از هر چیزی که فکرش را می‌کردید شدیدتر و البته نزدیک‌تر بوده است. همان‌طور که می‌دانید، بازی Yoshi’s Crafted World رتبه‌ی اول و The Division 2 رتبه‌ی دوم این هفته را دارند ولی اختلاف آنان تنها ۶۳ نسخه است! یعنی اگر بازی یوبی‌سافت می‌توانست ۶۴ نسخه بیشتر به فروش برساند، در این هفته به عنوان پرفروش‌ترین بازی در بریتانیا انتخاب می‌شد. ناگفته نماند که بازی Yoshi’s Crafted World هشتمین عنوانی است که به عنوان پرفروش‌ترین بازی در بریتانیا برگزیده شده است.

بازی The Division 2 ولی نسبت به هفته‌ی گذشته شاهد افت فروش ۵۱ درصدی بود که البته قابل درک است. این مورد حتی برای این عنوان یک عملکرد خوب نیز محسوب می‌شود. باید منتظر بمانیم و مشاهده کنیم آیا بازی The Division 2 می‌تواند در آینده با فروش خوب خود، ورود ضعیف خود به عرصه‌ی فروش را جبران کند یا خیر.

جدیدترین ساخته‌ی کاگردان افسانه‌ای یعنی آقای میازاکی، Sekiro: Shadows die twice، نسبت به هفته‌ی گذشته ۶۵ درصد کاهش فروش را تجربه کرد. این بازی با آنکه تفاوت‌های زیادی با ساخته‌های قبلی این استودیو داشت، ولی بسیار عالی عمل کرد و دوباره می‌توان لقب یک شاهکار را به جدیدترین ساخته‌ی این استودیو داد. البته باید ذکر شود که بازی شدیدا سخت است و باید حوصله و صبر زیادی برای تجربه‌ی آن به خرج دهید، همچنین به عنوان یک راهنمایی، می‌توانید اختصاصی گیمفا: راه و رسم نینجا بودن | نکاتی که باید قبل از شروع Sekiro: Shadows Die Twice بدانید که به قلم امیرمهدی نامجو است را مطالعه کنید. نهایتا این بازی با سقوطی دو پله‌ای، از رتبه‌ی اول در هفته‌ی گذشته اکنون در جایگاه سوم قرار دارد.

همین امر باعث شده است تا بازی FIFA 19 نیز یک پله به عقب برود و جایگاه چهارم را بدست آورد. این بازی نیز همان‌طور که انتظار داشتیم به خوبی به فروش خود ادامه می‌دهد و بازی‌بازان نیز از آن راضی هستند. باید منتظر ماند و مشاهده کرد که آیا نسخه‌ی بعدی این سری می‌تواند بعضی انتقادات مربوط به تکراری شدن روند این مجموعه را به کلی برطرف کند یا خیر.

یوبی‌سافت در این هفته عملکرد خوبی را مشاهده کرده است. بازی Far Cry New Dawn نسبت به هفته‌ی گذشته سه پله پیشرفت داشته و اکنون در جایگاه ششم قرار دارد. این نسخه با این که باید نقش یک عنوان فرعی را بازی می‌کرد، ولی به خوبی توانست خود را در دل بازی‌بازان جای دهد و عملکردی خیره‌کننده به عنوان یک نسخه‌ی فرعی از خود نشان داد.

بازی Red Dead Redemption 2 برای دومین هفه‌ی پی در پی شاهد افت فروش و البته تنزل رتبه است. این بازی که برای هفته‌ها در رتبه‌های برتر جدول قرار داشت، در هفته‌ی گذشته به رتبه‌ی پنجم منتقل شد و در این هفته نیز به جایگاه هفتم رسیده است. البته قابل درک است. در هفته‌های اخیر بازی‌های بزرگی عرضه شدند و همین امر که Red Dead Redemption 2 هنوز در لیست ۱۰ برتر حضور دارد، نشان از محبوبیت و عملکرد عالی آن است. در جدیدترین اخبار مربوط به این بازی مطلع شدیم که قرار است یک بخش مسابقه‌ی اسب سواری به قسمت آنلاین این بازی نیز اضافه شود. شرکت سازنده به شدت در حال تلاش است تا بواند بخش انلاین این بازی را بهبود ببخشد چرا که به واسطه‌ی همین بخش، ساخته‌ی قبلی این شرکت یعنی GTA V فروشی اعجاب‌انگیز را تجربه کرد.

عناوین لگویی همیشه از محبوبیت بالایی در میان بازی‌بازان برخوردار بودند و بازی The LEGO Movie Videogame نیز در این هفته مهر تاییدی بر این نظریه زده است. این بازی که در هفته‌ی گذشته رتبه‌ی هفتم را داشت، اکنون به جایگاه هشتم رسیده است.

بازی Assassin’s Creed III: Remastered نیز در اولین هفته‌ی فروش خود توانسته است تا جایگاه نهم را بدست آورد. این بازی که البته طبق نظر منتقدین بهبودهای فراوانی نسبت به نسخه‌ی اصلی به خود دیده است، نتوانست آنطور که انتظار می‌رفت فروش خیره‌کننده‌ای را تجربه کند.

بازی‌های انحصاری

در این هفته، رتبه‌ی اول مخصوص به نینتندو است و در یک کلام می‌توان شرکت پیروز این هفته را نینتدو دانست. علاوه بر آن، Mario Kart 8 Deluxe نیز در جایگاه پنجم قرار دارد که نسبت به هفته‌ی گذشته، یک پله پیشرفت داشته است. از طرفی دیگر در رقابت بین سونی و مایکروسافت، مایکروسافت پیروز میدان است چرا که بازی Forza Horizon 4 همانند هفته‌ی گذشته در لیست ۱۰ برتر حضور دارد؛ با این تفاوت در این هفته با ۲ پله پسرفت در لب مرز و جایگاه دهم قرار دارد.

بازی‌هایی که در این هفته عرضه خوهند شد

در این هفته تنها بازی مورد انتظار را می‌توان Borderlands: Game of the Year Edition دانست. این بازی با این که به تازگی معرفی شده ولی از همین الان طرفداران بسیاری را به خود جلب کرده است. رقابت این بازی با The Division 2، ساخته‌ی نینتندو و البته Sekiro: Shadows die twice، قطعا یکی از جذاب‌ترین رقابت‌های پیش رو خواهد بود.

نام بازی رتبه‌ی این هفته رتبه‌ی هفته‌ی گذشته Yoshi’s Crafted World ۱ – The Division 2 ۲ ۲ Sekiro: Shadows Die Twice ۳ ۱ FIFA 19 ۴ ۳ Mario Kart 8 Deluxe ۵ ۶ Far Cry New Dawn ۶ ۹ Red Dead Redemption 2 ۷ ۵ The LEGO Movie Videogame ۸ ۷ Assassin’s Creed III: Remastered ۹ – Forza Horizon 4 ۱۰ ۸

لیست ۴۰ بازی برتر از نظر فروش در بریتانیا:

لیست ۲۰ بازی برتر پلی‌استیشن ۴ از نظر فروش در بریتانیا:

لیست ۲۰ بازی برتر اکس‌باکس وان از نظر فروش در بریتانیا:

لیست ۲۰ بازی برتر نینتندو سوئیچ از نظر فروش در بریتانیا:

لیست ۳۰ بازی برتر رایانه‌های شخصی از نظر فروش در بریتانیا:

