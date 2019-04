اطلاعات جدیدی از Borderlands Game of the Year Edition و Handsome Collection منشر شد

به تازگی اطلاعات تازه‌ای از عناوین Borderlands Game of the Year Edition و Borderlands: The Handsome Collection منتشر شده است که اکثر آن‌ها مربوط به پیشرفت‌های این بازی‌ها نسبت به نسخه‌های پیشین هستند. استودیوی گیرباکس (Gearbox) در طول رویداد PAX EAST 2019 به صورت رسمی از عنوان Borderlands 3 رونمایی کرد و در کنار آن […]

به تازگی اطلاعات تازه‌ای از عناوین Borderlands Game of the Year Edition و Borderlands: The Handsome Collection منتشر شده است که اکثر آن‌ها مربوط به پیشرفت‌های این بازی‌ها نسبت به نسخه‌های پیشین هستند.

استودیوی گیرباکس (Gearbox) در طول رویداد PAX EAST 2019 به صورت رسمی از عنوان Borderlands 3 رونمایی کرد و در کنار آن از عرضه‌ی نسخه‌ی ریمستر شده‌ی نخستین عنوان این سری با نام Borderlands Game of the Year Edition و همچنین عرضه‌ی یک به‌روزرسانی رایگان در جهت بهبود بصری عنوان Borderlands: The Handsome Collection خبر داد. این عنوان قرار است که با پیشرفت‌های گرافیکی بسیاری نسبت به نسخه‌ی اصلی منتشر شود، اما حال شرکت تو کی گیمز (۲K Games) ،به عنوان ناشر این سری، از عدم پشتیبانی نسخه‌ی رایانه‌های شخصی این عناوین از قابلیت HDR خبر داده است.البته لازم به ذکر است که نسخه‌های کنسولی این دو عنوان، از قابلیت HDR بهره می‌برند و تنها نسخه‌ی رایانه‌های شخصی آن‌ها از این قابلیت استفاده نخواهد کرد.

اما یکی از مسئولین استودیوی گیرباکس در چند پست مجزا، از عدم وجود قابلیت اسپلیت اسکرین (Splitscreen) در عنوان Borderlands Game of the Year Edition خبر داده است. در گذشته عناوین بسیاری عرضه شده‌اند که نسخه‌ی رایانه‌های شخصی آن‌ها از قابلیت اسپلیت اسکرین استفاده نکرده‌اند، اما این ویژگی در سری بازی‌های Borderlands بسیار پرطرفدار بوده است و نبود آن می‌تواند یک خبر بد برای طرفداران این سری باشد. البته نمی‌توان از پیشرفت‌های گرافیکی بازی Borderlands Game of the Year Edition چشم‌پوشی کرد، چرا که به تازگی استفاده‌ی این عنوان از تکنولوژی‌های میدان دید پیشرفته تایید شده است و به نظر می‌رسد که استودیوی گیرباکس سعی دارد تا یک نسخه‌ی ریمستر شده‌ی کامل را به هواداران این سری ارائه دهد. اما یک خبر خوش دیگر نیز که آقای پاتریک فن (Patrick Fenn) به عنوان یکی از مسئولین استودیوی گیرباکس به اشتراک گذاشته، اجرای بازی به صورت ۶۰ فریم در ثانیه در حالت عادی و ۳۰ فریم در ثانیه در حالت اسپلیت اسکرین است.

بازی Borderlands Game of the Year Edition در تاریخ ۱۴ فروردین ماه ۱۳۹۸ (۳ آوریل ۲۰۱۹) برای کنسول‌های برای کنسول های پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان و پلتفرم رایانه‌های شخصی عرضه خواهد شد.

منبع متن: gamefa