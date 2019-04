در جریان رویداد PAX East 2019، تیم ویلیس، کارگردان استودیو id Software اعلام کرد که این استودیو به دنبال عرضه بازی Rage 2 بر روی Nintendo Switch است اما در حال حاضر برنامه‌ای برای انجام این کار ندارند.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از dualshockers ویلیس در مصاحبه‌ای که درباره بازی Rage 2 داشت درباره انتشار نسخه Switch بازی گفت:

"ما به دنبال این هستیم که بازی را بر روی این کنسول عرضه کنیم اما با در نظر گرفتن فن‌آوری‌های موجود، برای انجام این کار چالش‌هایی داریم. همیشه به دنبال همکاری با پلتفرم‌ها و افراد مختلف در آینده هستیم بنابراین به برررسی و جستجوی خودمان ادامه می‌دهیم اما در حال حاضر برنامه‌ای نداریم."

شرکت Bethesda که وظیفه انتشار بازی را بر عهده دارد پیش از این نسخه Switch عناوین بسیاری نظیر Elder Scrolls V: Skyrim، DOOM و Wolfenstein II: The New Colossus را منتشر کرده بود. بازی Rage 2 نیز در تاریخ 14 می (24 اردیبهشت) از سوی این شرکت برای پلتفرم‌های PC، PS4 و Xbox One منتشر خواهد شد.

