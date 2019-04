پس از Detroit و Heavy Rain و Beyond، انتشار نسخه Uncharted: The Nathan Drake Collection برای رایانه های شخصی تایید شد

پس از تایید غیرمنتظره انتشار دو سه بازی انحصاری پلی استیشن ۴ مانند Detroit و Heavy Rain و Beyond Two Solus برای رایانه های شخصی، گمانه زنی های این چند روز درست از آب در آمد و به نظر می رسد دروازه های انتشار بازی های انحصاری های سونی به مانند مایکروسافت دارد بر روی […]

پس از تایید غیرمنتظره انتشار دو سه بازی انحصاری پلی استیشن ۴ مانند Detroit و Heavy Rain و Beyond Two Solus برای رایانه های شخصی، گمانه زنی های این چند روز درست از آب در آمد و به نظر می رسد دروازه های انتشار بازی های انحصاری های سونی به مانند مایکروسافت دارد بر روی رایانه های شخصی باز می شود. ساعتی قبل طی خبری که به سرعت در حال دست به دست شدن در فضای مجازی و سایت های معتبر خبری است است متوجه شدیم که قرار است ۳ گانه شاهکار پلی استیشن یعنی Uncharted در قالب Uncharted: The Nathan Drake Collection (به مانند نسخه پلی استیشن ۴) برای پلتفرم رایانه های شخصی هم منتشر شود و این انتشار به صورت انحصاری در اختیار فروشگاه اپیک گیمز خواهد بود تا این فروشگاه در راستای بخشیدن اعتبار به نام خود در این ماه ها، بزرگترین قدم را برداشته باشد و باید دید واکنش استیم به این موضوع چه خواهد بود. قطعا تمامی کاربران استیم علاقمند هستند تا آنچارتد را تجربه کنند و به این ترتیب مجبور می شوند لااقل یک اکانت اپیک گیمز نیز بسازند. گذشته از این موضوع باید دید واکنش طرفداران سونی که قطعا از این موضوع چندان خوشحال نیستند چه خواهد بود و آیا سونی قصد دارد که این کار را در ادامه برای دیگر بازی هایش از قبیل God of War هم انجام دهد یا خیر؟ به هر حال سخت است که از سود هنگفت عرضه بازی های شاهکار انحصاری برای کاربران پی سی گذشت و سونی که تا امسال مقاومت کرده بود، اکنون گویا دارد راهی را به این سمت باز می کند و قصد دارد ۳ شاهکار فرست پارتی خود را برای رایانه های شخصی نیز منتشر نماید. نظر شما در این مورد چیست؟ آیا موافق این روند هستید یا به نظر شما این یک سیاست اشتباه از سوی سونی است؟

منبع متن: gamefa