بیشتر گیمرها با کلیپ‌های ویدئو گیمینگ Highlight Reel آشنا می‌باشند. ویدئو‌کلیپ‌هایی که چندین سال است به اشتراک گذاشته می‌شوند و بیش از 460 قسمت از آنها توسط وبسایت Kotaku منتشر و در دسترس قرار گرفته‌اند. این ویدئوها شامل لحظات خنده‌دار، باگ‌های عجیب و غریب، مهارت‌های شگفت‌انگیز بازیکنان و... می‌شوند. گیمرهای سراسر دنیا، اینگونه لحظات را هنگام بازی کردن، ضبط کرده و برای وبسایت مذکور ارسال می‌کنند. شما نیز می‌توانید کلیپ های جالب خود را به آدرس این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید بفرستید و شانستان رای برای ثبت ویدئوی خود در یکی از اپیزودها امتحان کنید. حال در پردیس‌گیم تصمیم گرفته‌ایم تا اپیزودهای جدید Highlight Reel را در طول هفته برای تماشا و دانلود قرار دهیم.

قسمت 470: این قسمت با عنوان انحصاری Sea of Thieves آغاز می‌شود که برای رسیدن به ساحل، سوار یک کوسه شده و او هم بدون عصبانی شدن این کار را انجام می‌دهد. در Breath of the Wild هم لینک به جای بنزین در باک موتورش، سیب می‌ریزد که البته موتور هم راضی به نظر می‌رسد! بریم سراغ Black Ops 4 که در آن یکی از بازیکنان تبری را پرتاب کرده، 10-12 متری را این تبر طی کرده، به دیوار می‌خورد و در برگشت هم به پای یک بینوا برخورد کرده و کار او را تمام می‌کند؛ شانس یا مهارت؟ مسئله این است. EA هم با Battlefield V و حالت Firestorm به این اپیزود آمده است. در این عنوان شوتر اول شخص، یکی از بازیکنان در حال لوت کردن از روی بدن بی جان حریف بوده که یک ماشین بر روی او سقوط می‌کند. Fallout 4 هم به نمایندگی از Bethesda حضور دارد، جایی که در دنیایی پسا‌آخرالزمانی یک سوسک ضدضربه و یا بیان بهتر ضد گلوله هست که چندین نفر در حال شلیک به او می‌باشد ولی انگار نه انگار. در For Honor هم دو مبارز در حال نبرد می‌باشند که یکی از آن‌ها پس از شکست دیگری به اعماق دره‌ای سقوط می‌کند؛ ولی خب برد، برد است دیگر. بیشتر اهالی گیم می‌گویند که Sekiro عنوانی بسیار چالش‌برانگیز می‌باشد اما خب دشمنان بازی به کمک شما می‌آیند. به عنوان مثال، مرغ‌های بازی(یا شاید بوقلمون یا شاید هم مرغ) شما را سوار کرده و بغل دشمنی دیگر پیاده می‌کنند. Rainbow Six Siege هم که پای ثابت کلیپ‌های Highlight Reel می‌باشد. یکی از بازیکنان در حال خنثی کردن بمبی می‌باشد که یکی از اعضای تیم حریف با سپر نزدیک شده اما از ترس گلوله به عقب می‌رود و باعث باخت تیمش می‌شود. می‌دانستید که پهباد‌ها(Drone) می‌توانند در نقش فرشته‌ی نجات ظاهر شوند؟ ویدئو را ببینید. با Ubisoft ادامه می‌دهیم. یکی از بازیکنان قصد دارد تا در Far Cry 5 هلیکوپتری را تعمیر کند(که قصد خیری هم هست) اما خودش، هلیکوپتر و یک بانو را با هم به فنا می‌دهد. یا تمام عجایب، یکی از یارانمان در بازی از پنجره‌ای که میله دارد رد می‌شود، آن‌ هم نه یک بار، بلکه دو بار. تو نیکی می‌کن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز، درباره‌ی Apex Legends صحبت می‌کنم؛ جایی که بازیکنی توسط هم‌تیمی‌اش احیا شده، به زندگی بازگشته و همان هم‌تیمی را از مرگ نجات می‌دهد. هم‌چنین، یکی از اعضای تیم هم با باز کردن پورتال، حقه می‌زند. در The Division 2 هم یک جاخالی حرفه‌ای از یک موشک را مشاهده می‌کنیم. علاوه بر این، یکی از دشمنان پس از کشته شدن با آرامشی خاص به یک میز تکیه داده و در حال استراحت می‌باشد؛ البته از نوع ابدی. گیر کردن اجساد در اشیاء را هم در این شوتر چندنفره می‌بینیم. خب بریم سمت ساخته‌ی Rockstar یعنی Red Dead Redemption 2. دیدین میگن طرف دستش نمک نداره؟ آرتور فروشنده‌ای را از کشته شدن توسط یک خرس نجات می‌دهد، در تشکر هم طرف می‌خواهد برود ما را به پلیس لو دهد؛ ای خدا! جاذبه را هم در دنیای وسترن زیر سوال می‌بریم. در بخش آنلاین، یکی از پلیرها در حال بردن پوست تمساح برای قرار دادن روی اسبش می‌باشد و با کسی هم کاری ندارد. در همین حین، بازیکن دیگری به او شلیک کرده اما سرنوشت به سرعت جواب او را داده و توسط تمساح دیگری بلعیده می‌شود. در پایان، به یک سالن نمایش می‌رویم، جایی که تماشاچی‌ها برای هیچ دست زده و کلی کیف می‌کنند.

منبع متن: pardisgame