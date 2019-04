بخش Blackout بازی Call of Duty: Black Ops 4 برای مدتی رایگان شد

سری بازی Call of Duty همیشه طرفداران و هواداران خاص خود را داشته و استودیوی سازنده‌ی تری‌آرک (Treyarch)، در راستای جذب بازی‌بازان و کاربران سعی دارد اتفاقات و رویدادهای مختلف و متنوعی را در دسترس قرار دهد. حال به تازگی اخبار و گزارش‌هایی منتشر شده که از رایگان شدن بخش بتل رویال بازی Call of […]

سری بازی Call of Duty همیشه طرفداران و هواداران خاص خود را داشته و استودیوی سازنده‌ی تری‌آرک (Treyarch)، در راستای جذب بازی‌بازان و کاربران سعی دارد اتفاقات و رویدادهای مختلف و متنوعی را در دسترس قرار دهد. حال به تازگی اخبار و گزارش‌هایی منتشر شده که از رایگان شدن بخش بتل رویال بازی Call of Duty: Black Ops 4 حکایت می‌کنند.

بی‌شک یکی از پرطرفدارترین سبک‌ها در میان دیگر سبک‌های بازی‌های ویدئویی، سبک بتل رویال شناخته می‌شود که تجربه‌ای هیجان انگیز و مهیج را برای بازی‌بازان و کاربران ایجاد می‌کند. در این میان، بازی تیراندازی اول شخص Call of Duty: Black Ops 4 از سبک ذکر شده محروم نمانده و با حالت Blackout خود، این تجربه را برای علاقه‌مندان مهیا کرده است. عنوان Call of Duty: Black Ops 4 مدتی است که در اختیار علاقه‌مندان به بازی‌های تیراندازی قرار گرفته و با محتویات بی‌نظیر و خاص خود، توجه‌ی افراد زیادی را جذب کرده است. در همین راستا، استودیوی بازی‌سازی تری‌آرک در تلاش بوده تا با انتشار به‌روزرسانی‌ها و بهنیه‌سازهای مختلف، آیتم‌ها و نقشه‌های بازی را افزایش داده تا همیشه برای هواداران و بازی‌بازان خود، حال و هوای جدیدی را ایجاد کند. در جدیدترین نسخه‌ی این سری یعنی Call of Duty: Black Ops 4، عناوین و آیتم‌های زیادی قرار داده شده که به‌طور قطع توجه‌ی افراد زیادی را جذب می‌کند. حال به تازگی اخباری منتشر شده که استودیوی تری‌آرک بیان می‌کند بخش بتل رویال این بازی برای مدتی به صورت رایگان در دسترس قرار گرفته است.

طبق اخبار و گزارش‌های منتشر شده، بخش Blackout بازی Call of Duty: Black Ops 4 که طرفداران و هواداران خاص خود را دارد، از امروز به مدت تقریبا یک ماه، به صورت رایگان در دسترس عموم قرار می‌گیرد. استودیوی بازی‌سازی تری‌آرک اعلام کرده که کاربران می‌توانند از امروز مورخ سه‌شنبه ۱۳ فروردین ماه سال ۱۳۹۸ (۲ آوریل ۲۰۱۹ میلادی) تا تاریخ سه‌شنبه ۱۰ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ (۳۰ آوریل ۲۰۱۹ میلادی) بدون پرداخت مبلغی، به تجربه‌ی بخش Blackout بازی Call of Duty: Black Ops 4 بپردازند. پس اگر جزو علاقه‌مندان به بازی Call of Duty: Black Ops 4 هستید و قصد خرید بخش بتل رویال این بازی را دارید، پبشنهاد می‌کنیم پیش از آن، به صورت رایگان به تجربه‌ی این حالت مهیج و پرطرفدار پرداخته تا با برخی از ویژگی‌ها و آیتم‌های درون آن آشنایی پیدا کنید.

در دیگر اخبار بازی Call Of Duty: Black Ops 4، مشخص شد که شرکت اکتیویژن (Activision) یک نقشه‌ی جدیدی را برای بخش بتل رویال بازی منتشر کرده که بی‌شک تجربه‌ای نوین را در اختیار بازی‌بازان و کاربران قرار می‌دهد. طبق اخبار و گزارش‌های منتشر شده، نقشه‌ی جدیدی تحت عنوان Alcatraz از امروز به بخش بتل رویال نسخه‌ی پلی‌اسیتشن ۴ بازی Call Of Duty: Black Ops 4 اضافه شده که از فضا و محیط کمتری نسبت به نقشه‌ی پیشین این بخش برخوردار است. نقشه‌ی جدید Alcatraz به‌زودی برای دیگر پلتفرم‌های موجود منتشر خواهد شد اما در حال حاضر اطلاعاتی از تاریخ دقیق عرضه در دسترس قرار نگرفته است. بازی Call of Duty: Black Ops 4 هم‌اکنون برروی کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، اکس‌باکس وان و همچنین پلتفرم رایانه‌های شخصی در دسترس قرار دارد. شایان ذکر است که اگر از هواداران و کاربران این بازی تیراندازی بی‌نظیر و منحصر به فرد هستید، پیشنهاد می‌شود تحلیل فنی و بررسی عملکرد بازی Call of Duty: Black Ops 4 را از طریق این صفحه مشاهده کنید.

در ضمن شما می‌توانید برای کسب اطلاعات بیشتر درباره Call of Duty: Black Ops 4، می‌توانید نقد و بررسی این عنوان به قلم امیرمهدی نامجو را از طریق این صفحه‌ی وب‌سایت مطالعه کنید. شایان ذکر است که اگر قصد خرید این عنوان استودیوی تری‌آرک را دارید، پیشنهاد می‌کنیم نکاتی را که باید پیش از خرید بازی Call of Duty: Black Ops 4 بدانید را از طریق هایلایت وب‌سایت گیمفا مشاهده کنید.

منبع متن: gamefa