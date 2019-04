MLB The Show 19 یک بازی ویدئویی شبیه‌ساز ورزش بیسبال است که توسط استودیوی Sony San Diego توسعه یافته و ناشر آن شرکت Sony Interactive Entertainment می‌باشد. این بازی بر روی لیگ اصلی بیسبال یعنی MLB تمرکز کرده و چهاردهمین نسخه از فرنچایز MLB The Show محسوب می‌شود. هم‌اکنون بازی به صورت انحصاری بر روی PS4 در دسترس است و در ادامه می‌توانید نقدها و نمرات وبسایت‌های معتبر را در پردیس‌گیم مشاهده نمایید.

Cheat Code Central 94

"MLB The Show 19 موارد زیادی برای ارائه کردن دارد. اگر کسی ذره‌ای شوق برای یک بازی ویدئویی ورزشی داشته باشد، MLB The Show 19 با کنترل‌هایی که به راحتی قابل درک و یادگیری هستند، نکات مفید و به درد بخور و حالت‌هایی که کافی می‌باشند به شما اجازه می‌دهد تا به سرعت کار خود را آغاز نمایید. اگر شما بدانید که برای چه چیزی با این مجموعه همراه هستید، پس حالت جدید March to October و مودهای بازی به شما این شانس را می‌دهند تا ببینید که زندگی اسطوره‌های این ورزش چگونه بودند و یا اینکه یک تیم مشخص را انتخاب کرده و در طول فصل، پیروزی‌های متعددی به دست آورید. شما تعداد زیادی از حالت‌ Quick Play، شبیه‌سازی و حالت‌ها گسترده‌ی دیگری را در اختیار دارید که به شما اجازه می‌دهند تا خود را اثبات کرده، زندگی یک بازیکن بیسبال را تجربه کنید، تیمی را مربی‌گری کنید و یا یک تیم را بسازید که MLB The Show 19 اکثر اوقات در تحقق این امر موفق ظاهر می‌شود. این عنوان یک بازی قدرتمند می‌باشد که بازیکنان را در سال 2019 و فراتر از آن مشغول نگه خواهد داشت."

We Got This Covered 90

"MLB The Show 19 به بهبود بخشیدن بازی ویدئویی بیسبال ادامه می‌دهد. معدود محتویات اضافه شده در کنار تنظیم و بهتر کردن مودهای موجود، این بازی را تبدیل به نسخه‌ای کرده‌اند که طرفداران قدیمی و تازه‌واردان نباید آن را از دست بدهند."

Gamespot 90

"علی‌رغم کمبود نوآوری در حالتهای(Mode) فرنچایز، اما وقتی درباره‌ی تنوع گسترده‌ی محتوای بخش تک‌نفره صحبت می‌شود، MLB The Show 19 از سایر نسخه‌ها پیشی می‌گیرد. هم‌چنین، بهبودهای موثر و اضافه کردن مواردی به میدان مسابقه، این عنوان را به یکی از بهترین شبیه‌سازهای بیسبال تبدیل می‌کند."

Attack of The Fanboy 90

"MLB The Show 19 دو عدد از بهترین محتویاتی که تا به حال به این سری اضافه شده‌اند را معرفی می‌کند. این دو حالت March to October و Moments نام دارند که باعث شده‌اند تا این نسخه به یک همراه عالی برای ادامه‌ی فصل و حتی فراتر از آن تبدیل شود."

COGconnected 88

"MLB The Show 19 شبیه به نسخه‌ی قبلی به نظر می‌رسد. اما اگر به مکانیک‌های درون بازی، حالت‌های متنوع بازی، خود حالت‌های بازی و بخش Diamond Dynasty توجه کنید، متوجه خواهید شد که این نسخه نسبت به ورژن قبلی بسیار بهبودیافته‌ است. اگر یک پلیر اهل رقابت هستید، از بخش Career خوشتان می‌آید و یا به مجموعه‌های شبیه‌ساز علاقه دارید، پس MLB The Show 19 برای شماست. هم‌چنین، خبر خوبی برای بازیکنان بخش چندنفره وجود دارد؛ سرورهای بازی به خوبی و بدون اشکال در دسترس می‌باشند."

IGN 87

"MLB The Show 19 به روند پیشرفت کند مجموعه ادامه می‌دهد، هر چند که این بار، گام بزرگتری نسبت به گذشته برداشته شده است. مودهای Moments و March to October راه‌های جدیدی را برای تجربه‌‌ی گیم‌پلی عالی بازی ارائه می‌دهند. هم‌چنین، در قسمت دفاعی توپ، اصلاحات کاملی اعمال شده است."

Playstation Lifestyle 85

"با وجود تمام شکوه‌هایی که از دنباله‌ی امسال MLB The Show دارم، اما به راحتی می‌توان گفت که وسیع‌ترین، جامع‌ترین و لذت‌بخش‌ترین عنوان ورزشی در بازار می‌باشد. در بهترین حالت، هیچ چیزی نمی‌تواند به خوبی گیم‌پلی وقعی و ناب آن که در طول سال‌های زیاد و با گوش دادن به مخاطبان، به بی‌نظیر شدن رسیده است، باشد. انتقادات من از سوی یک طرفدار هاردکور این فرنچایز می‌باشد که دلش می‌خواهد تا تیم توسعه‌دهنده، بلندپروازانه‌تر از وضعیت موجود عمل کنند."

Gameinfoemer 85

"به لطف راه‌های جدید بازی کردن و تصمیم‌های ساختاردهی مجدد هوشمندانه، MLB The Show 19 یک مدعی است که ارزش گرفتن وقت شما را در هر دو بخش آنلاین و آفلاین دارد. دیدن اینکه Sony ایده‌های جدیدی را برای این مجموعه به کار گرفته است، خیلی خوشایند می‌باشد."

App Trigger 85

"MLB The Show 19 گیم‌پلی بیسبال را در انواع درگیر شدن تا یادگیری، پاداش دادن تا استاد شدن و خبره شدن ارائه می‌دهد، اما تفاوت چشمگیری با نسخه‌ی قبلی ندارد."

Playstation Universe 85

"MLB The Show 19 کاملا بهبودیافته و پیشرفته به نظر می‌رسد. بازی هنور فاقد چند ویژگی می‌باشد که آن را پرقدرت و نیرومند نشان دهد. این فرنچایز، هر سال، محصولی زیبا و دلپسند را به دست طرفداران می‌رساند و 2019 هم از این قاعده مستثنی نیست."

Forbes 85

"اگر به جنبه‌ی مثبت قضیه نگاه کنیم، گیم‌پلی درخشانی که همراه این مجموعه بوده است، این بار به صورت بهتری در MLB The Show 19 نسبت به نسخه‌ی پارسال، پیاده‌سازی شده است. بهبود‌های تدریجی و یکنواختِ جلوه‌های بصری ادامه یافته و Sony کیفیت تکسچرها و نورپردازی‌ها را بهتر ارائه داده است. بخش Diamond Dynasty به رشد خود ادامه داده و به بهترین حالت کالکتور در بازی‌های ویدئویی ورزشی تبدیل شده است. اما از نظر منفی، مدهای فرنچایز و بخش Road to the Show که بخش‌های جدانشدنی و اساسی این مجموعه می‌باشند، تغییر ارتقای زیادی را به خود ندیده‌اند. خوشبختانه، هر دو بخش سرگرم‌کننده بودند اما تا چه زمانی Sony می‌تواند به اعمال بهبودهای کوچک به بخش‌های کلیدی این سری بازی ادامه دهد؟ حداقل باید یکسال دیگر صبر کنیم..

Gameblog.fr 80

"این شماره، نسبت به نسخه‌های گذشته برای تازه‌واردان جذاب‌تر به نظر می‌رسد. MLB The Show 19 یک شبیه‌ساز همه‌جانبه است که با جو خیره‌کننده، یک گیم‌پلی عالی و محنوای جالب و خوب، می‌درخشد. هر چند که اگر قسمت‌های قبل را تجربه کرده‌اید، احتمالا بازی برای شما کمی تکراری به نظر برسد."

Gaming Age 75

"اگر شما به دنبال تجربه‌ی واقع‌گرایانه‌ی بسیال می‌باشید، پس MLB The Show 19 همان چیزی است که می‌خواهید. اما وقتی شما به انجام دادن هر چیزی به صورت درست نزدیک می‌شوید، چیزی که در آن لحظه به صورت اشتباه انجام می‌دهید، بسیار بیشتر به چشم آمده و جلوه می‌کند. با توجه به پیشینه‌ی مجموعه‌ی MLB، هیچ شکی ندارم که در MLB The Show 20 استودیوی سازنده، مشکلات اندکی را که از تبدیل نسخه‌ی نوزدهم به یک عنوان فوق‌العاده جلوگیری کرده‌اند، حل خواهند کرد. اما خب در حال حاضر، این مشکلات هم‌چنان وجود دارند و مواردی هستند که باعث شده‌اند تا این عنوان از یک بازی خیلی خوب، پا را فراتر نگذارد."

میانگین نمرات در وبسایت Metacritic بر اساس 16 نقد: 85

میانگین نمرات در وبسایت Opencritic بر اساس 18 نقد: 85





