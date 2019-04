تاریخ عرضه Borderlands 3 مشخص شد؛ تریلر و تصاویر جدید بازی را ببینید

همانطور که شرکت بازی‌سازی «گیرباکس سافتویر» (Gearbox Software) قول داده بود، امروز شاهد انتشار اطلاعات بیشتری از سومین قسمت مجموعه بازی‌های «سرزمین‌های مرزی» (Borderlands) بودیم. طبق خبری که گیرباکس ساعتی پیش منتشر شد، بازی Borderlands 3 قرار است در روز ۱۳ سپتامبر سال جاری عرضه شود.

کمتر از یک هفته از رونمایی Borderlands 3 می‌گذرد و در این چند روز گذشته، در قالب یکی دو ویدیو که زودتر از زمان موعد به بیرون درز کردند، از زمان عرضه‌ی بازی خبردار شده بودیم. موضوعی دیگر هم که کم و بیش از آن مطمئن بودیم، عرضه‌ی انحصاری نسخه‌ی کامپیوتر Borderlands 3 روی اپیک گیمز استور است.

بازی Borderlands 3 در روز ۲۲ شهریور ۱۳۹۸ روی سه پلتفرم ایکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۴ و رایانه‌های شخصی عرضه خواهد شد.

گیرباکس با تایید این موضوع، گفت که بازی تا ماه آوریل سال آینده، یعنی به مدت شش ماه پس از عرضه، در انحصار فروشگاه بازی اپیک خواهد بود. پس از ماه آوریل سال ۲۰۲۰ بازی Borderlands 3 به استیم و دیگر فروشگاه‌های بازی هم خواهد آمد.

سازندگان Borderlands 3 تریلر جدیدی هم از بازی منتشر کرده‌اند که چهار کلاس جدید بازی و ضد قهرمان‌های آن را معرفی می‌کند. قرار است در روز اول ماه می، یعنی یک ماه دیگر، در قالب یک برنامه گیم‌پلی بازی را نمایش دهند.

چهار کلاس اصلی بازی از این قرار هستند:

شخصیت Moze در کلاس Gunner: این شخصیت می‌تواند یک ربات بزرگ را وسط مبارزه احضار و صدمه‌ی زیادی به دشمنان وارد کند.

این شخصیت می‌تواند یک ربات بزرگ را وسط مبارزه احضار و صدمه‌ی زیادی به دشمنان وارد کند. شخصیت Amara در کلاس Siren: این شخصیت متخصص مبارزات رو در رو است و می‌تواند قدرتی به اسم Ethereal Fists را در مبارزات به خدمت گیرد که مجموعه‌ای از مشت‌های قدرتمند است. قدرت‌های معمول کلاس سایرن هم در این شخصیت وجود خواهند داشت.

این شخصیت متخصص مبارزات رو در رو است و می‌تواند قدرتی به اسم Ethereal Fists را در مبارزات به خدمت گیرد که مجموعه‌ای از مشت‌های قدرتمند است. قدرت‌های معمول کلاس سایرن هم در این شخصیت وجود خواهند داشت. شخصیت FL4K در کلاس Beastmaster: این شخصیت یک شکارچی است و در عین حال روی حیوانات و هیولاهای مختلفی کنترل دارد؛ طوری که می‌توان حیوانات را به جان دشمنان بیاندازد.

این شخصیت یک شکارچی است و در عین حال روی حیوانات و هیولاهای مختلفی کنترل دارد؛ طوری که می‌توان حیوانات را به جان دشمنان بیاندازد. شخصیت Zane در کلاس Operative: این شخصیت روی استفاده از گجت‌ها و ابزارهای مختلف تمرکز دارد و هم‌چنین متخصص مخفی‌کاری است.

مثل همیشه، بازی قرار است پر از سلاح‌های مختلف باشد و برخی از سلاح‌های جدید، حسابی عجیب و غریب هستند. برای مثال Borderlands 3 قرار است تفنگ‌هایی داشته باشد که فشنگ‌های آن‌ها خودشان سپر دارند یا تفنگ‌هایی که هر شلیک‌شان منجر به فوران یک آتش‌فشان می‌شود. یکی دیگر از تفنگ‌های جدید بازی ه پا در می‌آورد، به دنبال دشمنان می‌دود و به آن‌ها فحش می‌دهد.

عکس روی جلد Borderlands 3، که بهترین عکس روی جلدی است که در چند سال اخیر دیده‌ایم، مشخص شده است و می‌توانید آن را در ادامه ببینید.

بازی چهار نسخه‌ی متفاوت خواهد داشت. نسخه‌ی معمولی و استاندارد بازی که سر جای خود است و همانی است که در بالا می‌بینید. نسخه‌ی Deluxe Edition بازی ۸۰ دلار قیمت دارد و چند لباس و چند تفنگ بیشتر دارد. نسخه‌ی Super Deluxe Edition بازی ۱۰۰ دلار قیمت دارد و به اضافه‌ی محتوای نسخه‌ی دیلاکس، هم‌چنین Season Pass بازی را هم در خود دارد که شامل چهار بسته‌ی الحاقی با مراحل داستانی و چالش‌های بیشتر است.

یک نسخه‌ی کلکسیونی هم برای Borderlands 3 در نظر گرفته شده است که ۲۵۰ دلار قیمت دارد. این نسخه ده مجسمه‌ی کوچک از شخصیت‌های بازی دارد، چهار جاسوییچی کوچک و یک نقشه‌ی پارچه‌ای و پنج عکس چاپ شده از بازی را هم در خود جای داده است. خود بازی هم در یک قاب فلزی عرضه می‌شود. بسته‌ی کلکسیونی بازی Diamond Loot Chest Collector’s Edition نام گرفته و در یک جعبه‌ی مخصوص عرضه می‌شود.

می‌توانید در ادامه تریلر جدیدی که از Borderlands 3 منتشر شده است و تصاویری تازه از این بازی را ببینید.

بازی Borderlands 3 در روز ۱۳ سپتامبر (۲۲ شهریور ۱۳۹۸) روی سه پلتفرم ایکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۴ و رایانه‌های شخصی عرضه خواهد شد.

