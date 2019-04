عقاب انتقام | نقد و بررسی بازی Assassin’s Creed III Remastered

فاصله گرفتن از اتزیو و ماجراهایش و عادت کردن به یک عضو دیگر از فرقه قاتلین برای هر بازیکنی سخت بود، چه برسد به طرفداران Assassin’s Creed! از Assassin’s Creed 1 که تا Assassin’s Creed Revelations، سری اساسینز کرید فقط دو شخصیت اصلی داشته که اولی الطائر ابن احد بود و دومی اتزیو آئودیتوره! اوج […]

فاصله گرفتن از اتزیو و ماجراهایش و عادت کردن به یک عضو دیگر از فرقه قاتلین برای هر بازیکنی سخت بود، چه برسد به طرفداران Assassin’s Creed! از Assassin’s Creed 1 که تا Assassin’s Creed Revelations، سری اساسینز کرید فقط دو شخصیت اصلی داشته که اولی الطائر ابن احد بود و دومی اتزیو آئودیتوره! اوج گرفتن سری Assassin’s Creed هم اتفاقا از دومین نسخه و ورود اتزیو به فرقه قاتلین اتفاق افتاد. Ezio Auditore نه تنها بهترین کاراکتر تاریخ سری Assassin’s Creed است، بلکه یکی از بهترین شخصیت‌های تاریخ دنیای بازی های ویدئویی از نظر شخصیت پردازی هم به شمار می رود. علاوه بر این، اتزیو بیشترین حضور را در سری Assassin’s Creed داشته و پس از سه گانه‌اش، بقیه شخصیت‌ها فقط یک بار آمده‌اند و رفته‌اند. برخی به یاد ماندنی شدند مثل ادوارد کنوی، برخی فراموش شدند مثل دو قلوهای فرای! آخرین نسخه از سه گانه اتزیو، Assassin’s Creed Revelations بود که برای نسل هفتم منتشر شد و البته نسبت به دو نسخه قبل، با استقبال کمتری از سوی منتقدین مواجه شد. AC Revelations از قلعه مصیاف آغاز شد و در قسطنطنیه ادامه پیدا کرد. در این نسخه ما به پایان ماجراجویی‌های اتزیو رسیدیم و با این شخصیت اسطوره‌ای و جاودانه برای همیشه خداحافظی کردیم. یکی از تاریخی‌ترین سکانس‌ها و تصاویر تاریخ سری Assassin’s Creed هم در همین نسخه اتفاق افتاد. زانو زدن اتزیو در مقابل الطائر ابن احد افسانه‌ای…

سرگذشت سری Assassin’s Creed خیلی مفصل‌تر از این حرفاست. داریم در مورد بزرگ ترین آی پی شرکت یوبی‌سافت صحبت می‌کنیم، مجموعه‌ای که تا کنون فراز و نشیب‌های زیادی داشته، منتقدین پر شماری پیدا کرده، از نظر فروش همیشه عالی کار کرده است و این اواخر هم دستخوش تحولات زیادی شده است. تحولاتی که در Assassin’s Creed Odyssey به تکامل رسیدند و آن را تبدیل به یکی از نامزدهای بهترین بازی سال کردند. البته نقش آفرینی شدن بازی شاید طرفداران قدیمی‌تر این مجموعه را مقداری دلسرد کند. دور شدن داستان از انجمن برادری و اساسین ها نیز نکته مهم دیگری است که باید مورد بررسی قرار بگیرد. احتمال انتشار مقاله‌ای با محوریت پاسخ به این سوال که آیا Assassin’s Creed واقعا از ریشه‌های خود دور شده است را هم در نظر داشته باشید. مقاله‌ای که به آنالیز داستان نسخه‌های این مجموعه خواهد پرداخت و در نهایت یک بار برای همیشه به این سوال پاسخ خواهد داد. اما فعلا برگردیم به اکتبر سال ۲۰۱۲، جایی که یک آمریکایی زخم خورده، یک جوان پر از خشم و کینه و نفرت پذیرفت که جای اتزیو را پر کند. ریسکی که می‌توانست به قیمت مرگ خودش تمام شود را پذیرفت. در نهایت هم قربانی محبوبیت بیش از اندازه اتزیو شد. شاید اگر Assassin’s Creed III و شخصیت کانر در تاریخ دیگری پا به دنیای بازی‌های ویدئویی می‌گذاشتند، با استقبال بیشتری مواجه می شدند. طبیعی است که هیچ کس دوست نداشت اتزیو را فراموش کند و کانر بیچاره هم این وسط قربانی شد. شخصیتی که با قاتل اسطوره‌ای قبلی از نظر اخلاق و رفتار فاصله خیلی زیادی داشت. اگر اتزیو کسی بود که عادت داشت با شوخی‌هایش فضای بازی را کمی عوض کند، کانر اصلا لبخند به لب نمی‌آورد. قطعا با فاکتور گرفتن از شِی کورمک که یک تمپلار بود، کانر متفاوت‌ترین شخصیت تاریخ Assassin’s Creed با اتزیو است. از ادوارد گرفته تا همین الکسیوس یا کاساندرا که در Odyssey حاضر هستند، بقیه اساسین ها از نظر رفتاری شباهت‌هایی با اتزیو دارند. کانر بدون شک متفاوت‌ترین کاراکتر تاریخ Assassin’s Creed است.

سه گانه اتزیو قبلا در سال ۲۰۱۶ در نسخه ای تحت عنوان The Ezio Collection ریمستر شده بود. Assassin’s Creed Rogue هم خیلی وقت پیش ریمستر شد. نقد و بررسی Assassin’s Creed Rogue را هم خودم دقیقا ۱۴ فروردین سال ۱۳۹۷ خدمت شما عزیزان ارائه دادم. حالا نوبت به Assassin’s Creed III رسیده است. نسخه‌ای که کمی مورد کم لطفی قرار گرفت و البته مشکلات خودش را هم داشت. Assassin’s Creed III قطعا به لحاظ کیفی جزو بهترین اسسینزکریدهای منتشر شده نیست اما بسیاری از استانداردهای لازم را رعایت کرده است. متای نسخه اصلی بازی هم حوالی ۸۵ است و گیمفا نیز به آن نمره ۹ را اعطا کرده است. در مجموع Assassin’s Creed 3 در دوران خودش عملکرد خوبی داشت و در نسل هفتم، توانست انتظارات را برآورده سازد. حال یوبی سافت تصمیم گرفته تا پس از Assassin’s Creed Rogue و سه گانه اتزیو یعنی Assassin’s Creed II، Assassin’s Creed Brotherhood و Assassin’s Creed Revelations، بازی AC III را هم ریمستر کند تا در نسل هشتم هم بتوانیم این بازی را با کیفیت حال حاضر بازی کنیم. با توجه به این که در اواخر نسل هشتم هستنیم، به احتمال زیاد این ریمستر، آخرین ریمستر AC حداقل در این نسل خواهد بود. در ادامه می‌خواهیم به بررسی Assassin’s Creed III Remastered بپردازیم. تا پایان همراه ما باشید.

هشدار: پاراگراف پایین می‌تواند یک ساعت اول بازی Assassin’s Creed III و همین طور ریمستر آن را برایتان اسپویل کند.

شروع اسپویلر:

هیثم: واقعا کنجکاوم بدونم که مادرت در مورد من چی به تو گفته. همیشه دوست داشتم بدونم که اگه ما با هم می موندیم چی می شد. راستی، الان حالش چطوره؟

کانر: مُرده… کشته شده

هیثم: چی؟ متاسفم که اینو می‌شنوم.

کانر: اوه متاسفی؟ من مادرم رو در حالی پیدا کردم که داشت زنده زنده می‌سوخت. هیچ وقت صورتش رو فراموش نمی‌کنم زمانی که سعی داشت منو از اون جا دور کنه. چارلز لی مسئول مرگ اونه، به دستور تو! و متاسفی؟

بعد از جنگ‌های صلیبی و سپس روم و در نهایت امپراطوری عثمانی، نوبت به آمریکا و دوران استقلالش می‌رسد. توضیح در مورد داستان بازی، حدودا ۶۰ دقیقه ابتدایی آن را اسپویل می‌کند پس اگر در این مورد حساسیت دارید، این پاراگراف را رها کرده و به سراغ ادامه مطلب بروید. داستان بازی با مردی تحت عنوان Haytham Kenway ( هیثم کنوی ) آغاز می شود; پدر کانر کنوی و پسر ادوارد کنوی. چند دقیقه ابتدایی بازی را با هیثم می‌گذرانیم. وارد یک جنگل می‌شویم، زنی سرخپوست به نام زیو را ملاقات می‌کنیم و در این بازه هم با شخصیت‌هایی مثل چارلز لی آشنا می‌شویم. زمان می‌گذرد و شما در نقش یک کودک سرخپوست – انگلیسی به بازی کردن ادامه می‌دهد. کودکی که ظاهرا برای یاد گرفتن شکار کمی از دهکده خود دور شده است و در دام چارلز لی و سربازانش می‌افتد. کلام را کوتاه کنم، لی و نیروهایش دهکده کودک را آتش می‌زنند، مردم را می‌کشند و از آن جا می‌روند. کودک مادر خود را پیدا می‌کند اما خیلی دیر شده، وی مجبور می شود که مادرش را در حالی ببیند که زنده زنده می‌سوزد و از وی می‌خواهد که دهکده را ترک کند. کودک از قبل نام چارلز لی را پرسیده و به وی قول داده که انتقام خواهد گرفت. از دهکده در حال سوختن دور می شود و ماجراهای خود را آغاز می‌کند. کودک Ratonhnhaké:ton نام دارد. یک اسم سرخپوستی است پس آکیلیز داونپورت که یک استاد سابق اسسین است نام بهتری را برای وی برمی‌گزیند. Connor! کانر در واقع فرزند زیو و هیثم است که البته پدر خانواده خیلی وقت است که این دو را ترک کرده. بیش از این در مورد وقایع بازی صحبت نمی‌کنیم و ادامه ماجرا را به خود بازیکن می سپاریم. پایان اسپویلر

سوال بزرگی که به وجود می ‌آید این است که چرا عده کثیری از افرادی که Assassin’s Creed III را بازی کرده‌اند تنوانستند با کانر ارتباط برقرار کنند؟ حقیقت این است که اگر از همین کاربران گیمفا بپرسید که آیا توانستید با کانر ارتباط برقرار کنید یا خیر، شاید حدود ۵۰ درصد و یا حتی بیشتر به گزینه خیر رای دهند. شخصیت پردازی کانر ابدا مشکل چشمگیری ندارد ولی شاید عادت نداشتن به چنین شخصیتی، حس غریبی را به بازیکن منتقل کند. کانر جوانی است که پیش شخصی به جز پدرو مادرش بزرگ شده است و از کودکی فقط به انتقام فکر کرده است. کانر یک سرخپوست است و در عین حال، ضربه‌های زیادی از انگلیسی‌ها خورده. نمی‌توانید انتظار یک کاراکتر شوخ طبع و خوش اخلاق را از کانر داشته باشید. نکته مهم در مورد شخصیت پردازی بازی Assassin’s Creed III این است که حتی شخصیت‌های فرعی بازی هم، کاراکترهای توخالی نیستند. امثال چارلز لی، اکیلیز، هیثم و غیره توانسته‌اند در قامت یک شخصیت قابل قبول عمل کنند و بازیکن را با داستان بازی همراه سازند. روایت داستان هم از نکات مهم یک بازی است. عموما Assassin’s Creed‌های منتشر شده تا کنون توانسته‌اند روایت قابل قبول و مناسبی را ارائه دهند. البته می‌توان Assassin’s Creed Origins را از این میان فاکتور گرفت، اما بقیه شماره‌ها حداقل با ارفاق نمره قبولی می‌گیرند. البته مشکل بزرگ Assassin’s Creed III این است که داستان آن عاری از هرگونه غافل گیری و اتفاق غیر منتظره است. نمی‌توان داستان Assassin’s Creed III را سطحی دانست اما عدم مشاهده اتفاقات دور از انتظار را می‌توان یک ایراد بزرگ تلقی کرد. هر چند که نسخه‌های بعدی هم اغلب صرفا با مرگ یک شخصیت مهم در بازی سعی کردند که این مشکل را برطرف کنند، اما گاها تلاششان جواب داد. طبیعتا داستان AC III Remastered هم نسبت به نسخه اولیه تفاوتی ندارد و این مشکلات را در آن خواهید یافت. در کنار نکات مثبت زیادی که می‌توان در داستان بازی AC III پیدا کرد، نباید از ضعف‌های آن هم غافل شد. در واقع داستان بازی Assassin’s Creed III به گونه‌ای پیش می‌رود که در نهایت هدف کانر با رویای آمریکایی‌ها مشترک می شود. همواره در نسخه‌های مختلف اسسینز کرید با شخصیت‌های تاریخی آشنا شده‌ایم و این بار هم به همین ترتیب خواهد بود و افرادی مثل ساموئل آدامز، جورج واشینگتن و بنجامین فرانکلین را ملاقات خواهید کرد. وقایع این نسخه بین سال‌های ۱۷۵۴ تا ۱۷۸۳ رخ می‌دهند و در کنار Assassin’s Creed IV Black Flag و Assassin’s Creed Rogue، روایتگر دوران استعمار ( Colonia Era ) هستند.

عنوان Assassin’s Creed III خیلی قبل از دوران تحول در مبارزات سری Assassin’s Creed منتشر شد. در واقع داریم در مورد عنوانی صحبت می‌کنیم که هیچ المان نقش آفرینی در خود ندارد و سیستم مبارزاتش بر مبنای ضد حمله کار می‌کنند. کماکان کشتن عده زیادی از دشمنان کار آسانی است و مبارزه کردن حتی گروهبان‌ها و فرمانده‌هان، کار چندان سختی نیست و چالش خاصی در آن وجود ندارد. سرعت مبارزات در Assassin’s Creed III Remastered و همچنین نسخه نسل هفتمی Assassin’s Creed III بیش از نسخه‌های دیگر است و به همین علت کانر، یک شخصیت چابک و بی رحم در مبارزات محسوب می‌شود، مثل پدربزرگ خود، ادوارد کنوی. در حالی که از AC Unity به بعد مبارزات مقداری چالش برانگیزتر می‌شوند و بازیکن احتمالا مخفی کاری را ترجیح می‌دهد، در AC III Remastered این گونه نیست و کشتن عده زیادی از دشمنان کار ساده و روتینی به شمار می‌رود. در Assassin’s Creed III Remastered اگرچه دشمنان در هنگام مبارزات، شما را محاصره می‌کنند، اما حتی زمانی که دو نفر به صورت همزمان به سمت شما حمله ور می شوند هم می‌توانید در آن واحد هر دو را به قتل برسانید. این فرصت مناسبی در اختیار کانر قرار می‌دهد تا با یک ضد حمله سریع و فشردن صرفا دو دکمه، کار یک نفر را تمام کند. البته در این میان بعضی از دشمنان هم مقاوم‌تر نشان می‌دهند ولی در مجموع، کلیت سیستم مبارزات همین است. در واقع مشکل تکراری شدن بازی هم از همین موضوع سرچشمه می‌گیرد. شما در طول مبارزات خود عملا با دشمنی که بتواند شما را به دردسر بیندازد رو به رو نخواهید شد. البته نباید فراموش کرد که تاکتیک‌های جالبی هم در سیستم مبارزات Assassin’s Creed III Remastered خواهید دید که در فرنچایز اسسینزکرید تازگی دارند. در واقع موارد زیادی هستند که در Assassin’s Creed 3 برای اولین بار معرفی شدند. مواردی از قبیل مبارزات دریایی، شکار کردن و استفاده از بعضی از سلاح‌های مخصوص در سیستم مبارزات را برای اولین بار در AC III شناختیم. حال بعضی از این مکانیزم‌ها بعدا هم مورد استفاده قرار گرفتند و برخی صرفا در بعضی از نسخه‌های بازی و متناسب با حال و هوای بازی مورد نظر استفاده شدند. منتهی پس از گفتن تمام این موارد، این را هم باید اضافه کرد که در یک ریمستر قرار نیست سیستم مبارزات بازی تغییرات اساسی داشته باشد. در سال ۲۰۱۹ و پس از تجربه نسخه‌های Odyssey، Origins و حتی Unity، قطعا عادت کردن دوباره به سیستم Combat بازی Assassin’s Creed III کار دشواری است. در حالی که در سال ۲۰۱۲، این سیستم و مکانیزم‌هایش با انتقادات کمتری رو به رو بودند.

اگر خاطرتان باشد، بازی‌های مهمی مثل Middle Earth Shadow of Mordor، Sleeping Dogs و Batman Arkham City هم که بازی‌های همان دوره بودند نیز از سیستم مبارزات مشابه استفاده می‌کردند. این سیستم اگرچه با گذشت زمان منسوخ شده و اکنون بیشتر بازی‌ها رو به RPG آورده‌اند و حتی نسخه‌های جدید Assassin’s Creed هم از سیستم‌های سنتی خود فاصله گرفته‌اند، اما نمی توان همه گیر شدن چنین سیستمی در سال‌های گذشته را فراموش کرد. البته Assassin’s Creed III مشکلات دیگری را هم داشت و یکنواخت شدن بازی صرفا بخاطر سیستم مباررزات آن نبود. متاسفانه مراحل اصلی و فرعی در Assassin’s Creed III تنوع چندانی ندارند و در نهایت به استراق سمع، تعقیب کردن یک هدف و یا ترور یک فرد مورد نظر ختم می شوند. به غیر از چند مرحله‌ای که روی دریا دنبال می‌شوند و شما به عنوان کاپیتان کشتی، باید کشتی‌های دشمن را روی آب‌های آزاد غرق کنید، بقیه مراحل بازی از یک فرمول استفاده می‌کنند. این فرمول تکرار می شود، تکرار می شود و در نهایت وارد چرخه‌ای می‌شود که خروج از آن ممکن نیست. چرخیدن در این لوپ بازیکن را خسته می‌کند و باعث می‌شود که بعد از به اتمام رسیدن بازی، دیگر اشتیاق زیادی به گشت و گذار در محیط و انجام مراحل فرعی هم نداشته باشید. البته ماجرای نسخه ریمستر بازی مقداری متفاوت است. فراموش کردیم که این نکته را به عرضتان برسانیم که با تهیه Assassin’s Creed III Remastered، شما علاوه بر نسخه نسل هشتمی این بازی، بسته‌های الحاقی بازی را هم در اختیار خواهید داشت. دی ال سی‎هایی مثل The Tyranny of King Washington و همین طور Assassin’s Creed Liberation می‌توانند برای شما جذابیت‌های خاص خود را داشته باشند. البته این جذابیت‌ها بیشتر به داستان محدود می شوند و فراموش نکنید که فقط “بسته الحاقی” به شمار می‌روند و نه بیشتر. محتوای Assassin’s Creed III Remastered خوشبختانه یک محتوای غنی است و ارزش ۴۰ دلار را دارد.

پارکور در Assassin’s Creed III از اهمیت بالایی برخوردار است و سازندگان سعی کرده اند که از این حیث هم بازی مشکلی نداشته باشد. حتی نسخه نسل هفتمی بازی هم تقریبا از این نظر بی نقص بود. البته عنوانی که در سال ۲۰۱۰ منتشر شد، مشکلی مشابه مشکل بازی Assassin’s Creed Origins را یدک می‌کشید، بالانس نبودن کنترل شخصیت در هنگام بالا رفتن از ساختمان ها و پریدن. در نسخه ریمستر بازی این ایراد برطرف شده است و دیگر پرش‌های ناخواسته به این سو و آن سو روی اعصاب بازیکن نخواهند بود. به غیر از این اما، حیات وحش بازی نقش غیر قابل انکاری را در گیم پلی Assassin’s Creed 3 ایفا می‌کند. برای اولین بار در Assassin’s Creed III بود که با شکار کردن آشنا شدیم و از پوست و گوشت حیوانات مختلف در ساخت و ساز تجهیزات جدید استفاده کردیم. سیستم شکار در بازی بسیار پیشرفته است و از هر نظر جای دفاع دارد. کانر فرزند طبیعت است و از روش‌های متنوعی می‌تواند برای شکار کردن حیوانات وحشی و اهلی استفاده کند. شما می‌توانید برای حیوانات تله بگذارید. تله‌ها بدین شکل کار می‌کنند که بعد از به کار گذاشتن آن‌ها، باید از محیط دور شده و مدتی بعد بازگردید. مشاهده خواهید کرد که خرگوشی در تله گرفتار شده است. شکار شما به حیوانات کوچک محدود نمی‌شود و می‌توانید به سراغ آهو و گوزن هم بروید. حیوانات وحشی مثل خرس و گرگ هم در بازی یافت می‌شوند. نکته جالب در مورد گرگ‌ها، گله‌ای حمله کردن آن‌هاست. در Assassin’s Creed Odyssey، گرگ‌ها حتی به صورت تکی هم به شما حمله می‌کنند و تا پایان هم فرار نمی‌کنند. در Assassin’s Creed III اوضاع متفاوت است و رفتار حیوانات وحشی طبیعی تر است. اگر یک گله گرگ به سمت شما حمله ور شوند و شما موفق به کشتن همه آن‌ها شوید، ممکن است گرگ آخری فرار کند. ضمنا در شکارهای خود می‌توانید از تیر و کمان و سلاح‌های دیگر استفاده کنید. بازی دلایل قانع کننده‌ای را به شما می‌دهد تا به سراغ شکار کردن بروید. از سیر کردن شکم گرفته تا ساخت و ساز آیتم‌های مختلف و حتی دفاع از خود. خیلی اوقات در حال عبور از جنگل هستید و با تعدادی گرگ مواجه می شوید و مجبور به دفاع از خود هستید. حتی اوایل بازی باید با یک یوزپلنگ دست و پنجه نرم کنید. در ضمن شما گوشت، پوست و در موارد خاص شاخ و دندان و جوارح و جوانح دیگر حیوانات را می‌توانید بفروشید و با فروش آن‌ها پول خوبی به دست آورید. بعضی از آیتم‌هایی که می‌فروشید واقعا بی مصرف هستند و فقط برای پول در آوردن به درد می‌خورند. در مورد موارد مورد نیاز در ساخت و ساز هم بازی به شما هشدار می‌دهد. باقی ماندن استخوان و خون حیوانات از قبل کشته شده، حیوانات وحشی دیگر را به آن جا هدایت می‌کند. حیات وحش بازی کاملا زنده و پویا طراحی شده است و عملکرد یوبی سافت تحسین برانگیز است. در ضمن ارزش پول در Assassin’s Creed III به مراتب بیشتر از نسخه‌های اخیر این سری است. در نسخه‌های جدید AC، شما به راحتی پول به دست می‌آورید و عملا خرج خاصی هم ندارید. همیشه سلاح‌های قوی‌تر را می توانید در صندوقچه‌های دنیای بازی پیدا کنید، در مورد زره و لباس هم این موضوع صدق می‌کند. اما در Assassin’s Creed III با توجه به تنوع لباس‌های کانر و همچنین الزام به خرج پول برای تهیه سلاح بهتر، شما بیشتر به پول نیاز خواهید داشت. همین امر شما را به فروختن آیتم‌های مختلف ترغیب می‌کند. در واقع تمامی سیستم‌های بازی به نوعی وابسته به هم هستند و هدفمند هم در بازی تعبیه شده‌اند. شما نه تنها در استفاده از این سیستم‌ها به مشکلی برنخواهید خورد و خیلی روان کار می‌کنند، بلکه به کاربردشان نیز پی می برید.

سیستم مخفی کاری بازی اگرچه در مقایسه با بازی‌های روز سطحی است، اما کارتان را راه می‌اندازد و مشکل خاصی هم ندارد. سطحی بدین معنا که کافیست وارد محوطه دشمن شوید، خود را پشت درخت یا لا به لای بوته‌ها قایم کنید و وقتی که دشمن نزدیک شد، وی را بکشید. برای کشتن او هم نیاز به کسب مهارت خاصی از قبل ندارید و فشار دادن یک دکمه کفایت می‌کند. همچنین دشمنانی که روی برج هستند را می‌توانید وقتی در حال بالا رفتن از دیوار هستید بکشید و از بالا نیز به لطف هیدن بلید، کشتن دشمنان امکان پذیر است. در اکثر بازی‌های روز، برای این که راحت‌تر کار مخفی کاری خود را پیش ببرید، باید سلاح‌های قوی تر به کار بگیرید و یا در درخت مهارت خود تغییراتی ایجاد کنید. خب در مقایسه با بازی‌هایی که در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ منتشر می شوند بله! سیستم مخفی کاری بازی ساده و سطحی است اما اگر به سال ۲۰۱۲ برگردید و نگاهی به بازی‌های آن دوران بیندازید، متوجه تشابه این سیستم با بقیه بازی ها نیز خواهید شد. ریمستر قرار نیست گیم پلی یک بازی را از بیخ و بان عوض کند. ضمنا همان طور که در ابتدای این پاراگراف هم ذکر شد، واقعا مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد. همچنین کانر توانایی‌های منحصر به فردی هم دارد که بقیه اسسین‌ها یا به خاطر محیطی که در آن بزرگ شده‌اند و یا به دلیل داشتن سلاح‌ها و مهارت‌های مختلف، از این توانایی‌ها محروم هستند. مثلا شما می‌توانید در Assassin’s Creed III Remastered روی درخت ها یا دیوار آماده باشید و دشمنان را دار بزنید. زمانی که دشمنی نزدیک به درخت یا دیوار است، طرز کشته شدن وی متفاوت می‌شود و در اغلب اوقات کانر سعی می‌کند که از دیوار هم استفاده کند. انیمیشن‌های بازی هم نسبت به زمان خود، عملکرد قابل قبولی داشته اند. کشتن دشمنان به وسیله هر سلاح انیمیشن‌های خاص خودش را به همراه دارد. انیمیشن‌های مذکور از تنوع فوق العاده‌ای برخوردار هستند و زیبایی‌های بازی را دو چندان خواهند کرد. شاید بتوان Assassin’s Creed III را از این لحاظ یکی از بهترین اسسینز کریدهای منتشر شده تا کنون دانست. کانر به جز سلاح‌های اصلی سرد و گرم، از گجت‌های دیگری هم استفاده می‌کند. پس از سیستم ساخت بمب که در Assassin’s Creed Revelations گنجانده شده بود، در AC III هم شما می توانید از بمب هم استفاده کنید ولی نه تنوع نسخه قبل! در Assassin’s Creed III بمب دود یکی از پرکاربردترین سلاح‌های شما محسوب می‌شود که به کمک آن می‌توانید دشمنان زیادی را بکشید و یا از مهلکه فرار کنید. پنجمین نسخه از سری اسسینز کرید، از سیستم آب و هوای داینامیک استفاده می‌کند. یعنی سیستم آب و هوای بازی به صورت زنده تغییر می‌کند و امکان بارش برف و باران در طول بازی وجود دارد. این موضوع در مورد چرخه شب و روز هم صدق می کند. جالب این جاست که آب و هوای بازی می‌تواند روی گیم پلی هم تاثیر داشته باشد. به عنوان مثال در شرایطی که زمین را برف پوشانده، سرعت کانر و یا حتی اسب کانر کاهش پیدا می‌کند. همچنین رد پای حیوانات روی سطوح پوشیده از برف قابل رویت خواهد بود. همواره در نسخه‌های مختلف Assassin’s Creed شاهد تعدد فعالیت‌ها بوده ایم. در واقع مراحل بازی اگرچه از تنوع قابل قبولی برخوردار نیستند و در قالب چند فرمول فقط تکرار می‎شوند، اما نکته مثبت قضیه این است که هیچگاه در بازی بیکار نیستید. شما می‌توانید در محیط بازی به گشت و گذار برای صندوقچه ها بپردازید، در جنگل‌های بازی شکار کنید، گروه‌های مختلف نیروهای دشمن را در سطح شهر بکشید، اوباشی که برای کالسکه‌ها دردسر درست می‌کنند را ادب کنید و اکتیویتی‌های مشابه دیگر را چندین ساعت انجام دهید و از بازی لذت ببرید.

تمامی مواردی که بالاتر خواندید بین نسخه اصلی بازی و Assassin’s Creed III Remastered مشترک بودند. در واقع داستان بازی و روند روایت و پیش روی آن، عینا همان است و گیم پلی بازی تفاوت‌های ریزی دارد. اما مهم ترین نکته در یک ریمستر موفق، تفاوت‌های گرافیکی نسبت به نسخه قبل و در درجات بعد، صداگذاری بازی است. بگذارید ابتدا یک حقیقت را یادآوری کنم. با فاکتور گرفتن از Assassin’s Creed Unity که کلا مبحثی جدا دارد، Assassin’s Creed III احتمالا پر باگ ترین نسخه این مجمموعه محبوب و پر فروش به شمار می رود. نسخه‌ای که هر چند از نظر هنری توانست سنگ تمام بگذارد، اما گرافیک فنی آن چنگی به دل نمی‌زد. حقیقت این است که این باگ‌ها با همان مقیاس در AC 3 Remastered هم دیده می شوند. انتظار می‌رفت که نسخه ریمستر بازی اصلا باگ نداشته باشد! این گونه نیست و کماکان باگ‌های گوناگونی را در بازی مشاهده می‌کنیم. البته قابل تحمل تر هستند و خیلی بازیکن را آزار نمی‌دهند، با این حال وجود دارند. اما به غیر از این مورد به خصوص، در بقیه موارد فنی بازی Assassin’s Creed III Remastered مشکل چندانی ندارد. البته مسائلی مثل طراحی چهره‌ها کماکان بدون عیب و ایراد نیستند. اگر Assassin’s Creed III Remastered یک بازی کاملا جدید بود، می‌توانستیم این مورد را هم به عنوان یکی از نقاط ضعف بازی به شمار بیاوریم. نسخه ریمستر بازی نتوانسته به خوبی روی صورت شخصیت‌های بازی مانور دهد و جزئیات به خوبی رعایت نشده اند.

اما بد نیست که عینک خوش بینی را هم به چشم بزنیم و نگاهی دوباره به ریمستر بازی Assassin’s Creed III بیندازیم. بازی در آمریکا و دوران استقلال این کشور رخ می‌دهد و عمده اتفاقات بازی در جنگل‌ها و شهرهایی مثل بوستون و نیویورک جریان دارند. شاید بیش از هشتاد درصد زمان بازی خود را در این دو شهر و محیط‌های جنگلی بازی سپری کنید. معماری شهرها به طرز تحسین برانگیزی توانسته انتظارات را برآورده کند. به طور کلی یوبی سافت در طراحی لوکیشن‌های بازی تبحر خاصی دارد. حتی بعد از انتشار پر سر و صدای بازی Assassin’s Creed Unity، یادم است که تصویری از نقشه واقعی فرانسه زمان ناپلئون و نقشه فرانسه در بازی ACU منتشر شد که نشان دهنده از شباهت عجیب این دو نقشه به هم بود. معماری شهرهای بازی هم به همین ترتیب است. در ضمن یوبی‌سافت توانسته در پویا نشان دادن شهرها هم خوب کار کند. در بازار شهر می‌گردید و بازاریان را مشاهده می‌کنید که در حال کسب و کار خودشان هستند. خیابان‌های بازی شلوغ است و با استناد به فیلم‌های تاریخی می‌توان گفت که NPC‌ها هم به لحاظ پوشش با پوشش مردم آمریکا در قرن هجدهم مطابقت دارند. اما جنگل‌های بازی چیزی هستند که بیش از هر چیز به چشم می‌آیند. به لحاظ طراحی، جنگل‌ها و به طور کلی مناطق سبز بازی واقعا در حد و اندازه‌های یک بازی نسل هشتمی طراحی شده‌اند. شاید به لحاظ فنی Assassin’s Creed III Remastered می‌توانست بهتر کار کند، اما در بحث هنری واقعا جای انتقاد باقی نمی‌گذارد. در مورد چکیدن قطرات باران از آسمان نیز همین موضوع صادق است. یا در هنگام غروب، بد نیست به افق‌های دنیای Assassin’s Creed III Remastered خیره شوید تا دقیقا بدانید که در چه مورد صحبت می‌کنم. به طور کلی از همه نظر، جلوه‌های بصری بازی پیشرفت داشته اند. می مانند کیفیت بافت‌ها و تکسچرهای بازی که هنوز جای کار دارند و می‌توانستند بهتر از این ها در بیایند. ریمستر بازی Assassin’s Creed Rogue حدودا یک سال پیش منتشر شد و نتوانست در قامت یک ریمستر موفق و خوب ظاهر شود. یوبی سافت اما از ریمستر قبلی خود درس گرفته و مشکلات خود را برطرف کرده است. البته همان طور که اشاره شد هنوز هم با یک ریمستر بی نقص طرف نیستیم. در مورد ترکیب رنگ ها و نورپردازی هم می توان گفت که عملکرد Assassin’s Creed III Remastered تحسین برانگیز است. صداگذاری و موسیقی بازی هم بهبود خاصی نداشته و البته ایرادی هم بدان وارد نیست.

به جز مواردی که در بالا به صورت مفصل در موردشان صحبت کردیم، Assassin’s Creed III Remastered بهبودهای دیگری هم داشته است. از مینی مپ گرفته تا خوش قلق تر شدن سیستم مبارزات و سیستم کنترل بازیکن و حتی سیستم مخفی کاری. با این وجود ملموس ترین بخش این ریمستر همان گرافیکی بود که در پاراگراف بالاتر مورد بررسی قرار گرفت. Assassin’s Creed III Remastered به ویژه برای آن دسته از افرادی که نوستالژی را می پرستند به شدت توصیه می شود. برخلاف Assassin’s Creed Rogue Remastered که ارزش تجربه چندان بالایی نداشت، از دست دادن ریمستر AC 3 واقعا پیشنهاد نمی شود; به خصوص برای آن دسته از افرادی که موفق به تجربه نسخه نسل هفتمی بازی هم نشده اند. Assassin’s Creed III Remastered محتوای زیادی را با قیمتی مناسب به بازیکن ارائه می دهد و می‌تواند یک تجدید خاطره فوق العاده با یکی از نسخه‌های قدیمی مجموعه Assassin’s Creed به شمار برود.

منبع متن: gamefa