گزارش: 4.5 میلیون نسخه از بازی This War of Mine در سراسر جهان به فروش رسیده است

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از DSOGaming، استودیوی 11bit studios اعلام کرده است که بازی This War of Mine به فروش 4.5 میلیون نسخه‌ای از زمان انتشارش، دست یافته است؛ اما متاسفانه، توسعه‌دهنده، مقدار فروش بازی بر روی هر پلتفرم را مشخص نکرده است. این عنوان مستقل درباره‌ی زندگی دلخراش غیرنظامیان در شهری محاصره‌شده در دوران جنگ می‌باشد که موفقیت‌های آن موجب شده است تا نام استودیوی سازنده‌ی آن به عنوان یکی از پرچمداران بازی‌های مستقل بر سر زبان‌ها بیفتد. روزنامه‌ی New York Times آن را "عنوانی که به شما اجازه می‌دهد تا بدون خطر، شرایط پست و بدبختی انسان‌ها را کشف کنید. کابوسی که نباید آن را از دست بدهید" توصیف می‌کند. This War of Mine به عنوان یکی از بهترین بازی‌های سال توسط مراجعی مانند The Guardian، Die Welt، El Mundo و بسیاری دیگر از رسانه‌ها در سال 2014 انتخاب شد. البته، موفقیت‌های This War of Mine همینجا به اتمام نمی‌رسد، بلکه توانست جوایزی را در جشنواره‌هایی مانند independent Games Festival، he SXSW Cultural Innovation Award، Games For Change و صدها جایزه‌ی دیگر را به دست آورد.

هم‌چنین، استودیوی 11bit studios مبلغ 500000 دلار را به خیریه‌ی کودکان جنگ، اهدا کرد. این عنوان هم‌اکنون بر روی PC، Xbox One و PS4 در دسترس می‌باشد.

