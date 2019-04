فروش بازی This War of Mine از مرز ۴٫۵ میلیون نسخه عبور کرد

استودیوی ۱۱ بیت در جدیدترین خبر خود آمار جالبی از فروش بازی محبوب و جذاب This War of Mine را منتشر کرد که در ادامه آن را مشاهده خواهیم کرد. حدود چهار سال از عرضه‌ی بازی This War of Mine برروی پلتفرم رایانه‌های شخصی می‌گذرد اما هنوز هم این عنوان تازگی و جذابیت خود را […]

حدود چهار سال از عرضه‌ی بازی This War of Mine برروی پلتفرم رایانه‌های شخصی می‌گذرد اما هنوز هم این عنوان تازگی و جذابیت خود را حفظ کرده است. حمایت بازی‌بازان از این بازی دلایل زیادی از جمله داستانی جالب و تاثیرگذار و همچنین عرضه‌ی بسته‌های الحاقی و به‌روزرسانی‌های مختلف از سوی سازندگان دارد. رایگان بودن برخی از این بسته‌های الحاقی هم نمی‌تواند بی تاثیر باشد. داستان این بازی در مورد زمان بسیار دور و جنگ‌های کشور یوگسلاوی است که شما باید با حل چالش‌های مختلف، تبدیل به یک قهرمان شده و به روند موفقیت خود ادامه دهید. گفتنی است که اخیرا نسخه‌ای جالب از این بازی تحت عنوان This War of Mine: Complete Edition برروی کنسول نینتندو سوییچ عرضه شده است که اطلاعات مربوط به آن را می‌توانید از طریق این نشانی مشاهده کنید.

حال استودیوی ۱۱ بیت اعلام کرده که بیش از ۴٫۵ میلیون نسخه از بازی This War of Mine به فروش رسیده است که این آمار رضایت آن‌ها را جلب کرده است و به همین دلیل در پیامی از تمام طرفداران این عنوان تشکر کرده‌اند. به نظر می‌رسد که بسته‌های الحاقی دیگری نیز برای این بازی در راه است که در آینده‌ای نزدیک از سوی سازندگان معرفی خواهند شد. This War of Mine هم‌اکنون برروی پلتفرم‌های رایانه‌های شخصی، پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، نینتندو سوییچ و گوشی‌های هوشمند در دسترس است. اگر هنوز هم با این بازی آشنایی ندارید، پیشنهاد می‌کنیم که نقد و بررسی نسخه‌ای از آن را از طریق این صفحه مطالعه کنید.

