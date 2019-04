امروز اطلاعاتی از تاریخ انتشار بسته‌ی الحاقی The Fate of Atlantis: Episode 1 – Fields of Elysium و اطلاعات به‌روزرسانی ۱٫۲٫۰ بازی Assassin’s Creed Odyssey منتشر شد. بسته‌ی الحاقی The Fate of Atlantis: Episode 1 – Fields of Elysium در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ (۲۳ آوریل ۲۰۱۹) منتشر خواهد شد و به‌روزرسانی ۱٫۲٫۰ نیز امروز […]

بسته‌ی الحاقی The Fate of Atlantis: Episode 1 – Fields of Elysium در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ (۲۳ آوریل ۲۰۱۹) منتشر خواهد شد و به‌روزرسانی ۱٫۲٫۰ نیز امروز برای همه‌ی پلتفرم‌ها در دسترس است. در این به‌روزرسانی پشتیبانی از محتوای جدید در بخش Lost Tales of Greece، مشخص شدن ماموریت‌های جدید در بخش Quest Log و ویژگی‌های دیگر اضافه خواهند شد. در ادامه می‌توانید فهرست ویژگی‌های جدید و بهبودهای اعمال شده را مطالعه کنید:

حجم فایل بهبنه‌سازی:

پلی‌استیشن ۴: ۴٫۴ گیگابایت

ایکس‌باکس وان: ۴٫۱ گیگابایت

رایانه‌های شخصی: ۳٫۹ گیگابایت

محتوا

Episode 1 – Fields of Elysium – The Fate of Atlantis

اضافه شدن پشتیبانی از قسمت اول (Fields of Elysium) بسته‌ی الحاقی The Fate of Atlantis

این قسمت در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ (۲۳ آوریل ۲۰۱۹) در دسترس خواهد بود.

بخش Lost Tales of Greece

اضافه شدن پشتیبانی از بخش Lost Tales of Greece

بهینه‌سازی‌ها و ویژگی‌های جدید

ماموریت‌های Lost Tales of Greece در بخش Quests log نمایش داده می‌شوند.

اضافه شدن بخش Custom Gear Loadouts

تعدیل

اضافه شدن نقش مبارز بر روی شمشیر افسانه‌ای Prometheus’ Sika

برطرف شدن مشکل ارتقا نیافتن سلاح‌ها

وارد شدن صدمه در صورت خالی شدن نوار اکسیژن

دیگر تغییرات

بازی‌بازان اکنون می‌توانند یزرگنمایی رزولوشن را تا ۱۰ درصد افرایش دهند.

Viewpointهای جدید اضافه شده در بهینه ساز ۱٫۱٫۴ پس از کشف منطقه‌ی جدید به صورت خودکار تکمیل می‌شوند.

(رایانه‌های شخصی) اضافه شدن پشتیبانی از MSI Mystic Light (تنظیم رنگ‌بندی نور در قطعات رایانه)

باگ‌های اصلاح شده

بسته‌ی الحاقی Legacy of the First Blade

اصلاح مشکل در دریافت پاداش ماموریت The Last Magi

اصلاح مشکل شرکت نکردن شخصیت‌های فرعی در مبارزه در ماموریت Smoke and Fury

بخش Lost Tales of Greece

اصلاح مشکل نشان داده نشدن Thyia در میان پرده‌های ماموریت Daughters of Lalaia

ماموریت‌های در حال انجامِ Lost Tales of Greece به رنگ آبی نشان داده می‌شوند.

بخش New Game+

اصلاح مشکل گیر افتادن بازی‌بازان در Forge

نمایش پیام Uncollected Orichalcum در بخش New Game+

اصلاح مشکل حذف شدن برخی آیتم‌ها پس از برداشتن همان آیتم با سطح بالاتر

ویژگی Legendary Upgrade سطح آیتم‌های ارتقا داده شده را از سطح بازی‌باز بالاتر نمی‌برد.

اصلاح مشکل آغاز نشدن ماموریت A Friend Worth Dying For

بازی

ماموریت‌ها

اصلاح مشکلی که مانع رسیدن Myrrine به مقصد می‌شد.

اصلاح مشکل در تایید کشته شدن شخصیت‌های فرعی در برخی ماموریت‌ها

اصلاح مشکل وارد نشدن مارها به حمام در ماموریت Enough Is Enough

اصلاح مشکل پایان یافتن ماموریت Moving On پیش از انجام تمام بخش‌های ماموریت

اصلاح مشکل ارتقا نیافتن نیزه در Forge

اصلاح مشکل ناپدید شدن نشانه‌ی نقشه پیش از رسیدن به مقصد در ماموریت Paint It Red

اصلاح مشکل ظاهر نشدن گرگ‌ها در ماموریت The City That Cried Wolf

اصلاح مشکل برداشتن آیتم در ماموریت Bare It All

در دسترس نبودن ماموریت Speak No Evil

اصلاح مشکل ادامه نیافتن بازی در ماموریت The Doctor Will See You Now

اصلاح مشکل تغییر یافتن مدل موی Nikolaos پس از مبارزه در ماموریت The Last Fight of Aristaeus

اصلاح مشکل ناپدید شدن ماموریت‌های اصلی پس از بارگذاری بازی ذخیره شده

اصلاح مشکل ناپدید شدن آیتم‌ها در ماموریت Throw the Dice

اصلاح اشکال در عدم تعامل با Sphinx و پایان نیافتن ماموریت Lore of the Sphinx

اصلاح مشکل مردن شخصیت‌های فرعی پس از نمایش میان پرده

اصلاح مشکل مرگ Eagle Bearer به دست بازی‌باز در ماموریت Would the Real Eagle Bearer Please Stand Up

اصلاح مشکل پایان نیافتن ماموریت Ashes to Ashes

اصلاح مشکل در صحبت با Herodotos در ماموریت Regrets

شخصیت‌ها و هوش مصنوعی

اصلاح اشکالات رفتاری Lieutenant پس از حضور در کشتی Adrestia

کشتی Adrestia و نیروی دریایی

اصلاح مشکل در ارتقا یافتن کشتی‌های دشمن به سطح ۹۹

اصلاح مشکل ناپدید شدن کمان‌های Athena و Octopus

گرافیک، انیمیشن و صدا

اصلاح مشکلات گرافیکی در برخی مناطق

اصلاح برخی مشکلات در نورپردازی

اصلاح برخی مشکلات در بافت

بهبود انیمیشن قابلیت Rapid Fire در حالت نشسته

اصلاح مشکل انیمیشن در قابلیت Fury of the Bloodline

(رایانه‌های شخصی) اصلاح مشکل کم رنگ بودن بازی در نمایشگرهای HDR پس از فعال سازی FreeSync 2

قابلیت‌ها و مزیت‌ها

افزایش قابلیت شکست ناپذیری در پایان Fury of the Bloodline

اصلاح مشکل در استفاده از قابلیت‌های ویژه در مبارزات

قابلیت Elemental Resistance اکنون به درستی کار می‌کند و جوایز دریافتی بر اساس ارزش کل حساب می‌شوند.

تخفیف ۲۰ درصدی Hephaistos’ Workshop Tier S2 اکنون به درستی کار می‌کند.

اصلاح مشکل در استفاده از قابلیت Crit Chance

رابط کاربری، منو و زیرنویس

اصلاح اشکالات در تغییر زبان بازی

اصلاح برخی اشکالات در UI و HUD

اصلاح برخی اشکلات در Lip Sync

اصلاح مشکل آیتم مخفی در بخش Transmog System

اصلاح مشکل بصری در بخش Sceptre of Samothrace

اصلاح مشکل حذف شدن قابلیت‌های Aya پس از به‌روزرسانی ۱٫۱٫۴

اصلاح برخی اشکالات در بخش Engraving

اصلاح مشکل Fast Travel در برخی نقاط

اصلاح مشکل نشان دادن پیام اشتباه هنگام رسیدن به سطح ۹۹

اصلاح مشکل تکمیل نشدن منطقه‌ی Olouros Fortress در نقشه

اصلاح مشکل تکمیل نشدن مقبره‌ها پس از فعال سازی Stele

منطقه‌ی The Pond of Tainaros به عنوان یک مکان تاریخی (Historical Point of Interest) شناخته می‌شود.

اصلاح مشکل از بین رفتن Ability Point استفاده نشده پس از به‌روزرسانی ۱٫۱٫۴

اصلاح مشکل به وجود آمده هنگام بررسی در بخش Mercenary Tiers

(پلی‌استیشن ۴) اصلاح مشکل روی هم افتادن کنترل سیستم پلی‌استیشن ویتا و منوی قابلیت‌ها

(رایانه‌های شخصی) اصلاح مشکل به وجود آمده برای دکمه‌ی Skip در میان پرده‌ها هنگام استفاده از کنترلر

(رایانه‌های شخصی) اصلاح مشکل عمل نکردن Adaptive Quality در Benchmark Tool

(رایانه‌های شخصی) اصلاح مشکل خاموش نشان دادن تنظیمات HDR پس از تغییر در تنظیمات گرافیکی

بسته‌ی الحاقی The Fate of Atlantis: Episode 1 – Fields of Elysium در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ (۲۳ آوریل ۲۰۱۹) برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی در دسترس خواهد بود.

