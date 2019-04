از زمان معرفی عنوان Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2، سازندگان آن جزئیات مهمی از این بازی هیجان‌انگیز و مورد انتظار را از طریق شبکه‌های اجتماعی با طرفداران به اشتراک گذاشته‌اند.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از WCCFTech، یکی از مهم‌ترین مسائلی که در تبادل نظر سازندگان Bloodlines 2 با طرفداران مشتاق این بازی مطرح شد، مدت زمان گیم پلی این بازی بود. از آنجا Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 عنوانی با تمرکز بر بخش داستانی است، بی‌شک مهم‌ترین سوال بازیکنانی که از جزئیات، نمایش معرفی و اولین تصاویر این بازی تحت تاثیر قرار گرفته‌اند هم به همین مسئله بر می‌گردد.

استودیو Hardsuit Labs در توییتی به این سوال پاسخ داده است. بر اساس اعلام این استودیو مدت زمان حدودی گیم پلی Bloodlines 2 چیزی مابین 25 تا 30 ساعت خواهد بود. البته با توجه به انتخاب‌های چند شاخه، شما باید بازی را چند بار تجربه کنید تا همه در جریان همه وقایع قرار بگیرید.

متن توییت Hardsuit Labs: "بستگی به سبک بازی شما داره، اما ما فکر می‌کنیم که مدت زمان حدودی گیم پلی بازی چیزی مابین 25 تا 30 ساعت باشه."



دومین توییت Hardsuit Labs در همین رابطه: "بله! ما چیزهای جالبی در دنیای بازی قرار داده‌ایم تا ارزش اکتشاف را بالا ببرد و البته شما را تشویق می‌کنیم به تجربه چندباره بخش داستانی به این دلیل که روایت داستان مانند قسمت اول چند شاخه است."



مدت زمان گیم پلی بخش داستانی احتمالا طرفداران سبک نقش آفرینی را راضی نمی‌کند اما مطمئننا طرفداران این سبک هم کیفیت را به کمیت ترجیح می‌دهند.

علاوه بر این، برایان ميتسدا (طراح ارشد روایت Bloodlines 2 و نویسنده و طراح Bloodlines) هم به طرفداران این وعده را داد که یکی از برترین صداپیشه‌های صنعت بازی احتمالا در تیم صداپیشگان Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 حضور خواهد داشت. برای هیجان‌زده کردن طرفداران کارگردان ارشد Hardsuit Labs هم در توییتی حضور این صداپیشه حرفه‌ای را تایید کرد.

انتظارها از عنوان Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 به شدت بالا رفته است. کریس اولون اخیرا تایید کرد که چند سال است بر روی این بازی کار می‌کند. همچنین آهنگساز قسمت اول بازی یعنی ریک شفر هم در قسمت دوم حضور خواهد داشت. در E3 2019 بی شک جزئیات بیشتری از این بازی خواهیم شنید. Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2برای عرضه در فصل اول 2020 بر روی PC ،PS4 و Xbox One برنامه‌ریزی شده است.

منبع متن: pardisgame