بازی The Witness به مدت محدود در فروشگاه اپیک گیمز رایگان خواهد بود

فروشگاه اپیک گیمز (Epic Games Store) هر ماه دو بازی را به مدت محدود به صورت رایگان در اختیار بازی‌بازان قرار می‌دهد. تاکنون بازی‌هایی همچون Thimbleweed Park، Axiom Verge، What Remain of Edith Finch، Slime Rancher و عناوین دیگر به مدت محدود رایگان شده‌اند و حال نوبت عنوان The Witness است که به این فهرست اضافه شود.

بازی The Witness در سال ۲۰۱۶ برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، رایانه‌های شخصی، اندروید و iOS منتشر شد و اکنون در فروشگاه اپیک گیمز تا تاریخ ۲۹ فروردین ۱۳۹۸ (۱۸ آوریل ۲۰۱۹) رایگان خواهد بود. دارندگان کنسول پلی‌استیشن ۴ نیز ماه گذشته این عنوان را به صورت رایگان تجربه کردند.

در این بازی اول شخص که در سبک ماجراجویی و معمایی است، بازی‌باز خود را در جزیره‌ای خالی از سکنه می‌یابد و با حل معماها باید راه بیرون رفتن از این جزیره را بیاید. نقد و بررسی این بازی را با عنوان «بهشتی از جنس جهنم» می‌توانید از اینجا مطالعه کنید.

منبع متن: gamefa