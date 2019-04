جهان زیر پای شماست… | برترین عناوین جهان آزاد چند نفره – بخش دوم

در سال های اخیر عناوین جهان آزاد مخصوصا از نوع چند نفره، طرفداران خیلی خیلی زیادی در دنیای بازی های رایانه ای پیدا کرده اند و روز به روز کمپانی های مختلف بیشتر به سراغ بازی های این چنینی می روند و بازیبازان هم بیشتر استقبال می کنند. حتی وقتی بازی هایی در این ژانر […]

در سال های اخیر عناوین جهان آزاد مخصوصا از نوع چند نفره، طرفداران خیلی خیلی زیادی در دنیای بازی های رایانه ای پیدا کرده اند و روز به روز کمپانی های مختلف بیشتر به سراغ بازی های این چنینی می روند و بازیبازان هم بیشتر استقبال می کنند. حتی وقتی بازی هایی در این ژانر می آیند و کلی هم منتقدین آن ها را می کوبند و خیلی از بازیبازان از آن ها بد می گویند (مثل Anthem و Fallout 76 و Ghost Recon Wildlands)، در هنگام آمار فروششان می بینیم که به طور وحشتناکی موفق عمل کرده اند و جزو پروفروش ترین عناوین تاریخ کمپانی سازنده یا ناشرشان شده اند! به همین دلیل هم باز روند ساخت این عناوین ادامه می یابد و البته راستش من که ناراضی نیستم و تا باشد عناوینی مثل دیویژن و گوست ریکان وایلدلندز و فال اوت ۷۶ و Anthem عرضه شود تا من و خیلی ها لذتش را ببریم و سازندگان هم سودش را. این عناوین معمولا در ابتدای عرضه چون غالبا آنلاین هستند، دارای مشکلاتی می باشند ولی با گذر زمان و راه افتادن سرورها و گرفتن بازخورد بازیبازان، وضعیت آنها مدام بهتر می شود و با آپدیت ها و بهبودهای عالی، روز به روز با ثبات تر و جذاب تر می شوند، به طوری که مثلا یک بازی مثل فال اوت ۷۶ اکنون چند ماه بعد از عرضه وضعیتش اصلا حتی قابل مقایسه هم با روز نخست عرضه نیست و اگر بازی اکنون نقد شود خیلی بهتر است زیرا کلی نمره به خاطر مشکلات فنی زمان عرضه از این بازی ها کم می شود که در آینده با آپدیت ها رفع می شوند و این ذات و طبیعت بازی های جهان آزاد و چند نفره است و به شخصه اعتقاد دارم اصلا نقد این بازی ها با ۳ ساعت بازی کردن در روز عرضه بازی، اصلا درست و صحیح نیست. به هر حال خوشبختانه بازیبازان این عناوین را دوست دارند و می خرند و بازیسازان هم مجبور می شوند مدام بازیشان را بهتر و بهتر کنند و بهبود ببخشند. مطلب امروز ما در مورد عناوین باکیفیت این شاخه یعنی عناوین جهان آزاد چند نفره است. در واقع در این مطلب دو قسمتی قصد داریم تا به ۱۸ عدد از برترین عناوین جهان آزاد چند نفره در تاریخ بازی های رایانه ای اشاره کنیم و آن ها را همراه شما برشماریم. بازی هایی که برخی از آن ها واقعا بی نظیر هستند و هر کدام برای ما خاطرات زیادی را رقم زده و بسیار محبوب هستند. به مانند همیشه و در مقالات ۱۰ برتر و ۲۰ برتر و … قبل از شروع این مطلب باید نکاتی را ذکر کنم که از شما عزیزان خواهشمندم آن ها را مطالعه نمایید تا شک و شبهه ای برای شما دوستان پیش نیاید.

مهم ترین نکته در مورد این مطلب آن است که در این لیست ۱۸ تایی از بازی های چند نفره جهان آزاد، عناوین عظیم MMORPG و بازی هایی از قبیل League of Legends و WoW و… قرار داده نشده اند و بیشتر تمرکز بر روی عناوین جهان آزاد چند نفره ای از قبیل Destiny و Division و… بوده است. همچنین باید عرض کنم که قطعا جدا از این لیست که بنده تهیه کرده ام تعداد بسیار زیادی گزینه های دیگر وجود داشته اند که می توانستند در این مطلب حاضر باشند اما به هر حال تعداد محدودیت دارد و نویسنده، انتخاب هایی را که از نظر خود برتر بوده اند در لیست جای داده است. پس دقت کنید که این مقاله، “برترین عناوین جهان آزاد چند نفره در تاریخ بازی های رایانه ای” به انتخاب بنده است، زیرا که اساس چنین مقالاتی این گونه است و سلیقه شخصی نیز بسیار اهمیت دارد. همچنین اگر عنوانی را فراموش کرده باشم و بعد از بستن مقاله متوجه آن شوم، نام این بازی ها را در آخر بخش دوم و پایانی مقاله ذکر خواهم کرد. رتبه بندی و ترتیبی که در این لیست برای بازی های مختلف لحاظ شده است کاملا نظر شخصی نویسنده است و هیچ معیار و میزانی برای درست یا غلط بودن آن وجود ندارد زیرا پای سلیقه مطرح است البته سلیقه منطقی، نه این که مثلا کسی یک بازی خطی را بیاورد و در صدر لیست قرار دهد و بگوید این سلیقه من است زیرا که این توهین به شعور مخاطب است اما به هر حال سلیقه شخصی نیز در چنین مقالاتی بسیار اهمیت دارد. قطعا در رده بندی این بازی ها سلائق و علائق با هم متفاوت است و بر اساس تجربه و خاطراتی که هر شخص دارد جایگاه ها را تعیین می کند و قاعدتا هر شخصی از هر بازی که خاطرات بیشتری داشته و به آن ها بیشتر علاقمند باشد، آن عناوین را بالاتر قرار خواهد داد. البته ما در این مطلب سعی کرده ایم تا بازی هایی را قرار دهیم که یک وفاق جمعی بین بسیاری از بازیبازان دنیا در مورد برترین بودن آنها در این شاخه برقرار است و بدون شک بازی های حاضر در این لیست در خیلی از ویدئوها و مطالب مربوط به برترین عناوین جهان آزاد چند نفره در تاریخ بازی های رایانه ای، با مطلب ما مشترک هستند. در نظر داشته باشید که عنوانی که مثلا من در رتبه ششم قرار داده ام دلیلی بر این نیست که آن بازی حتما و به صورت وحی منزل، ششمین بازی برتر جهان آزاد چند نفره تاریخ است، بلکه برای من این گونه است و شاید برای شما اول یا دهم باشد و یا شاید اصلا در لیست شما حضور نداشته باشد. نکته بعدی این که تمامی گزینه های این لیست بر اساس داشته ها و اطلاعات نویسنده گرد آوری شده اند و در این مطلب قرار گرفته اند. شاید شما عقیده داشته باشید که مثلا بازی دیگری می تواند به جای فلان شماره از این لیست قرار بگیرد و یا جایگاه آن فرق کند. در اینجا نیز معیار و میزان ثابتی نداریم و عقل و منطق در کنار احساس و خاطرات است که در ذهن هر شخص با هم ترکیب می شوند و اسم هایی مختلف را به عنوان خروجی بیرون می دهند. پس بهتر است تا این مطلب را به عنوان یک مقاله سرگرم کننده که به همراه آن برخی خاطراتتان را مرور خواهید کرد یا با چند بازی باکیفیت آشنا خواهید شد، نگاه کنید. با بیان این نکات اگر تا کنون به خواندن مقاله ادامه داده اید از شما دعوت می کنم تا در ادامه مطلب قسمت دوم و پایانی “برترین عناوین جهان آزاد چند نفره در تاریخ بازی های رایانه ای” با بنده و وبسایت تحلیلی خبری گیمفا همراه شوید.

۹ – Fallout 76

سازنده: Bethesda Game Studios

ناشر: Bethesda

ژانر: Open World RPG Multiplayer

پلتفرم مقصد: Microsoft Windows, Playstation 4 ,XboxOne

سال انتشار: ۲۰۱۸

امتیاز متا: ۵۳/۱۰۰

Bethesda Game Studios یکی از بزرگترین سازندگان بازی های نقش آفرینی در دنیا محسوب می شود و دو فرنچایزی را در اختیار دارد که هر کدام از آن ها بی شک جزو برترین سری بازی های نقش آفرینی تاریخ هستند و همیشه در بالاترین جایگاه های این سبک قرار می گیرند. فرنچایزهای فال آوت و الدر اسکرولز. سری عناوین فال آوت یک فرنچایز نقش افرینی شوتر با تم post-apocalyptic Retro-futuristic محسوب می شوند که اولین بار توسط Interplay Entertainment خلق شد. دنیای بازی فال اوت Wasteland نام دارد که در واقع عنوانی با همین نام که در سال ۱۹۸۸ منتشر شده بود، الهام بخش اصلی سری فال اوت است و در واقع سری فال اوت یک دنباله معنوی برای بازی Wasteland محسوب می شد. سری فال اوت وقایع چندین سال بعد از انفجار هسته ای در آمریکا را نشان می دهد و داستان امید انسان به بقا و دست و پا زدن او برای نجات نوع خود در یک دنیای وحشی پر از هیولاهای جهش یافته و غارتگران و قاتلین بی رحم را نشان می دهد.

در این سری می توانید هم بازی را از دید اول شخص و هم سوم شخص دنبال نمایید که البته به نظر می رسد زاویه اول شخص پایه اصلی ساخت این سری محسوب می گردد زیرا که بازی در این حالت بسیار خوش دست تر از زاویه سوم شخص است، درست مانند سری الدر اسکرولز. از سری عناوین فال آوت تاکنون ۸ بازی منتشر شده است که شامل ۵ نسخه اصلی (۴ بازی شماره دار و فال آوت نیووگاس) و ۳ بازی اسپین آف با نام های Fallout Tactics: Brotherhood of Steel در سال ۲۰۰۱، Fallout: Brotherhood of Steel در سال ۲۰۰۴ و Fallout Shelter در سال ۲۰۱۵ می باشند. تمامی عناوین این سری جزو تحسین شده ترین بازی های نقش افرینی تاریخ هستند و موفق ترین انها بدون شک بازی سوم این سری در نسل هفتم است. نسخه چهارم این سری نیز بعد از ۷ سال انتظار از نسخه سوم، در سال ۲۰۱۵ برای نسل هشتم منتشر گردید و موفق شد تا بازخوردهای عالی را نیز کسب نماید و در لیست ۵ بازی کاندید بازی سال در مراسم گیم اواردز ۲۰۱۵ نیز به همراه غول هایی مانند ویچر ۳ و بلادبورن قرار گرفت.

بعد از موفقیت عالی نسخه چهارم تاد هاوارد و سازندگان سری تصمیم گرفتند پای به یک قلمروی جدید بگذارند و سری فال آوت را به دنیای بازی های آنلاین ببرند که این کار با عنوانی به نام Fallout 76 انجام گرفت و البته حواشی بسیاری در زمان عرضه به خاطر مشکلاتش داشت اما واقعا نمی دانم کی برخی می خواهند بفهمند که قطعا یک بازی آنلاین در بدو عرضه مشکل دارد، ولی تمام آنها رفع می شوند و بازی به ثبات خواهد رسید، مخصوصا وقتی تیم پشتیبانی قدرتمندی مثل بتزدا پشت ان باشد. Fallout 76 که بتزدا وظیفه ساخت و توسعه آن را بر عهده داشت، عنوانی در سبک Open World RPG Multiplayer قلمداد می شود که کمپانی بتزدا آن را در سال ۲۰۱۸ برای پلتفرم های Playstation 4 ,Xbox One و PC منتشر نمود. Fallout 76 نهایتا از مجموع نقد ها و نمرات خود، امتیاز متای عجیب ۵۳/۱۰۰ را کسب نمود تا از این نظر و با توجه به بزرگی نام سازنده و ناشر و فرنچایزش، یک بازی ضعیف محسوب شود.

البته همان طور که در مورد بازی Anthem گفتم آن چه مهم است و یک بازی را موفق می کند، نظر بازیبازان و فروش بازی است است که Fallout 76 در این زمینه طرفداران زیادی را پیدا کرد و البته با توجه به جدید بودن آن، قطعا هنوز شاهد ارتقاها و بهبودهای خیلی بیشتری در این بازی هستیم و خواهیم بود. به شخصه با بیش از ۱۰۰ ساعت تجربه این بازی باید بگویم وضعیت این عنوان و ثبات و کیفیت فنی و بالانس آن در حال حاضر اصلا اصلا حتی قابل مقایسه با روزهای اول نیست و واقعا اگر امروز بخواهم نقد و بررسی این بازی را بنویسم نمره آن در حال حاضر برای من بالای ۸ است. در واقع با حمایت های سازندگان اکنون Fallout 76 تبدیل به یک بازی پرمحتوا و قابل اتکا و بسیار جذاب و لذتبخش شده است که کاملا ارزش تجربه کردن را داراست و اکنون تعداد خیلی خیلی زیادی در دنیا مشغول تجربه این عنوان معرکه هستند.

فکر نکنید که من هم مثل خیلی ها از روی نمرات بازی حرف می زنم. بنده بالای ۱۰۰ ساعت این بازی را تجربه کرده ام و کل ماموریت های اصلی و تعداد خیلی خیلی زیادی ماموریت فرعی و … را رفته ام و تقریبا ۹۰ درصد تروفی های بازی را گرفته ام و ابدا اسیر جو نمرات بازی نیستم چون خودم می توانم حرف بزنم! متاسفانه با Fallout 76 از زاویه نگاه به عناوین قبلی و خط اصلی فال آوت برخورد کردند و نمره دادند ولی خب یکی نیست به من بگوید آخه بازی آنلاین چند نفره چه ربطی از نظر نمره دادن داره به خط اصلی سری تک نفره فال آوت؟ کدام بازی آنلاین است که در بدو عرضه اش مشکلات زیاد ندارد؟ از غول هایی مثل رد دد آنلاین گرفته تا جی تی ای آنلاین و دیویژن و فور آنر و .. همه زمان عرضه مشکل دارند و با پشتیبانی خوب رفع می شوند. اصلا بازی مثل Fallout 76 را غلط است که ۵ ساعت بازی کنیم و نمره دهیم انگار داریم یک بازی آفلاین خطی را تجربه می کنیم! به هر صورت تردیدی نیست که No Man’s Sky با وجود تمام حواشی تا همیشه جزو بازی های بسیار باکیفیت در ژانر جهان آزاد چند نفره قلمداد می شود و این عنوان زیبا در لیست ما از “برترین عناوین جهان آزاد چند نفره در تاریخ بازی های رایانه ای” با شایستگی جایگاه نهم را به خود اختصاص داده است.

۸ – Metal Gear Solid 5 Online

سازنده: Kojima Productions, Konami



ناشر: Konami

ژانر: Open World Multiplayer, Action, Stealth

پلتفرم مقصد: PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360, Microsoft Windows

سال انتشار: ۲۰۱۵

امتیاز متا: ۹۵/۱۰۰ (نسخه پنجم)

افتخار و احترام و بزرگی. چیز هایی که کونامی لعنتی این سال ها هیچ چیز از آن نمی داند. کمپانی که قدر الماس گرانبهایی مثل کوجیما را ندانست. Hideo Kojima با دیگر نوابغ این صنعت فرق دارد و به همین دلیل است که هر گاه در هر جای دنیا وارد یک مراسم می شود تمام سالن به افتخارش بلند می شوند. به همین دلیل است که وقتی از کونامی جدا شد و هنوز هیچ استودیویی و قرار دادی با جایی نداشت و برای بازدید به استودیو گوریلا گیمز رفت، در هنگام رفتن، مدیران استودیو، نسخه کامل انجین دسیما که شاهکاری مانند هورایزن را خلق کرده است به او دادند تا استفاده کند، بدون هیچ قرار دادی! آن وقت کونامی چنین شخصی را که افسانه ای به نام متال گیر خلق کرده است از خود راند، آن هم با بی احترامی تمام. کم پیدا می ‎شود کسی که داستانی مانند داستان دنیای Metal Gear را بنویسد و مراحلی مانند مراحل Metal Gear را خلق کند و شخصیت ‎هایی با عمق و عظمت شخصیت‎ های این سری پدید آورد. سری بازی ‎های Metal Gear جزو فرنچایز هایی است که همواره فراتر از یک بازی عمل کرده‎ اند و نه تنها توانسته ‎اند قلب و روح گیمرها را تسخیر نمایند بلکه به عنوان یک نماد و یک سمبل برای این صنعت شناخته می ‎شوند. عناوینی که اکثر فیلم‎ ها و کتاب ‎های این روزها در برابر داستان و دنیای آن‎ ها و روابط بین شخصیت ها و … شبیه یک شوخی به نظر می ‎رسند. حال به این داستان و دنیای شاهکار یک گیم ‎پلی بی ‎نظیر نیز اضافه کنید تا متوجه شوید با چه قدرتی سر و کار داریم.

در این بخش لیست صحبت از بخش آنلاین نسخه پنجم این سری محبوب است که شرایط قرار گرفتن در لیست ما از نظر جهان آزاد بودن و چند نفره بودن و باکیفیت بودن را داراست. البته این بخش آنلاین جزوی از نسخه پنجم است ولی خب بازی اصلی نسخه پنجم یک عنوان تک نفره است و در این لیست ما فقط Metal Gear Solid 5 Online را بر شمرده ایم. بگذارید تا از ابتداغ شروع کنیم. Metal Gear Solid 5 Online که کوجیما پروداکشنز و کونامی وظیفه ساخت و توسعه آن را بر عهده داشته اند، بخش آنلاین بازی پنجم این سری یعنی The Phantom Pain محسوب می شود که در سبک Open World Multiplayer, Action و Stealth قرار دارد و کمپانی کونامی آن را در سال ۲۰۱۵ به عنوان بخشی از بازی پنجم، برای پلتفرم های PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360 و Microsoft Windows منتشر نمود. بازی Metal Gear Solid V: The Phantom Pain یک شاهکار بود و شایسته بیشترین تحسین و تمجیدها و امتیازات کاملی که پشت هم گرفت، اما موضوع این است که آیا Metal Gear Solid V: The Phantom Pain یک متال گیر بود یا خیر؟ بله بود، ولی با وفاداری کمتر به ریشه ها و اعمال تغییرات زیاد که به شخصه اعتقاد دارم مقداری از تغییراتش با عوض شدن نسل، لازم بود.

بحث هایی که در مورد این بازی و بین طرفداران و .. پیش آمد به این خاطر بود که همه انتظار یک بازی مثل همیشه در این سری را داشتند ولی با عنوانی جهان آزاد مواجه شدند که در آن نه خبری از داستان‌گویی همیشگی بود و نه خبری از کات‌ سین‌ های طولانی همیشگی پر از صحبت. تازه در پایان آن هم کاملا ردپای درگیری‌های کوجیما و کونامی در اواخر کار به چشم می‌ خورد و به گفته بسیاری، بازی انگار که ناقص به پایان رسید زیرا که مرحله ۵۱ بازی در زمان انتشار آن هنوز آماده نشده بوده، ولی بازی منتشر شده و بعد، آن مرحله را در نسخه‌ های ویژه بازی قرار دادند. به شخصه اعتقاد دارم که با این که المان‌های منتسب به سری Metal Gear Solid در نسخه پنجم کم‌ رنگ‌ تر از قبل بود ولی این بازی هنوز هم به صورت غالب، یک Metal Gear Solid است، زیرا کوجیما می‌دانست چطور مرز بین اکشن-ادونچر جهان-آزاد یودن و اکشن مخفی کاری بودن را حفظ کند، طوری که بازی علاوه بر دیگر المان‌ هایی که دارد، هنوز یک مخفی‌ کاری عالی هم باشد، ولی قطعا کونامی نخواهد توانست و بهترین تصمیمش تاکنون MG Survive بوده است!

The Phantom Pain (و Metal Gear Solid 5 Online) پس از انتشار موفق شد تا تحسین و شگفتی تمامی منابع و مراجع معتبر گیمینگ و بازیبازان را برانگیزد و بازخوردهای بی نظیری را دریافت نماید. The Phantom Pain (و Metal Gear Solid 5 Online) نهایتا از مجموع نقد ها و نمرات خود، امتیاز متای شاهکار ۹۵/۱۰۰ را کسب نمود تا به این ترتیب به عنوان یکی از برترین بازی های تاریخ شناخته شود. بازی رنگ و بوی کم، ولی تقریبا کافی از یک Metal Gear کلاسیک را داشت و همان طور که در بخش جوایز بازی‌های سال ۲۰۱۵ نیز اعلام شد این بازی در کنار بتمن و دیگر عناوین اکشن-ماجرایی کاندید شد و انصافا هم به قدری زیبا بود که برنده شد. در واقع کوجیما اکشن-ماجرایی هم که بسازد بهترین آن را می‌سازد. Metal Gear Solid V و بخش آنلاین آن از لحاظ کمیت و کیفیت محتوا یکی از بزرگترین بازی های تاریخ بازی های رایانه ای به شمار می رود و حتی چیزی شبیه به یک عنوان نقش آفرینی است. یک نقشه بسیار بزرگ آن هم با تعداد بیشماری فعالیت های مختلف که هر کدام بسیار هوشمندانه و هدفمند در بازی قرار گرفته اند. در واقع Metal Gear Solid 5 Online به مانند بازی اصلی پنجم، هم از لحاظ مقدار محتوا بسیار عظیم بود و هم از لحاظ با کیفیت بودن محتوا. در نهایت باید گفت تردیدی نیست که Metal Gear Solid 5 Online همواره جزو بازی های بسیار باکیفیت در ژانر Open World Multiplayer قلمداد می شود و این عنوان زیبا در لیست ما از “برترین عناوین جهان آزاد چند نفره در تاریخ بازی های رایانه ای” با شایستگی در جایگاه هشتم قرار گرفته است.

۷ – Monster Hunter: World

سازنده: Capcom



ناشر: Capcom

ژانر: Open World Action RPG Multiplayer

پلتفرم مقصد: PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows

سال انتشار: ۲۰۱۸

امتیاز متا: ۹۰/۱۰۰

Monster Hunter: World غوغایی را در بین بازیبازان دنیا به راه انداخت. در کشور ما خیلی کم تعدادند کسانی که حتی یک نسخه از این سری را تجربه کرده باشند اما قبل از انتشار Monster Hunter: World، این بازی در دنیا و در بسیاری از لیست های مورد انتظارترین بازی های سال ۲۰۱۸ حتی در رتبه اول مورد انتظارترین ها قرار داده شده بود! بعد از انتشار بازی هم همین طور شد و Monster Hunter: World لقب برترین بازی این سری را از عنوان فوق العاده Monster Hunter 4 Ultimate گرفته و مال خود کرد. این بازی تبدیل به یکی از جذاب ترین بازی های سال ۲۰۱۸ و نسل هشتم تا به امروز شد که حتی در کشورمان هم خیلی ها ان را بازی کردند (و می کنند) و اکنون مانستر هانتر دیگر یک نام غریبه در کشور ما هم نیست و Monster Hunter: World این تابو را شکست. بازی Monster Hunter: World که کپکام وظیفه ساخت و توسعه آن را بر عهده داشته است، عنوانی در سبک Open World Action RPG Multiplayer قلمداد می شود که کمپانی کپکام آن را در سال ۲۰۱۸ برای پلتفرم های Playstation 4 ,Xbox One و PC منتشر نمود.

Monster Hunter: World در واقع پنجمین بازی از سری عناوین اصلی Monster Hunter محسوب می گردد و اولین بار در کنفرانس رویایی سونی در E3 سال ۲۰۱۷ معرفی گردید. Monster Hunter: World پس از انتشار موفق شد تا تحسین تمامی منابع و مراجع معتبر گیمینگ را برانگیزد و بازخوردهای بسیار عالی را دریافت نماید. Monster Hunter: World نهایتا از مجموع نقد ها و نمرات خود، امتیاز متای شاهکار ۹۰/۱۰۰ کسب نمود تا به این ترتیب به عنوان یکی از عناوین باکیفیت ژانر جهان آزاد چند نفره و یکی از برترین بازی های نسل هشتم شناخته شود و طرفداران زیادی را نیز به تجربه خود علاقمند کرد و البته با توجه به تقریبا جدید بودن آن، عده خیلی زیادی مشغول بازی کردن این بازی زیبا هستند، مخصوصا که پای ویچر دوست داشتنی و محبوب، گرگ سفید با ابهت یعنی گرالت نیز به این عنوان باز شد و محتوای جدیدی را با خود یه دنیای این بازی آورد.

کپکام در این ۲-۳ سال اخیر خیلی خیلی بهتر شده است و با زنده کردن سری رزیدنت اویل و دویل می کرای و مگا من و مانستر هانتر بسیاری از ما را دوباره مثل قدیم عاشق و شیفته خود کرد و مسیر را در راستای به دست آوردن دل هواداران قدیمی خود هموارتر کرد. نقشه های این بازی از لحاظ بزرگی اصلا قابل مقایسه با قبل نیستند و بازی محتوای خیلی عظیم تری دارد. به مانند تمامی عناوین قبلی این سری در بازی Monster Hunter: World هم اگر بخواهیم به یک ویژگی بارز که در واقع خاصیت و ستون اصلی بازی است اشاره کنیم، آن ویژگی وجود تعداد بسیار بسیار زیادی هیولاهای عظیم و مخوف با تنوعی عالی است و در حفیقت گیم پلی سری عناوین Monster Hunter کاملا ترجمه و معنی اسم آن هستند و فقط و فقط کار شما در باری نابود کردن هیولاهاست، آن هم چه هیولاهایی. برای ما نقش آفرینی بازها هم که چه چیزی بهتر از یک اکشن نقش آفرینی جهان آزاد هیولاکشی و کواپ ۴ نفره با ساعت های بسیار بسیار زیاد محتوا و هیولاهایی بی نظیر. تردیدی نیست که Monster Hunter: World همواره جزو بازی های بسیار باکیفیت Open World Multiplayer قلمداد می شود و این عنوان زیبا در لیست ما از “برترین عناوین جهان آزاد چند نفره در تاریخ بازی های رایانه ای” با شایستگی در جایگاه هفتم قرار گرفته است.

۶ – Tom Clancy’s The Division 2

سازنده: Ubisoft

ناشر: Ubisoft

ژانر: Open World TPS Multiplayer

پلتفرم مقصد: PC, PS4, Xbox One

سال انتشار: ۲۰۱۹

امتیاز متا: ۸۵/۱۰۰

بوبیسافت کمپانی بازی های بی نظیر است و با بازی هایش خیلی خاطره داریم و از آن مهم تر این که کلی از خاطرات خوب ما با این شرکت برخلاف خیلی از دیگر شرکت های قدیمی، خاطرات جدید است و این شرکت مدام و هر سال دارد برای ما کلی خاطره سازی می کند. کافیست مقداری به گذشته و حال نگاه کنید و برخی از برترین عناوینی که تجربه کرده اید را در ذهنتان برشمارید آن جاست و آن وقت نقش یوبیسافت را در این صنعت بهتر لمس می کنید و نامش برایتان پررنگ تر می شود. خیلی از خاطرات فوق العاده ما مربوط به این شرکت بزرگ بوده و هست و نمی توانیم کلی خاطره بی نظیر را از یاد ببریم. در همین سال ها نیز که این شرکت اشتباهاتی داشته است ولی باز هم کلی بازی فوق العاده عالی و بی نظیر را برای ما به ارمغان آورده است و بازیبازان زیادی را غرق در لذت کرده است. شکی نیست که یکی از بی نظیرترین این تجربه ها و خاطرات در نسل هشتم، Tom Clancy’s The Division بود که تبدیل به یکی از پرطرفدارترین عناوین این صنعت شد و بسیاری از ما زمان خیلی خیلی زیادی را در نیویورک ویران شده سپری کردیم و حالا همین وضعیت در مورد نسخه دوم این بازی نیز صادق است.

Division 2 عنوانیست که به خوبی راه موفقیت نسخه اول را ادامه داده و آن را از خیلی جهات بهبود بخشیده است. بازی Tom Clancy’s The Division 2 که Ubisoft مانند بازی نخست، وظیفه ساخت و توسعه آن را بر عهده داشته است، عنوانی در سبک Open World TPS Multiplayer قلمداد می شود که کمپانی یوبیسافت چند روز قبل آن را برای پلتفرم های Playstation 4 ,Xbox One و PC منتشر نمود. با تجربه چندین ساعته این بازی باید بگویم هیچ تردیدی نیست که Tom Clancy’s The Division 2 با خلق شاهکارگونه واشنگتن، یکی از باکیفیت ترین بازی های نسل هشتم تا به امروز است (مگه فقط توی بازی بتونیم نیویورک و واشنگتن رو ببینیم! اونم تازه نسخه داغونشون رو!). اکنون دیگر کاخ سفید تبدیل به مقر فرماندهی و پایگاه اصلی شما در بازی Tom Clancy’s The Division 2 شده است و باید منطقه به منطقه شهر واشنگتن را از چنگال غارتگران و قاتلین و اراذل و اوباش پاکسازی کرده و پس بگیرید.

Tom Clancy’s The Division 2 پس از انتشار موفق شد تا تحسین تمامی منابع و مراجع معتبر گیمینگ و بازیبازان را برانگیزد و بازخوردهای معرکه ای را دریافت نماید. Tom Clancy’s The Division 2 نهایتا از مجموع نقد ها و نمرات خود، امتیاز متای بسیار عالی ۸۵/۱۰۰ را کسب نمود که واقعاب رای یک بازی کاملا “آنلاین چند نفره” در ابتدای عرضه، خیلی خیلی خیلی ارزشمند است و نشان از یک بازی شاهکار دارد. Tom Clancy’s The Division 2 اکنون به عنوان یکی از عناوین باکیفیت ژانر جهان آزاد چند نفره در تاریخ بازی های رایانه ای شناخته می شود و طرفداران زیادی را نیز به تجربه خود علاقمند کرده که مدام (مانند بنده) مشغول تجربه ان هستند و تازه با توجه به جدید بودن آن، قطعا هنوز شاهد ارتقاها و بهبودهای خیلی بیشتری در این بازی خواهیم بود و وضع از این هم بهتر خواهد شد. Tom Clancy’s The Division 2 طی این ۲۰-۳۰ ساعتی که آن را تجربه کرده ام، همانند بازی نخست سری و حتی خیلی بهتر از آن عمل کرده ست و ضعف های بازی نخست را کاور کرده و کلی المان جذاب را بر پایه و ریشه کلی سری اضافه کرده است تا عمق گیم پلی بسیار بیشتر شود و فعالیت های خیلی بیشتری برای انجام دادن داشته باشیم و بازی بسیار جذاب تر و هیجان انگیز تر شود.

در واقع به راحتی می توانیم بگوییم Tom Clancy’s The Division 2 نیز “عنوانی است پر از محتوا و مراحل جذاب و ارتقاهای پر تعداد و مبارزات و مراحل بی نظیر و جذاب. یک شوتر سوم شخص با ثبات و عمیق که سیستم گان پلی و کاورگیری و شلیک آن یکی از برترین هایی است که در تاریخ بازی های رایانه ای تا به امروز دیده ایم و کمتر عنوانی این چنین لذت کاور گیری و شلیک های عالی و با وزن را به ما هدیه داده است. در بازی و هنگام مبارزات کاملا وزن سلاح و شلیک ها و لگد اسلحه و … به شما منتقل می شود و آن را حس می کنید. شاید بعد از ۴۰ تا ۵۰ ساعت مراحل و ماموریت های بازی مقداری تکراری شوند ولی این در مورد تمام شوترهای آنلاین چند نفره وجود دارد و علاوه بر آن این موضوع اصلا در مورد سیستم شلیک و کاور گیری و مبارز ات بازی صادق نیست و هیچ گاه از گان پلی و شوتینگ فوق العاده بازی سیر نمی شوید.” تردیدی نیست که Tom Clancy’s The Division 2 همواره جزو بازی های بسیار باکیفیت در ژانر Open World Multiplayer قلمداد می شود و این عنوان زیبا در لیست ما از “برترین عناوین جهان آزاد چند نفره در تاریخ بازی های رایانه ای” با شایستگی در جایگاه ششم قرار گرفته است.

۵ – Borderlands 2

سازنده: Gearbox Software



ناشر: ۲K Games

ژانر: Open World First Person Shooter RPG Multiplayer

پلتفرم مقصد: Microsoft Windows ,OS X ,Linux ,PlayStation 3 ,PlayStation Vita ,Xbox 360 ,PlayStation 4 ,Xbox One

Nvidia Shield

سال انتشار: ۲۰۱۲

امتیاز متا: ۹۱/۱۰۰

همیشه و هر جا که صحبت از فرنچایزهای قدرتمند نقش آفرینی مطرح باشد نام Borderlands نیز شنیده خواهد شد. یک سری فوق العاده زیبا با دنیایی بی نهایت عجیب و غریب و شخصیت هایی دیوانه و گرافیک سل شید فوق العاده و از همه مهم تر تعداد بیشماری سلاح های مختلف که از ترکیب صدها مدل مختلف با المان های مختلف اتش و برق و .. تشکیل شده اند و بازی را به یک بهشت واقعی از نظر تنوع سلاح تبدیل کرده اند. سری عناوین Borderlands علاوه بر کیفیت بالای گیم پلی و سبک خاص خود یعنی شوتر اول شخص نقش آفرینی، همواره از لحاظ کمیت محتوای با کیفیت نیز جزو برترین فرنچایزها در تاریخ قلمداد می شود و هر شماره آن، ساعت های خیلی طولانی گیم پلی ناب و لذتبخش را برای بازیبازان همراه داشته اند. از نظر کانسپت کلی نیز این سری فوق العاده است و دنیای Borderlands به حدی پتانسل قصه گویی بالایی داشت که استودیو تل تیل نیز به سراغ آن رفت و سری شاهکار Tales from the Borderlands: A Telltale Game Series را خلق نمود که تبدیل به یکی از بهترین بازی های این سازنده نیز شد. همچنین شخصت پردازی های عجیب و جالب همیشه جزوی از سری عناوین Borderlands بوده و هستند و جنس شخصیت هایی که تا به امروز در این سری دیده ایم را تا به حال در هیچ بازی دیگری مشاهده نکرده و شاهد شخصیت هایی بسیار یونیک در داستان های زیبای این سری بوده ایم.

با این همه تعریف و تمجیدی که از این سری و المان های آن کردیم، بد نیست تا نگاهی به بازی های مختلف آن نیز بیاندازیم و سپس به سراغ بازی دوم سری که نماینده این فرنچایز در لیست ماست برویم. اولین بازی Borderlands در سال ۲۰۰۹ توسط استودیو توانمند Gearbox ساخته شد و توسط کمپانی ۲K Games در نسل هفتم منتشر گردید که توانست نظر منتقدان و بازیبازان را جلب کرده و امتیاز متای عالی ۸۴ را نیز کسب نماید. سپس با نسخه دوم بود که سازندگان معدود ضعف های بازی اول را هم بر طرف کرده و یک بازی فوق العاده بزرگ و پر محتوا و البته باکیفیت را خلق نمودند. پس از Borderlands 2 بود که عنوان فرعی Borderlands: The Pre-Sequel در اواخر نسل هفتم منتشر شد که به نوعی ضعیف ترین بازی سری نیز محسوب می شود. در نسل هشتم نیز ۲ بازی Borderlands 2 و Borderlands: The Pre-Sequel در قالب یک مجموعه بازسازی شده به نام Borderlands: The Handsome Collection برای پلی استیشن ۴ و ایکس باکس وان نیز عرضه گردید که با متای ۸۲، یک مجموعه واقعا ارزشمند برای دوست داران سبک نقش آفرینی و شوتر اول شخص محسوب می شود. حالا برویم به سراغ بازی اصلی که در لیست ما قرار دارد. بازی Borderlands 2 که Gearbox Software وظیفه ساخت و توسعه آن را بر عهده داشته است، عنوانی در سبک Open World First Person Shooter RPG Multiplayer قلمداد می شود که کمپانی ۲K Games آن را در سال ۲۰۱۲ و سپس در طول سال های بعد تا به امروز برای پلتفرم های Microsoft Windows ,OS X ,Linux ,PlayStation 3 ,PlayStation Vita ,Xbox 360 ,PlayStation 4 ,Xbox One و Nvidia Shield و حتی واقعیت مجازی منتشر نموده است.

Borderlands 2 در بخش گیم پلی یکی از پرمحتواترین عناوین است و تازه باید به این نکته هم اشاره کنیم که با این همه محتوا در بازی Borderlands 2، اگر بسته های الحاقی این بازی را هم تجربه می کردید که دیگر آن ها هم هر کدام برای خودشان اندازه یک بازی شوتر اول شخص معمولی این روزها و حتی بیشتر از آن ها، محتوا داشتند و بی شک بسته های الحاقی این بازی از برترین ها در تاریخ بازی های رایانه ای به حساب می آیند. Borderlands 2 چه به صورت تک نفره و چه کوآپ، می توانست ساعت ها شما را سرگرم نماید، آن هم با فعالیت هایی غیر تکراری و جدید. در واقع محتوای بسیار بالای گیم پلی بازی، همگام با محتوای بالای داستانی بازی بود و هر کدام از ماموریت ها و فعالیت های جانبی و تمام فرعی هم یک داستان مجزا و بسیار جالب داشتند با کلی شخصیت های عجیب و غریب که البته کاملا با دنیای عجیب و غریب بازی تطابق داشتند! کلا در این سری همواره شخصیت ها جزو مهمی از ساختار بازی هستند و بدون شک یکی از اصلی ترین دلایل موفقیت بالای نسخه دوم این سری نیز، آنتاگونیست آن یعنی Handsome Jack است که آن قدر باحال خلق شده که حتی در بازی نمی توانید زیاد فکر کنید او دشمن شما و شخصیت منفی اصلی بازی است، اما او مدام با رذالت خاص خود خلافش را به شما ثابت می کند که رذالت و خشونتی آمیخته با شوخ طبعی است. Handsome Jack راهی را که شخصیت های منفی در بازی ها و فرنچایزهای مختلف در زمانی طولانی رفته اند یک شبه طی کرد و بلافاصله بعد از نسخه دوم سری عناوین فوق العاده Borderlands توانست تا خود را به پای ثابت لیست های برترین شخصیت های منفی و محبوب ترین آن ها در بازی های رایانه ای تبدیل کند و آنتاگونیستی به یاد ماندنی را برای بازیبازان رقم بزند.

Handsome Jack یا همان جک خوشتیپه از هر نظر که فکرش را بکنید جذابیت دارد و تک تک ابعاد خلق وی به درستی توسط هنرمندان Gearbox Software رعایت شده اند. از اسم با حال او گرفته که به ظاهرش باز می گردد و به واقع نیز وی خوشتیپ و جذاب است با آن موهای یک طرفه و خوش حالت، آستین های بالازده و لباس های جذاب و چهره ای گیرا. البته در بازی Borderlands: The Pre-Sequel وی شخصیت منفی نبود و می توانستیم او را برای بازی انتخاب کنیم و در واقع بخش زیادی از داستان بازی حول شخصیت وی می گشت و موارد بسیاری را از خصوصیات شخصیتی وی که در نسخه دوم دیده بودیم برای ما آشکار می کرد. Borderlands 2 پس از انتشار موفق شد تا تحسین تمامی منابع و مراجع معتبر گیمینگ و بازیبازان را برانگیزد و بازخوردهای بسیار خوبی را دریافت نماید. Borderlands 2 نهایتا از مجموع نقد ها و نمرات خود، امتیاز متای شاهکار ۹۱/۱۰۰ کسب نمود تا به این ترتیب به عنوان یکی از عناوین باکیفیت ژانر جهان آزاد چند نفره و یکی از برترین عناوین نقش آفرینی تاریخ شناخته شود و طرفداران زیادی را نیز به تجربه خود علاقمند کرد. به تازگی نیز که بازی سوم این سری با یک تریلر فوق العاده به طور رسمی معرفی شد (البته از قبل می دانستیم در حال ساخت است ولی تریلر معرفی رسمی آن بی نظیر است) و امیدواریم که نسخه سوم حتی از بازی شاهکار دوم نیز بهتر و موفق تر عمل کند هر چند که با باز شدن پای منتقدین خیلی خیلی کم سن و سال و اسیر جو، دیگر نمی توان زیاد به نمرات بازی اتکا کرد. در هر صورت تردیدی نیست که Borderlands 2 همواره جزو بازی های بسیار باکیفیت در ژانر جهان آزاد چند نفره قلمداد می شود و این عنوان زیبا در لیست ما از “برترین عناوین جهان آزاد چند نفره در تاریخ بازی های رایانه ای” با شایستگی در جایگاه پنجم قرار گرفته است.

۴ – The Elder Scrolls Online

سازنده: ZeniMax Online Studios

ناشر: Bethesda Softworks

ژانر: Open World Action RPG Multiplayer

پلتفرم مقصد: Microsoft Windows, OS X, PlayStation 4, Xbox One

سال انتشار: ۲۰۱۴

امتیاز متا: ۸۰/۱۰۰

قرار دادن این بازی در لیست اشتباه بود زیرا در اصل یک عنوان MMORPG است و قرار نبود که بازی های این سبک در لیست قرار بگیرند و در یک مقاله جدا برای آنها بنویسیم، اما اشتباها در لیست نامش آورده شد. البته خب شاید بد هم نباشد که در چنین مقاله ای نامی از یکی از بزرگترین فرنچایزهای تاریخ مطرح شود. بدون شک برای بتزدا که این دنیای بزرگ الدر اسکرولز یعنی Tamriel را در اختیار دارد فکر کردن به این که یک بازی آنلاین بر اساس دنیای الدر اسکرولز ساخته شود بسیار فکری بدیهی و قابل انتظار است. دنیایی که آن قدر عظیم و وسیع و پیچیده است که پتانسیل خلق ده ها بازی مختلف بر اساس آن وجود دارد و عنوانی که فقط بر اساس یکی از بخش های این دنیای بی نظیر ساخته شود می شود اسکایریم و آبلیویون!! عناوینی که خودشان از اکثر نقش آفرینی های جهان آزاد، دنیای خیلی بزرگتری دارند، ولی دنیایشان تنها یک بخش از دنیای اصلی الدر اسکرولز است و این نشان می دهد که چقدر Tamriel عظیم است و تا چه حد پتانسیل برای ساخت عناوین مختلف بر اساس آن وجود دارد. مدت ها بسیاری از بازیبازان این انتظار را می کشیدند که سرانجام یک بازی Open World Action RPG Multiplayer برای دنیای زیبا و دوست داشتنی الدر اسکرولز معرفی و ساخته شود که خوشبختانه چنین اتفاقی هم رخ داد و در نسل هشتم بازی The Elder Scrolls Online بعد از طی ۷ سال روند ساخت، منتشر گردید. بازی The Elder Scrolls Online که ZeniMax Online Studios وظیفه ساخت و توسعه آن را بر عهده داشته است، عنوانی در سبک Open World Action RPG Multiplayer قلمداد می شود که کمپانی بتزدا آن را در سال ۲۰۱۴ برای پلتفرم های Microsoft Windows, OS X, PlayStation 4 و Xbox One منتشر نمود.

داستان بازی در دنیای Tamriel دنبال می شود و خط داستانی آن به صورت غیر مستقیم با دیگر نسخه های سری الدر اسکرولز در ارتباط است. در ابتدا سیستم بازی مانند اکثر عناوین این سبک بر اساس پرداخت عضویت ماهانه بود ولی بعد در سال ۲۰۱۵ این سیستم به مدل buy-to-play به همراه microtransaction یا خرید درون بازی تغییر کرد و البته یک عضویت ماهانه انتخابی و غیر اجباری هم برای کاربران وجود دارد. بازی ماهانه حدود یک میلیون کاربر فعال دارد و تاکنون از زمان عرضه ۸٫۵ میلیون نفر در آن حضور داشته اند. The Elder Scrolls Online و مخصوصا نسخه پلی استیشن ۴ و ایکس باکس وان آن که The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited نام دارند (یک سال بعد از عرضه نسخه اصلی و رایانه های شخصی این عنوان عرضه شدند و نسخه پی سی این بازی در ابتدای لانچ امتیاز متای ۷۱ را کسب کرد که برای عنوانی در این سبک که معمولا هنگام لانچ و نقد شدن در زمان عرضه دارای ایراداتی هستند و بعدا رفع می شوند، امتیاز مناسبی است) پس از انتشار موفق شد تا تحسین تمامی منابع و مراجع معتبر گیمینگ و از آن مهم تر بازیبازان را برانگیزد و بازخوردهای بسیار خوبی را دریافت نماید.

The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited نهایتا از مجموع نقد ها و نمرات خود، امتیاز متای بسیار خوب ۸۰/۱۰۰ کسب نمود (که افزایشی تقریبا ۱۰ نمره ای نسبت به لانچ اولیه بازی داشت و نمرات بازی به خاطر رفع مشکلات در این نسخه، کاملا اصلاح شدند.) تا به این ترتیب به عنوان یکی از عناوین باکیفیت ژانر جهان آزاد چند نفره در دنیای بازی های رایانه ای شناخته شود و طرفداران زیادی را نیز به تجربه خود علاقمند کرد و البته هنوز شاهد ارتقاها و بهبودهای زیاد و محتویات جدید و متنوعی در این بازی هستیم. به طور مثال نسخه The Elder Scrolls Online: Summerset که جدیدترین نسخه و محتوای الحاقی این بازی بزرگ است موفق شده است تا امتیاز متای ۸۳ را کسب نماید و روز ه روز وضعیت این بازی با محتویات جدید و اپدیت هایش بهتر و بهتر شده است. باید بگویم تیم پشتیبانی بتزدا همیشه فوق العاده عمل کرده است و مثلا اکنون نیز بازی فال آوت ۷۶ را با پشتیبانی عالی و ارتقاهای فوق العاده و محتوایت جدید، کاملا زنده کردند. در نهایت باید گفت تردیدی نیست که The Elder Scrolls Online همواره جزو بازی های بسیار باکیفیت در ژانر جهان آزاد چند نفره و جزو برترین عناوینی است که تاکنون توسط کمپانی Bethesda ساخته شده است قلمداد می شود و این عنوان زیبا در لیست ما از “برترین عناوین جهان آزاد چند نفره در تاریخ بازی های رایانه ای” با شایستگی در جایگاه چهارم قرار گرفته است. امیدواریم که به زودی از نسخه ششم این سری نیز بیشتر بشنویم، هر چند که دریافتیم در E3 امسال خبری از آن نخواهد بود.

۳ – Destiny 2

سازنده: Bungie

ناشر: Activision

ژانر: Open World First Person Shooter Multiplayer

پلتفرم مقصد: Xbox One, PS4, PC

سال انتشار: ۲۰۱۷

امتیاز متا: ۸۷/۱۰۰

Destiny و Destiny 2 واقعا بازی های فوق العاده زیبا و جذابی بودند. بگذریم از این که نحوه انتشار آن ها یک ننگ بزرگ در تاریخ بازی های رایانه ای بود و سازندگان و ناشر بازی وقیحانه آن ها را چند قسمت کرده و چند بار به ما فروختند در حالی که مشخص بود بازی اصلی و اولیه ای که خریدیم کاملا ناقص بود و کمبود محتوا داشت و بعد هم که مسائل تبلیغاتی بازی و … که در مطلب مربوط به دی ال سی ها برای شما بازگو کردیم. در واقع سازندگان چون می دانستند این دو بازی بسیار عالی و جذاب و پرطرفدار هستند از این مزیت استفاده که هیچ، سوءاستفاده کرده و تا سر حد ممکن بازیبازان را چاپیدند تا هزینه سرسام آور ساخت این دو بازی را در آورند. Destiny و Destiny 2 سردمدار سوءاستفاده از بازیبازان به خاطر یک بازی زیبا و پر طرفدار بودند که زمانی که نسخه اولیه بازی را خریداری می کردید باورتان نمی شد که به این سرعت تمام می شود و باید بعد از آن بسته الحاقی ۲۰-۳۰ دلاری دوم و بعد سوم و … را می خریدید تا تازه بشوند یک بازی که به آن ها بگوییم کامل، اما این بازی های کامل هر کدام حدود ۱۲۰ دلار برای بازیبازان و طرفداران آب خورد. در حالی که بعد از یک سال نسخه کامل بازی با همه بسته های الحاقی و…. منتشر می شود با همان قیمت ۶۰ دلار!! می دانید این یعنی چه؟ یعنی توهین به آن هایی که بازی را اول خریده اند و از آن طرفداری و حمایت کرده اند.

یعنی علنا می گویند بهتر است صبر کنید و بازی ناقص را نخرید تا مدتی بعد نسخه کامل آن را که با بسته های الحاقی اش تازه شده است یک “بازی”، خریداری کنید و پشت سر هم پول اضافی برای خرید هر مرحله و اسلحه و لباس و … نپردازید تا به پای این عمل وقیحانه بانجی و اکتیویژن و یا هر سازنده دیگری که از این روش استفاده می کنند، نسوزید. با تمام این صحبت هایی که مطرح کردیم و از بدی های نوع انتشار این سری گفتیم ولی خب باید به جنبه خوب نیز بپردازیم و واقعا نمی توان از این موضوع چشم پوشی کرد که نسخه کامل Destiny و Destiny 2 (مخصوصا نسخه دوم) از نظر کیفیت، عناوینی در حد شاهکار بودند و به قدری جذاب و زیبا بودند که می توانستید و می توانید مدت ها و مدت ها آن ها را تجربه نمایید و در بخش های مختلف این دو بازی سرگرم شوید.

در این بخش لیست صحبت از نسخه دوم است و البته نسخه اول سری نیز می توانست در این لیست باشد، مخصوصا با توجه به این که از سری دیویژن هر دو بازی را در لیست قرار دادم، شاید بهتر بود که در مورد دستینی هم همین کار را بکنم. به هر شکل این بازی را به عنوان نماینده هر دو نسخه این فرنچایز در لیست ما در نظر یگیرید. بازی Destiny 2 که مانند نسخه اول، استودیو قدرتمند بانجی وظیفه ساخت و توسعه آن را بر عهده داشته است، عنوانی در سبک Open World First Person Shooter Multiplayer قلمداد می شود که کمپانی اکتیویژن آن را در سال ۲۰۱۷ برای پلتفرم های Playstation 4 ,Xbox One و PC منتشر نمود. این بار برخلاف بازی نخست شاهد عنوانی میان نسلی نبودیم و نسخه دوم دیگر برای پلی استیشن ۳ و ایکس باکس ۳۶۰ عرضه نشد.

سازندگان در Destiny 2 همان معدود ضعف های بازی اول را نیز رفع کرده و با اضافه کردن المان های جدید و متنوع، یک عنوان بسیار بهتر و هیجان انگیز تر از بازی اول را عرضه کردند. Destiny 2 پس از انتشار موفق شد تا تحسین تمامی منابع و مراجع معتبر گیمینگ و از آن مهم تر بازیبازان را برانگیزد و بازخوردهای بسیار خوبی را دریافت نماید. Destiny 2نهایتا از مجموع نقد ها و نمرات خود، امتیاز متای بسیار عالی۸۷/۱۰۰ کسب نمود (که برای عنوانی در این سبک و در زمان لانچ واقعا معرکه است) تا به این ترتیب به عنوان یکی از عناوین باکیفیت ژانر جهان آزاد چند نفره در دنیای بازی های رایانه ای شناخته شود و طرفداران زیادی را نیز به تجربه خود علاقمند کرد و البته همچنان هم شاهد ارتقاها و بهبودهای زیادی در این بازی هستیم. البته دیگر اکتیویژن در این بازی و امتیاز آن دخیل نیست و تمامی اختیار این فرنچایز و این بازی در کنترل بانجی است و شاید دیگر شاهد یک انتشار ننگین برای بازی سوم نباشیم. انتشاری که اکتیویژن در دو بازی نخست انجام داد و دو بازی را ۶ بار فروخت واقعا کثیف و زشت بود و اگر در نسخه سوم هم این را ببینیم (اگر نسخه سوم در کار باشد) مشخص می شود که مشکل از بانجی هم بوده است! تردیدی نیست که Destiny 2 همواره جزو بازی های بسیار باکیفیت در ژانر جهان آزاد چند نفره یا Open World Multiplayer قلمداد می شود و این عنوان زیبا در لیست ما از “برترین عناوین جهان آزاد چند نفره در تاریخ بازی های رایانه ای” با شایستگی در جایگاه سوم قرار گرفته است.

۲ – Diablo 3: Ultimate Evil Edition

سازنده: Blizzard Entertainment



ناشر: Blizzard Entertainment

ژانر: Action RPG, Hack and Slash, Multiplayer, Open World

پلتفرم مقصد: PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360, Microsoft Windows, Macintosh operating systems

سال انتشار: ۲۰۱۴

امتیاز متا: ۹۰/۱۰۰

واقعا هر وقت که نام دیابلو می اید مو به تنم سیخ می شود! چقدر این سری خفن و بی نظیر و شاهکار و فوق العاده و معرکه است! اصلا آدم می ماند که مثلا در مورد نسخه سوم این فرنچایز چه حرفی باید بزند و چگونه آن را تحسین کند و وصف کند تا آن هایی که بازی نکرده اند عمق و کنه مطلب را درک کنند و ذره ای بتوانند به اوج لذتی که در این بازی نهفته است پی ببرند. واقعا بلیزارد کارش درست است و اگر قرار بود MMORPG های عظیم را هم در این لیست قرار دهیم قطعا رتبه اول برای این شرکت بود. بگذریم.. صحبت از سری دیابلو است. بد نیست تا کمی از تاریخچه این سری صحبت کنیم تا به رسم همیشه، این مقالات ۱۰ برتر مقداری بار آموزشی هم داشته باشد و اطلاعات مفیدی را از دنیای بازی در اختیار شما قرار دهد، البته امیدوارم که اینطور باشد . من سعی خودم را می کنم که مطالب خوبی را برایتان در این مقالات بنویسم. فرنچایز Diablo بدون شک یکی از عظیم ترین و محبوب ترین عناوین کمپانی بلیزارد به حساب می آید. این سری یک فرنچایز اکشن نقش آفرینی هک اند اسلش و dungeon crawler محسوب می شود که فروش بی نظیری در دنیا داشته و جالب است بدانید قبل از عرضه نسخه سوم بی نظیر این بازی و در سال ۲۰۱۲ دو نسخه اول این فرنچایز چیزی حدود ۲۵ میلیون نسخه در دنیا فروش داشتند! سری دیابلو دارای ۳ عنوان اصلی است که شامل Diablo, Diablo II, و Diablo III می باشند. عناوین فرعی و الحاقی این سری شامل Diablo: Hellfire که بازی اول را ادامه می داد، Lord of Destruction که بعد از بازی دوم عرضه گردید و Reaper of Souls که نسخه سوم را ادامه می دهد، هستند. این سری در دنیای Sanctuary اتفاق می افتد و هر ۳ بازی این سری نیز از لحاظ جغرافیایی در یک محدوده واقع می شوند.

در دنیای Sanctuary شاهد حضور انسان ها، فرشتگان و انواع و اقسام کلاس های شیاطین و هیولاها هستیم. از این فرنچایز کتاب های بسیاری نیز منتشر شده است که بسیار موفق عمل کرده اند و همین طور کمیک بوکی نیز از این سری منتشر شده است که وقایع مختلف این دنیا را دنبال می کند. اولین نسخه این فرنچایز هنوز که هنوز است به عنوان موفق ترین بازی این سری از لحاظ امتیاز متا محسوب می شود و امتیاز متای بی نظیر ۹۴/۱۰۰ را در اختیار دارد. نسخه دوم بازی ۴ سال بعد در سال ۲۰۰۰ منتشر شد و سپس بعد از یک انتظار طولانی و سخت، نسخه سوم این سری در سال ۲۰۱۲ عرضه شد که این بار برای اولین بار این سری را بر روی کنسول های نسل هفتم و بعد از آن نسل هشتم شاهد بودیم که خبر بسیار خوبی برای دارندگان کنسول ها بود و نسخه سوم بازی موفقیت عظیمی را نیز بر روی کنسول ها کسب کرد و واقعا این بازی هم مانند عناوین سولز، زمان ندارد و بارها و بارها به آن ها باز خواهیم گشت. بازی Diablo 3: Ultimate Evil Edition به عنوان نماینده این سری در لیست ما حضور دارد.

این عنوان که طبق معمول، بلیزارد وظیفه ساخت و توسعه آن را بر عهده داشته است، عنوانی در سبک اکشن نقش آفرینی و هک اند اسلش جهان آزاد چند نفره قلمداد می شود که کمپانی بلیزارد آن را در سال ۲۰۱۴ برای پلتفرم های PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360, Microsoft Windowsو Macintosh operating systems منتشر نمود. گیم پلی در این عنوان به طرز فوق العاده ای گسترده و اعتیاد آور است و سیستم لوتینگ این بازی بدون شک یکی از برترین ها در تاریخ است و هیچ بازی دیگری نمی تواند در این زمینه با دیابلو رقابت کند. به دلیل همین گیم پلی بی نظیر هم هست که هر عنوانی که در این سبک منتشر می شود در میزان مقایسه با دیابلو قرار می گیرد و به آن دیابلو کلون گفته می شود و سازندگان ژانر اکشن نقش آفرینی با زاویه دوربین ایزومتریک کار خیلی سختی برای خارج کردن بازی هایشان از زیر سایه این نام دارند و غالبا هم موفق نمی شوند. بدون شک دلیل اصلی موفقیت Diablo 3: Ultimate Evil Edition قطعا در ابتدا گیم پلی است، اما اصلا داستان را نیز در این بازی و کلا این سری نباید دست کم گرفت، مخصوصا با ویدئوهایی که به عنوان کات سین هایی بی نظیر برای روایت داستان عناوین این شرکت مانند Diablo 3: Ultimate Evil Edition پخش می شوند و به طرز عجیبی زیبا و با کیفیت هستند. Diablo 3: Ultimate Evil Edition داستان مبارزه انسان های ساکن Sanctuary و شیاطین اعظم که توسط دیابلو که آنتاگونیست اصلی بازی است، رهبری می شوند را دنبال می کند. انسان ها در این بازی توسط فرشتگانی مانند archangel of justice با نام Tyrael یاری می شوند.

Diablo 3: Ultimate Evil Edition پس از انتشار موفق شد تا در سطح یک شاهکار عمل کند و تحسین تمامی منابع و مراجع معتبر گیمینگ و از آن مهم تر بازیبازان را برانگیزد. Diablo 3: Ultimate Evil Edition نمرات معرکه ای مانند امتیاز ۱۰۰ از God is a Geek و Digital Spy، امتیاز ۹۲ از IGN و امتیاز ۹۳ از Game Informer را دریافت کرد و نهایتا از مجموع نقد ها و نمرات خود، امتیاز متای شاهکار ۹۰/۱۰۰ را کسب نمود تا به این ترتیب به عنوان یکی از عناوین فوق العاده باکیفیت ژانر جهان آزاد چند نفره در دنیای بازی های رایانه ای شناخته شود و طرفداران زیادی را نیز به تجربه خود علاقمند کرد که واقعا هنوز هم مشغول تجربه ان هستند و به شخصه نیز گاهی باز هم این عنوان زیبا را که نمی دانم چند بار آن را تمام کرده ام، بازی می کنم و لذت می برم، مخصوصا روی آن درجه های سختی خیلی خیلی بالایش که دیگر تقریبا بازی کردن یک نفره و دو نفره غیر ممکن می شود و باید خدای لول باشید تا بتوانید حتی از پس چند دشمن معمولی بر آیید! تردیدی نیست که Diablo 3: Ultimate Evil Edition همواره جزو بازی های بسیار باکیفیت در ژانر جهان آزاد چند نفره یا Open World Multiplayer قلمداد می شود و این عنوان زیبا در لیست ما از “برترین عناوین جهان آزاد چند نفره در تاریخ بازی های رایانه ای” با شایستگی در جایگاه دوم قرار گرفته است.

۱ – GTA Online

سازنده: Rockstar

ناشر: Rockstar Games

ژانر: Online Action-adventure Open World Multiplayer

پلتفرم مقصد: PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360, Microsoft Windows

سال انتشار: ۲۰۱۳ (نسخه پنجم بازی)

امتیاز متا: ۹۷/۱۰۰ (نسخه پنجم)

همان طور که قبلا هم گفته ام راک استار واقعا “راک استار” دنیای بازی هاست! همیشه در دنیا راک استارها در مقایسه با دیگر ستارگان، خیلی خفن تر هستند و به خاطر نوع زندگی و قدرت موسیقی و بی پرده صحبت کردنشان و بی کله بودنشان بسیار جذاب و تونی چشم هستند و اصلا به همین دلیل است که وقتی میخواهند بگویند کسی خفن است می گویند مثل راک استارهاست. راک استار دنیای بازی ها هم همین حالت را دارد و واقعا یکی از خفن ترین ها در تاریخ است که همیشه هم بی پرده حرف هایش را در بازی هایش زده و همه چیز را نشان داده است و حاشیه سازی و جنجال سازی کرده است و هیچ وقت هم کم نیاورده است! بله… راک استار واقعا “راک استار” دنیای بازی هاست! اصلا محال است لیستی از برترین های تاریخ وسط باشد و یکی دو بار نام راک استار و محصولات بی نظیرش را در بین برترین ها نشنویم حالا چه برترین بازی ها باشد، چه بحث برانگیز ترین بازی ها باشد و چه برترین عناوین چند نفره جهان آزاد. عناوین این شرکت همگی شاهکارند و بس. مخصوصا وقتی که فرنچایزی به نام Grand Theft Auto به موضوع آن لیست مرتبط باشد، محال ممکن است که نام این فرنچایز تاریخ ساز، جنجالی، محبوب و عظیم را در آن مطلب نبینیم و در بین برترین ها نباشد. بی شک گل سرسبد عناوین شرکت راک استار سری عناوین Grand Theft Auto است که با هر شماره، دنیا را به تسخیر خود در آورده است و با آخرین شماره خود یعنی نسخه پنجم و معرفی بخش شاهکار آنلاین این بازی، رکورد فروش در تمام حوزه های مدیا و سرگرمی از هالیوود گرفته تا… را زد و لقب پرفروشترین مدیای دنیا را از آن خود کرد.

البته اکثریت قریب به اتفاق عناوین این فرنچایز بی نظیر به مانند نسخه پنجم، بسیار بسیار موفق و البته بسیار هم اعتیادآور بوده اند و وقتی به لیست فروش بازی ها نگاه می کنیم می بینیم که مثلا نسخه پنجم این سری بعد از ۶ سال هنوز بین پرفروش ترین بازی های کشورهای مختلف است که این واقعا عجیب و شگفت انگیز است. در این بخش ار لیست صحبت ما در مورد بخش آنلاین شاهکار جی تی ای ۵ است. GTA Online که راک استار وظیفه ساخت و توسعه آن را بر عهده داشته است، بخش آنلاین بازی پنجم این سری محسوب می شود که در سبک Online Action-adventure Open World Multiplayer قرار دارد و کمپانی راک استار آن را در سال ۲۰۱۳ و در سال های بعد به عنوان بخشی از بازی پنجم، برای پلتفرم های Playstation 4 ,Xbox One و PC منتشر نمود. Grand Theft Auto V (و GTA Online) در همه زمینه ها از تیراندازی و گان پلی و داستان و گرافیک و صداگذاری و موسیقی و …. بی نظیر هستند و مبارزات خیابانی بسیار جذابی را برای ما رقم می زنند.

به واقع باید گفت سری عناوین جی تی ای تمامی معیارهای لازم را برای بی نقص بودن دارا هستند و مخصوصا از زمانی که با نسخه پنجم بازی، بخش آنلاین آن نیز معرفی شد که دیگر واقعا این سری به اوج خود رسید و تجربه بی نظیری را برای بازیبازان رقم زد. GTA Online مصداق بارز یک بازی جهان آزاد چند نفره بی نقص است و در هر زمینه ای که فکرش را بکنید یک الگو برای بازیسازان این ژانر محسوب می شود. همه چیز در این عنوان در بالاترین سطح کیفیت قرار داشته و اوج لذت ممکن از یک بازی را به بازیبازان منتقل می کند و می توان گفت عاشق GTA Online نشدن تقریبا غیر ممکن است. Grand Theft Auto V (و GTA Online) پس از انتشار موفق شد تا تحسین و شگفتی تمامی منابع و مراجع معتبر گیمینگ و بازیبازان را برانگیزد و بازخوردهای تاریخی را دریافت نماید. Grand Theft Auto V (و GTA Online) نهایتا از مجموع نقد ها و نمرات خود، امتیاز متای فراتر از شاهکار ۹۷/۱۰۰ را کسب نمود تا به این ترتیب به عنوان یکی از چند بازی برتر کل تاریخ در تمام سبک ها شناخته شود و طرفداران بی نهایت زیادی را نیز به تجربه خود علاقمند کرد که همچنان هم پشت سر هم دارند این بازی را می خرند و بازی می کنند.

واقعا جالب است که هنوز هم تعداد زیادی بازیباز مشغول تجربه بی وقفه بازی پنجم و بخش آنلاین شاهکار آن هستند و واقعا یک زندگی کامل را برای خود در آن دنیا ساخته اند تا وجهه گانگستری را نیز در زندگی خود داشته باشند! Grand Theft Auto V تاریخ بازی های رایانه ای را تکان داد و چنان انفجار عظیمی با انتشارش به وجود آورد که تنها و تنها از راک استار ساخت چنین بمبی بر می آید و باید گفت شاهکار بی نظیر GTA و همینطور بخش GTA Online، در تاریخ صنعت و هنر بازی های رایانه ای، جزو بهترین ها محسوب می گردند و می توانند کاری کند تا شما مدت ها و مدت ها بدون توجه به ساعت و گذشت زمان پای آن ها بنشینید و مدام بازی کنید و قید خیلی کارهای خود را بدون حتی لحظه ای خستگی بزنید و مدام بیشتر در زندگی گانگستری و مجازی خود غرق شوید. در واقع یکی از دلایل اصلی موفقیت بی نظیر سری عناوین Grand Theft Auto و بخش GTA Online آن است که حس و حال قرار گیری در زندگی یک گانگستر واقعی را به بازیباز منتقل می کند آن هم بدون هیچ سانسوری و به صورت کاملا واقع گرایانه که بازیبازها هیچ گاه نمی توانند در دنیای واقعی تجربه کنند. گانگسترها آدم می کشند، پلیس می کشند، قاچاق می کنند و … و همه این ها به صورت کامل در عناوین این سری وجود دارد. در نهایت می شود اذعان داشت که جای هیچ خرده گرفتن و ایرادی وارد نیست اگر بگوییم GTA Online باکیفیت ترین بازی تاریخ در ژانر “جهان آزاد چند نفره” و “Open World Multiplayer” قلمداد می شود و این شاهکار بی بدیل، به حق توانسته است تا در لیست ما از “برترین عناوین جهان آزاد چند نفره در تاریخ بازی های رایانه ای” جای خود را در رتبه نخست محکم کند و روی تخت پادشاهی لم بدهد!

در انتهای این مطلب باید به عناوینی اشاره کنم که کاملا شایسته بودند که در این لیست باشند و شاید اصلا کاملا حقشان بود که قرار بگیرند ولی به دلایلی مثل فراموش کردن در هنگام نوشتن لیست یا دلایل دیگر در این مطلب قرار نگرفتند. طرفداران این عناوینی باید بدانند که هر یک از این عناوین کاملا شایسته هستند که در هر کجای این لیست از نظر شما قرار بگیرند، مخصوصا به جای بازی الدر اسکرولز آنلاین که به دلیل این که در اصل یک MMORPG نباید در لیست قرار می گرفت. بدون شک نمی توان کتمان کرد که این عناوین جزو برترین های جهان آزاد چند نفره هستند.

ARMA III

Destiny

DayZ

و چندین بازی دیگر که ممکن است از قلم افتاده باشند

منبع متن: gamefa