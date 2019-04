Obsidian: ساختن The Outer Worlds در مدت زمان محدودی که ما داشتیم، یک چالش بزرگ برای ما بود

مدتی پیش بود که استودیوی Obsidian از جدیدترین بازی خود پرده برداشت. این بازی که The Outer Worlds نام دارد، یک بازی سوم شخص در سبک نقش آفرینی است که قرار است در سال جاری عرضه شود. به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از وب سایت wccftech، حال به تازگی و درجدیدترین اخبار منتشر شده، چارلز استیپلز (Charles Staples)، طراح ارشد بازی در مصاحبه‌ای از مدت زمان محدودی (کمی بیش از سه سال) که برای ساخت این بازی داشتند و سختی‌های که برای ساخت این بازی کشیدند، صحبت کرد. او در این رابطه گفت:

"از دیدگاه من به عنوان طراح بازی، ساختن یک بازی همانند The Outer Worlds در مدت زمانی که ما داشتیم یک چالش بزرگ محسوب می‌شود. ما می‌خواستیم کارهای زیادی را در بازی انجام دهیم، ایده‌های زیادی داشتیم و همچنین سیستم‌ها و گیم پلی‌های مختلفی را در نظر گرفته بودیم. قرار دادن تک تک این موارد در کنار هم کار و تلاش بسیار زیادی را می‌طلبد و چالش بزرگی محسوب می‌شود ولی من فکر می‌کنم که به هدف خود رسیدیم و توانستیم این مورد را رعایت کنیم. همچنین گیم پلی بازی نیز فان خواهد بود و همه از بازی لذت خواهند برد."

یکی دیگر از مشکلاتی که وی در ادامه‌ی مصاحبه‌ی خود به آن اشاره کرد، مربوط به موتوری است که بازی با آن ساخته شد. در واقع تا قبل از این بازی، استودیوی Obsidian هیچ تجربه‌ای را در کار با موتور Unreal Engine 4 نداشت و این اولین بار بود که آن‌ها از این موتور در ساخت بازی‌های خود استفاده می‌کردند. همچنین آخرین بازی بزرگی که این استودیو در این سبک از بازی‌ها ساخته بود، بازی Fallout: New Vegas بود که در آن از مدل‌های آماده‌ی بسیاری در بازی استفاده شد اما برای ساخت The Outer Worlds چنین امکانی برای استودیو وجود نداشت.

"ما وقتی که داشتیم Fallout: New Vegas را می‌ساختیم، در واقع داشتیم ادامه‌ای از یک IP غنی را می‌ساختیم و می‌توانستیم از بازی‌های قبلی این مجموعه نیز استفاده کنیم. همچنین در واقع بسیاری از مواردی را که می‌خواستیم در بازی قرار دهیم، در موتوری که ما با آن Fallout: New Vegas را ساختیم فراهم بود اما در ساخت The Outer Worlds ما بازی را از صفر ساختیم."

تا کنون تاریخ مشخصی برای انتشار این بازی در نظر گرفته نشده است و تنها چیزی که مشخص است این بازی در سال جاری میلادی برای پلتفرم‌های PC، PS4 و Xbox One عرضه خواهد شد.

منبع متن: pardisgame