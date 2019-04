اگر از دوست‌داران بازی We Happy Few هستید، خبر خوبی برای شما داریم. استودیوی کمپالشن گیمز (Compulsion Games) امروز در جدیدترین خبر خود اعلام کرد که نخستین بسته‌ی الحاقی این عنوان هم‌اکنون برای بازی‌بازان در دسترس قرار گرفته است. We Happy Few مهیج و ترسناک به سبک بقا است که سال گذشته برروی پلتفرم رایانه‌های […]

We Happy Few مهیج و ترسناک به سبک بقا است که سال گذشته برروی پلتفرم رایانه‌های شخصی و کنسول‌های ایکس‌باکس وان و پلی‌استیشن ۴ عرضه شد و طرفدارانی هم پیدا کرد. شما در این بازی در نقش دو شخصیت دوست‌داشتنی باید به دنبال شخصی به اسم Dr. Faraday باشید. در این میان ناگهان با حمله‌ی ربات‌ها مواجه خواهید شد که مطمئنا گیم‌پلی بازی را جذاب‌تر می‌کند. اگر از طرفداران بازی‌های به این سبک هستید، We Happy Few را هرگز از دست ندهید.

چندی پیش سازندگان این بازی از انتشار اولین بسته‌ی الحاقی برای آن تحت عنوان They Came From Below خبر داده بودند که جزئیات بیشتر را می‌توانید از طریق این نشانی مشاهده کنید. حال این بسته با قیمت ۷٫۹۹ دلار در اختیار هواداران بازی در دسترس قرار دارد. به نظر می‌رسد که این بسته محتویات داستانی جدیدی را به بازی اضافه خواهد کرد که تجربه‌ی آن را به مراتب لذتبخش‌تر می‌کند. همچنین چند سلاح جدید نیز به این عنوان اضافه می‌شود که از بین بردن دشمنان را برای شما راحت‌تر خواهد کرد.

به نقل از سازندگان، آن‌ها برای آینده برنامه‌هایی مانند انتشار چند بسته‌ی الحاقی دیگر دارند که به‌زودی به اطلاع بازی‌بازان خواهد رسید. اگر هنوز هم با این بازی آشنا نیستید، پیشنهاد می‌کنیم نقد و بررسی آن را از طریق این صفحه مطالعه کنید.

منبع متن: gamefa