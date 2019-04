برندگان مراسم اهدا جوایز BAFTA 2019 مشخص شدند؛ God of War جوایز را درو کرد و Red Dead Redemption II دست خالی برگشت

عنوان God of War در ادامه موفقیت‌های خود اینبار جوایز مراسم جشن سالانه BAFTA 2019 را هم درو کرد. جایزه برترین بازی سال یکی از جوایزی است که جدیدترین ساخته Sony Santa Monica در این مراسم دریافت کرده است.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از DualShockers، ساخته تحسین شده استودیو Sony Santa Monica یعنی God of War که در سال 2018 عرضه شد، همچنان تحسین منتقدین را وا داشته است. این عنوان اکشن ماجراجویی به تازگی موفق شده جایزه بهترین بازی سال را از مراسم جشن سالانه اهدا جوایز BAFTA 2019 دریافت کند.

God of War در واقع جوایز مراسم BAFTA 2019 را درو کرده است. این عنوان علاوه بر کسب جایزه بهترین بازی سال، در بخش‌های دیگری چون موسیقی، روایت و صدا نیز بعنوان بهترین بازی انتخاب شده است. جایزه بهترین بازیگر نیز به صداپیشه شخصیت بالدر یعنی جرمی دیویس رسیده است.

با توجه به عملکرد God of War در جشنواره و مراسم‌های اخیر، عملکرد این بازی در BAFTA 2019 به هیچ وجه جای تعجب ندارد.

دو عنوان God of War و Red Dead Redemption II در بخش‌های مختلف جوایز BAFTA 2019 بیش از هر عنوان دیگری نامزد شده بودند و God of War توانست در 5 بخش بعنوان بهترین بازی انتخاب شود و در کمال تعجب هیچ جایزه‌ای به Rockstar Games نرسید.

در ادامه با برندگان مراسم جشن سالانه اهدا جوایز BAFTA 2019 همراه باشید.

• بهترین بازی اورجینال: Into the Breach

• بهترین موسیقی: God of War

• بهترین طراحی: The Return of the Obra Dinn

• بهترین بازی در حال تکامل: Fortnite

• بهترین روایت: God of War

• بهترین بازی یک استودیو تازه تاسیس: Yoku’s Island Express

• بهترین بازی موبایل: Florence

• بهترین بازی خانوادگی: Nintendo Labo

• برترین دستاورد هنری: Return of the Obra Dinn

• بهترین بازی چندنفره: A Way Out

• برترین دستاورد در صداگذاری: God of War

• برترین نوآوری: Nintendo Labo

• بهترین بازیگر: Jeremy Davies, God of War

• بهترین بازی بریتانیایی: Forza Horizon 4

• عنوانی فراتر از سرگرمی: My Child Lebensborn

• بهترین بازی: God of War

منبع متن: pardisgame