بالاخره امروز برندگان مراسم BAFTA Awards 2019 مشخص شدند و دوباره شاهد درخشش کریتوس و پسرش هستیم.

زمانی که بازی God of War معرفی شد، شاید هواداران این سری به دو جبهه‌ی مختلف تقسیم شدند. عده‌ای بودند که اعتقاد داشتند این بازی از ریشه‌های خود دور شده، دوربین بازی اصلا مناسب این مجموعه نیست و اضافه شدن یک همراه و حذف شمشیرهای آشوب از بازی، اشتباهی کامل و بدون شک است. اما دسته‌ی دیگر به کار سانتامونیکا (Santa Monica) و البته کارگردان خبره‌ی این سری یعنی کوری بارلوگ (Corry Barlog) اعتماد داشتند. آنان معتقد بودند که مجموعه‌ی God of War نیاز به تغییر دارد و اگر راه نسخه‌های قبل در پیش بگیرد، نمی‌تواند آن طور که باید و شاید موفق شود.

با عرضه‌ی این بازی، تفاوتی نمی‌کرد که جزو کدام دسته باشید، همه از بزرگی و خارق‌العاده بودن این بازی متحیر شدند. سانتامونیکا نسخه‌از بازی را به بازی‌بازان تحویل داده بود که آغازگر یک داستان جدید است. سیستم‌ گیم‌پلی بازی با این که نسبت به قبل کاملا متفاوت بود، ولی کاملا حس یک God of War را به شما می‌دهد. گرافیک و موسیقی بازی نیز هیچ جای شکایت و گله‌ای برای بازی‌بازان و البته منتقدین به جا نمی‌گذاشت.

امروز برندگان مراسم BAFTA Awards 2019 مشخص شدند و همان‌طور که انتظار می‌رفت، بازی God of War توانسته است که لقب بهترین بازی سال و البته چندین مورد دیگر را به خود اختصاص دهد. نکته‌ای که بسیار چشمگیر است و البته تعجب‌برانگیز، عدم حضور بازی Red Dead Redemption 2 در میان برندگان است. این بازی در ۶ مورد نامزد شده بود ولی متاسفانه دست خالی از این مراسم به خانه بازگشته است. شما می‌توانید برندگان هر بخش را در قسمت زیر مشاهده کنید.

بهترین بازی اورجینال: Into the Breach

بهترین موسیقی: God of War

بهترین طراحی بازی: The Return of the Obra Dinn

بهترین بازی در حال پیشرفت: Fortnite

بهترین داستان‌سرایی: God of War

اولین ساخته‌ی یک استودیو: Yoku’s Island Express

بهترین بازی موبایل: Florence

بهترین بازی خانوادگی: Nintendo Labo

بهترین دستاورد هنری: Return of the Obra Dinn

بهترین بازی چندنفره: A Way Out

بهترین صداگذاری: God of War

بهترین نوآوری: Nintendo Labo

بهترین صداپیشه: جرمی دیویس (Jeremy Davies) در نقش بارلوگ در بازی God of War

بهترین بازی بریتانیایی: Forza Horizon 4

بهترین بازی فراتر از سرگرمی: My Child Lebensborn

منبع متن: gamefa