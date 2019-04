مدتی است که فروشگاه اپیک گیمز برخی بازی‌ها را به مدت محدود به صورت رایگان در اختیار بازی‌بازان قرار می دهد. پس از رایگان شدن بازی هایی همچون Axiom Verge، What Remain of Edith Finch، The Witness و عناوین دیگر، بازی Transistor نیز به مدت محدود در این فروشگاه رایگان شد. بازی Transistor ساخته‌ی استودیوی […]

مدتی است که فروشگاه اپیک گیمز برخی بازی‌ها را به مدت محدود به صورت رایگان در اختیار بازی‌بازان قرار می دهد. پس از رایگان شدن بازی هایی همچون Axiom Verge، What Remain of Edith Finch، The Witness و عناوین دیگر، بازی Transistor نیز به مدت محدود در این فروشگاه رایگان شد.

بازی Transistor ساخته‌ی استودیوی سوپرجاینت گیمز (Supergiant Games) یک عنوان علمی تخیلی است که در سال ۲۰۱۴ برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، نینتندو سوییچ، رایانه‌های شخصی و iOS منتشر شد و داستان خواننده‌ای به نام Red را روایت می‌کند که پس از یافتن شمشیری خاص به مبارزه با ربات‌ها در شهر Cloudbank می‌رود.

این بازی زیبا با روایت داستان فوق العاده از تاریخ ۲۹ فروردین تا ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ (۱۸ آوریل تا ۲ می ۲۰۱۹) در فروشگاه اپیک گیمز رایگان خواهد بود. برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید نقد بازی Transistor را با عنوان «نوای اشک» از اینجا مطالعه کنید.

منبع متن: gamefa