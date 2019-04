از صدای کوبنده‌ی تبر کریتوس تا غرش‌های ترسناک و سهمگین یورمونگاند یا همان مار عظیم‌الجثه(World Serpent) و سکوت محض در دریاچه‌ی میدگارد، شاهکاری به نام God of War عنوانی بود که عملکرد بسیار فوق‌العاده‌ای در صداگذاری از خود نشان داد؛ درست مانند سایر جنبه‌های بازی. حال به گزارش پردیس‌گیم، کمپانی Sony ویدئویی را به اشتراک گذاشته است که پشت‌صحنه‌ی ساخت و طراحی صدا در God of War را به تصویر می‌کشد. در این ویدئو، طراح ارشد صدا در God of War یعنی آقای "مایک نیدرکوئل"(Mike Niederquell) و کارگردان آن "کوری بارلاگ"(Cory Barlog) درباره‌ی فرآیند ساخت صداها در درون بازی صحبت می‌کنند، درباره‌ی دیدگاه خاصی که تیم سازنده برای صداگذاری موارد مختلف مانند مار جهانی داشته و اینکه چگونه گاهی اوقات، کوری بارلاگ از مایک نیدرکوئل نواهای خاصی را برای کرکترها و موارد مختلف بازی خواسته است.





God of War عنوانی در سبک اکشن/ادونچر و هک اند اسلش می‌باشد که توسط استودیوی Santa Monica توسعه یافته و کمپانی Sony Interavtive Entertainment آن را به صورت انحصاری بر روی PS4 منتشر کرد. God of War جوایز بسیاری را از منابع و مراجع گیمینگ مختلف کسب کرده است؛ The Game Awards، SXSW GAMING AWARDS تنها بخش کوچکی از آن‌ها می‌باشند. در تازه‌ترین اخبار هم، بازی توانست 5 جایزه را در مراسم BAFTA 2019 به دست آورد، از جمله بهترین بازی سال.

