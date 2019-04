رقیبی جدید در راه است؟ | نگاهی به پلتفرم جدید گوگل ( Stadia )

رقابت بین کنسول ها و پلتفرم های مختلف، حال در قالب پلتفرم ها یا سخت افزارهای جدید یا مشابه و قدیمی، تقریبا به امری بدون سوپرایز و غافلگیری در صنعت گیم تبدیل شده است…در اول هر نسل دو شرکت سونی و مایکروسافت دو کنسول خانگی خود را عرضه می کنند و عرضه پلتفرم نینتندو را […]

رقابت بین کنسول ها و پلتفرم های مختلف، حال در قالب پلتفرم ها یا سخت افزارهای جدید یا مشابه و قدیمی، تقریبا به امری بدون سوپرایز و غافلگیری در صنعت گیم تبدیل شده است…در اول هر نسل دو شرکت سونی و مایکروسافت دو کنسول خانگی خود را عرضه می کنند و عرضه پلتفرم نینتندو را هم نمی توان نکته ای خاص دانست، چون اولا کنسول های Nintendo معمولا در قالب کنسول های همراه یا On the Go عرضه می شوند، و دوما معمولا طرفداران و مشتریان خود را دارا هستند. در واقع در طول نسل هفت و هشت به راحتی قابل مشاهده بود رقابت کنسول های خانگی بین دو کمپانی مایکروسافت و سونی رقم میخورد و نینتندو هم با این که عملکرد فوق العاده ای همواره از خود نشان داده، باید اذعان کرد آنچنان نقشی در این رقابت نداشته. چون در حالی که سونی و مایکروسافت (به خصوص سونی) بازی های انحصاری AAA ده ها یا بعضا صد ها میلیون دلاری منتشر می سازند و شرکت های مختلف نیز تعداد قابل توجهی از بازیهای بزرگ را برای کنسول های این دو شرکت توسعه می دهند، تمرکز سازندگان عناوین کنسول های نینتندو معمولا بر روی جنبه سادگی و سرگرمی عناوین خود، و البته ساخت عناوین خانوادگی و کودکانه بوده و در این دو بخش بسیار سرمایه گذاری می کنند و به همین دلیل، تا حد قابل توجهی، بازار این دو دسته کنسول های بازی، با یکدیگر تفاوت دارد. البته هر چند نظرسنجی ها و اظهارات مختلف کاربران در اروپا، آمریکا و آسیا همواره نشان داده که معمولا دارندگان Nintendo Switch، حداقل یکی از دو کنسول خانگی سونی یا مایکروسافت را نیز در اختیار دارند، نباید فراموش کرد مصارف و دنیای آنها تا حد قابل توجهی متفاوت است.

بگذریم…در این شرایط که سونی و مایکروسافت به سختی به رقابت مشغول هستند و نینتندو هم راه خود را می رود، انتظارات و شایعه های گوناگونی جهت آمدن رقیبی جدید به صحنه کنسول های بازی، علی الخصوص خانگی کل گرفت. از برخی گمانه زنی ها در مورد ورود رسمی Apple به دنیای گیم گرفته، تا صدها شایعه کوچک و بزرگ دیگر که هر کدام یکی پس از دیگری رنگ می باختند. اما در پایان کوهی از شایعات و اطلاعات درست و غلط، در نهایت شرکت پرآوازه Google بود که رسما به دنیای گیم ورود کرد. در ادامه به بررسی پلتفرم معرفی شده گوگل، Stadia میپردازیم…یا گیمفا همراه باشید…

از همان معرفی رسمی و توضیحات مربوطه مسئولان بلند پایه گوگل شروع می کنیم. جایی که مدیرعامل شرکت Google, آقای Sundar Pichar شروع به دادن توضیحات مختلفی کرد. او در ابتدا به این نکته اشاره کرد که برای چندین سال شرکت گوگل، نحوه مناسب Stream و پخش بازی های ویدیویی را بررسی و مورد آزمایش قرار داده است. او در ادامه توضیح داد که هدف اصلی و نهایی، رسیدن به نقطه ای است که شما بتوانید از هر نقطه ای، با هر دستگاهی به انجام بازی مشغول شوید. و در اینجا بود که آقای Pichar رسما نام Stadia را تایید کرده و سپس ادامه معرفی را به Phil Harrison, که یکی از مدیران اجرایی سابق سونی محسوب می شود سپرد. اما مهم ترین چیزی که از حرف های CEO گوگل قابل برداشت بود،این بود که شاید جهان بازی های ویدیویی، به سمت تمام استریم شدن و آنلاین بودن حرکت کند.

همچنین در جایی دیگر از کنفرانس معرفی، رییس بخش مهندسی Stadia, آقای Maj Baker به ارائه توضیحات مختلف پرداخت. او به این نکته مهم اشاره کرد که توسعه دهندگان و سازندگان، همواره با یک محدودیت بزرگ با نام سخت افزار و قدرت فیزیکی مواجه هستند و این مسأله، می تواند آنها را مجبور کند در کار خود، تغییراتی ایجاد کنند تا مناسب کنسول های خانگی باشد. اما در نسل جدید، به لطف Stadia دیگر خبری از محدودیت های سابق نخواهد بود و “” دیتا سنتر بزرگ، اکنون پلتفرم محسوب می شود””.

هر چند اطلاعات خوبی در مورد جزئیات Stadia توسط مقامات و طراحان مختلف گوگل ارائه شده، اما هنوز اطلاعات دقیقی مانند قیمت بازی ها، تاریخ عرضه و موارد دیگر در هاله ای از ابهام قرار دارد. با این وجود در ادامه نگاهی کلی به اطلاعات و دانسته های خود از Stadia می اندازیم.

آیا این برنامه عملی است؟؟؟

مهم ترین سوال مخاطبان و بازییازان همین سوال بالاست. که با وجود بلند پروازی ها و وعده های مقامات گوگل، آیا در عمل Stadia از عهده کار خود بر می آید؟ بنابر گزارش کلی آن دسته خبرنگاران و کارشناسانی که موفق به تجربه عناوینی چون Doom یا Assassins creed odyssey از طریق Stadia شده اند، جواب مثبت است. هر چند تاخیر های چند ثانیه ای در اظهارات افرادی که موفق به تجربه این سیستم شده بودند وجود داشت، اما اکثریت از سیستم، روانی و عملکرد Stadia رضایت کلی داشتند. در واقع به نظر می رسد Stadia قرار است خونی تازه به رگهای دنیای بازیهای ویدیویی تزریق کند. امکان تجربه لحظه ای بازی، در کمترین زمان ممکن. در مورد تاخیر های چندثانیه ای بین فرمان و اجرا دستورات بازیکنان نیز، آقای Phil Harrison که ابتدای مقاله از او نام بردم قویا تاکید کرده اند که تاخیر به هیچ وجه یک مشکل نخواهد بود. حال باید دید در زمان عرضه میزان تاخیر در چه وضعیتی قرار خواهد داشت.

آیا Stadia یک کنسول است؟!

خیر… Stadia را نمی توان به هیچ وجه یک کنسول بازی و یا وابسته به ماهیت فیزیکی خاص دانست. در واقع تمامی تبلیغات گسترده گوگل نیز پیرامون همین مسأله بوده است که به جای یک کنسول سخت افزاری در خانه، شما می توانید از طریق هر دستگاهی در هر مکانی به بازی مشغول شوید. بدون وابستگی به سخت افزاری با محدودیت های معمول. نحوه انجام بازیها نیز از طریق انتقال داده به صورت آنلاین است. این حرف بدین معناست که شما می توانید جدیدترین و با کیفیت ترین عناوین را، از طریق دستگاه های مختلف، از گوشی موبایل خود گرفته، تا حتی تلویزیون خود اجرا کنید. البته بدیهی است کیفیت و چگونگی خروجی بازی ها، تا حد بسیار زیادی، به موقعیت و شرایط زندگی شما بستگی دارد. چون کل کار Stadia از طریق اینترنت است و بدیهی است که اینترنت ضعیف یا کم سرعت، به نتایج مثبتی منتهی نخواهد شد. به همین دلیل ثابت نبودن شرایط، به هیچ وجه نمی توان Stadia را یک کنسول با ساختار مشابه دانست. در این باره ایو گیلموت مدیرعامل کمپانی بزرگ Ubisoft جمله ای جالب به زبان آورد. او از Stadia به عنوان “متمم و تکمیل کننده کنسول ها و PC” یاد کرد که تعبیر جالب و البته مناسبی به نظر می رسد.

کنترلر Stadia

بر روی یک PC, شما می توانید با استفاده از Controller های موجود و در اختیار خود به تجربه بازی ها بپردازید. مهم تر از همه خود گوگل کنترلری اختصاصی مخصوص Stadia نیز عرضه خواهد کرد و در دسترس خواهد بود. این Controller که در ادامه تصویر آن را نیز مشاهده خواهیم کرد چندین ویژگی جدید تر و کامل تر، مانند دکمه دستیار گوگل، دکمه Share و سنسور های مختلف را نیز داراست. به همین دلیل برای آن دسته افرادی که به دنبال بهترین تجربه گیمینگ به وسیله Stadia هستند، خرید یک Controller مخصوص پیشنهاد خواهد شد ( ناسلامتی پای سود در میان است!!!)

آیا قیمت Stadia اعلام شده؟ آیا نحوه دقیق کارکرد آن مانند سیستم Netflix است؟

آن طور که مشخص است، تصمیم گوگل در مورد نحوه قیمت گذاری مشخص و قطعی شده، اما جزئیات مربوطه در اختیار قرار نگرفته اند. تمرکز اصلی Google بر روی نشان دادن قابلیت ها و ویژگی‌های جذاب Stadia بوده است تا پرداختن به موارد جزئی تر مانند قیمت نهایی. حتی جالب است بدانید نحوه خریداری بازیها ( که احتمالا بزرگ ترین سوال در ذهن من و شما در حال حاضر نیز محسوب می شود) نیز اصلا مشخص نیست. یعنی هیچ اطلاعاتی از گوگل منتشر نشده که آیا باید کاربران بازیها را جدا جدا خریداری کنند، به صورت موقت هزینه آنها را بپردازند، یا خیر شاهد سیستم خرید اشتراک و بهره بردن نامحدود (مانند نحوه کار شبکه اینترنتی Netflix که با خرید اشتراک به تمامی محتویات موجود دست پیدا می کنید) هستیم. مدیرعامل Ubisoft آقای گیلموت که به نظر می رسد از بسیاری از چیز ها خبر دارد، به این نکته اشاره کرده اند که احتمالا چندین روش برای خریداری و تجربه بازیها وجود خواهد داشت که این مسأله در نوع خود میتواند جالب توجه باشد.

چه کاری می تواند انجام دهد؟

سوال مهمی است!!! Stadia به لطف رنج نبردن از محدودیت های فیزیکی، می تواند بازیهارا از طریق سرویس انتقال داده ها به صورت لحظه ای اجرا کند. همچنین گوگل اعلام کرده هنگام عرضه، بازیهای مختلف به صورت ۴K و با ۶۰ فریم اجرا خواهند شد و در ادامه برنامه گوگل این است تا به کیفیت ۸K و ۱۲۰ فریم نیز دست یابد!!!

از آنجایی که عمل پردازش و رندرینگ از طریق سرور انجام می گیرد و خبری از سخت افزار ثابت نیست، این مسأله می تواند بازی سازان و توسعه دهندگان را تشویق کند تا از قدرت اضافی پردازشی در دسترس نهایت استفاده را ببرند. برای مثال گوگل در ویدیویی کوتاه قابلیت ها و پتانسیل های موجود را به صورت کلی نشان داد که مثلا یک بازی چند نفره تنها از طریق یک راه اجرا و پردازش می شد. البته باید دید در زمان عرضه عملکرد Stadia می تواند به همین کاملی و خوبی انتظارات باشد؟ همچنین باید اشاره کنم هیچ خبری از دانلود ها و امکانات افلاین نخواهد بود و شما در هر لحظه و برای انجام هر کاری، نیازمند اینترنتی پایدار و با کیفیت خواهید بود.

قابلیت های State Share و Crowd Play چه فوایدی دارند؟

دو قابلیت معرفی شده Stadia توسط گوگل، Crowd Play و State Share هستند که بر روی تعاملات بین دوستان آنلاین و استریمر ها تمرکز دارند. State Share به دوستان شما یا افرادی که مشغول مشاهده بازی شما هستند، اجازه میدهد از یک نقطه مشترک، مشخص و یکسان، به تجربه‌ ی بازی بپردازند. و قابلیت Crowd Play به بازدید کنندگان از بازی یک فرد اجازه می دهد بتوانند با آنها به صورت Multiplayer به تجربه یک بازی بپردازند.

خبری از بازیهای انحصاری خواهد بود؟ چه عناوینی برای بازی در دسترس قرار می گیرند؟

با وجود کنفرانس و معرفی گسترده گوگل، تعداد بازیهای زیادی بر روی Stadia به نمایش گذاشته نشد. یکی از سازندگان Doom Eternal به روی صحنه امد و خبر از عرضه بازی برای Stadia داد، شرکت Q Games اعلام کرد که مشغول ساخت بازی بر اساس قابلیت State Share است، و چندین سازنده بزرگ و کوچک دیگر که بعضا حتی به بازی در حال ساخت خود نیز اشاره نکرده اند در جریان معرفی Stadia حضور داشتند

همچنین خانم Jade Raymond ریاست اولین استودیو فرست پارتی گوگل را برعهده خواهد داشت که هم به ساخت عناوین انحصاری مشغول خواهد بود، و هم به استودیو های ترد پارتی برای استفاده ی بهتر از تکنولوژی های Stadia کمک خواهد کرد.

شرکت یوبیسافت نیز به نظر همکاری های گسترده ای با گوگل انجام داده، و عنوان Assassins creed odyssey از طریق Stadia اجرا و به همگان نشان نیز داده شد. احتمال فراوان بازیهای بسیار بیشتری از طرف کمپانی فرانسوی در راه Stadia باشند.

توقف کار متقلبان و هکر ها… ادعا یا واقعیت؟

گوگل در مراسم معرفی رسما ادعا کرد که به لطف ساختار خاص Stadia, و این مسأله که تمامی اطلاعات و بازی ها باید از طریق سرور های مشخص اجرا شوند، امکان تقلب کردن یا هک کردن در بازی های چند نفره یا برای اهداف دیگر را غیر ممکن دانست. اما معمولا همیشه متقلبان یک راه جدید برای خراب کردن بازی بقیه پیدا می کنند!!! البته امیدواریم این ادعا کاملا واقعیت داشته باشد…

قابلیت کراس-پلی کاملا ازاد و در دسترس است

رویکرد دو شرکت سونی و مایکروسافت در قبال کراس پلی و بازی بین پلتفرمی بسیار متفاوت بوده است. در حالی که مایکروسافت به شدت به انجام این کار در عناوین مختلف علاقه مند بوده است، از آن طرف سونی معمولا تن به این کار نمی داده. اما گوگل اعلام کرد که حاضر به همکاری با تمامی استودیو ها و شرکت ها جهت قابلیت کراس پلی است. به لطف محبوبیت بیش از پیش عناوین چند نفره آنلاین، این خبر خبری مهم و بسیار خوب برای بسیاری از بازیبازان محسوب می شود که دوستانی از پلتفرم های دیگر داشته و علاقه مند انجام بازی با یکدیگرند.

زمان عرضه، زمانی نامشخص در سال ۲۰۱۹

هر چند گوگل تاریخ عرضه دقیقی از Stadia اعلام نکرد، اما آقای Harrison اعلام کرد که در تابستان جزئیات و اطلاعات بیشتری در راه خواهد بود. منظور از تابستان احتمال فراوان مراسم بزرگ E3 است که احتمالا در آن مراسم زمان و تاریخ قطعی عرضه Stadia اعلام خواهد شد.

سخن پایانی:

پتانسیل های Stadia باعث شده بسیاری از افراد چشم به گوگل دوخته باشند و ببینند نتیجه کار چه خواهد بود و آیا Stadia می تواند آغاز گر تمام آنلاین شدن و روی آوردن به بازی از طریق استریم باشد یا خیر… آن چیز که مشخص است این است که با توجه به تلاش و هزینه های گسترده گوگل، و تبلیغات قابل توجه، احتمالا شاهد یک حرکت بزرگ در تاریخ گیم خواهیم بود. البته بدیهی است هر گونه گمانه زنی از همین الان منطقی به نظر نمی رسد، اما آیا شایعاتی که چند سال است پیرامون حذف فیزیکی کنسول ها به گوش می رسد، ممکن است در سالیان نه چندان دور کاملا رنگ و بوی حقیقت به خود بگیرد؟ هر چیزی ممکن است…

منبع متن: gamefa