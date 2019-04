پشتیبانی از Labo VR به The Legend of Zelda: Breath of the Wild و Super Mario Odyssey اضافه خواهد شد

ماه گذشته بود که شرکت نینتندو رسماً اعلام کرد که واقعیت مجازی سرانجام به کنسول نینتندو سوییچ راه خواهد یافت؛ آن هم با Labo VR. در همین راستا، به تازگی پشتیبانی از Labo VR به دو عنوان انحصاری این کنسول هیبریدی اضافه خواهد شد. آن هم دو بازی بزرگ نینتندو. این دو بازی، The Legend […]

ماه گذشته بود که شرکت نینتندو رسماً اعلام کرد که واقعیت مجازی سرانجام به کنسول نینتندو سوییچ راه خواهد یافت؛ آن هم با Labo VR. در همین راستا، به تازگی پشتیبانی از Labo VR به دو عنوان انحصاری این کنسول هیبریدی اضافه خواهد شد. آن هم دو بازی بزرگ نینتندو. این دو بازی، The Legend of Zelda: Breath of the Wild و Super Mario Odyssey نام دارند.

گفته می‌شود که پشتیبانی از واقعیت مجازی بیشتر برای بازی اولی خواهد بود تا دومی. در بازی Super Mario Odyssey، تنها سه ماموریت کوچک در Seaside، Luncheon و Cap Kingdoms برای پشتیبانی از واقعیت مجازی طراحی شده‌اند. از سوی دیگر، بازی The Legend of Zelda: Breath of the Wild تماماً به شکل واقعیت مجازی قابل تجربه است.

تاکنون، Labo VR با استقبال نسبتاً خوبی مواجه شده و پشتیبانی دو بازی بزرگ نینتندو از این دستگاه، قطعاً به عملکرد بهتر آن در بازار کمک شایانی خواهد کرد. تجربه‌ی بازی The Legend of Zelda: Breath of the Wild از طریق واقعیت مجازی و گشت و گذار در هایرول با استقاده از این قابلیت، قطعاً جالب توجه و جذاب خواهد بود. امیدواریم Mario Kart بعدی نیز از این دستگاه پشتیبانی کند!

منبع متن: gamefa