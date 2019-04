یکی از خبرهایی که در طول تعطیلات عید از زیر دست‌مان در رفت، خبر اعلام تاریخ دقیق عرضه‌ی بازی «کنترل» (Control) بود. استودیوی بازی‌سازی «رمدی» (Remedy Entertainment) اعلام کرد که بازی جدیدش در روز ۲۷ آگوست سال جاری میلادی روی پلتفرم‌های ایکس‌باکس وان، کامپیوتر و رایانه‌های شخصی عرضه خواهد شد.

بازی Control قرار است چند نسخه‌ی مختلف داشته باشد؛ نسخه‌هایی که هر کدام شامل آیتم‌هایی مختلف هستند. سازندگان بازی از همین حالا و نزدیک به شش ماه به زمان عرضه‌ی بازی، خبر داده‌اند که قرار است دو بسته‌ی الحاقی بزرگ برای Control عرضه کنند.

کسانی که بازی را پیش خرید کنند، یک لباس مخصوص و یک بسته شامل آیتم‌های مختلف در بازی دریافت خواهند کرد. پیش‌خرید نسخه‌ی پلی‌استیشن ۴ بازی Control به اضافه‌ی این آیتم‌های داخل بازی، هم‌چنین یک آواتار و تم پلی‌استیشن هم در خود دارد.

خرید بازی Control در هفته‌ی اول عرضه، یا در واقع تا زمانی که نسخه‌های اولیه تمام نشده باشند، یکی دو لباس و سلاح بیشتر برای بازی‌کننده‌ها در پی خواهد داشت؛ البته فقط روی پلی‌استیشن ۴.

باز هم روی پلی‌استیشن ۴ شاهد عرضه‌ی نسخه‌ای به اسم Digital Deluxe Edition هستیم که یک مرحله‌ی فرعی اضافه و یک لباس دیگر است.

نسخه‌ی Deluxe Edition به صورت دیسکی هم عرضه خواهد شد و این نسخه دیگر به پلی‌استیشن ۴ محدود نیست و به ایکس‌باکس وان هم می‌آید. نسخه‌ی Deluxe Edition بازی کنترل قاب فلزی و چند کارت اضافه از طراحی‌های بازی دارد.

استودیوی بازی‌سازی رمدی برنامه دارد تا دو بسته‌ی الحاقی به اسم‌های The Foundation و The Awe را برای بازی Control عرضه کند که شامل مراحل جدید و بخش‌های داستانی تازه‌ای هستند و مجموعه‌ای از مراحل اصلی و فرعی و سلاح‌ها را به بازی اضافه خواهند کرد. این دو بسته‌ی الحاقی هم در ابتدا روی پلی‌استیشن ۴ عرضه خواهند شد و پس از مدتی نامشخص، به کامپیوتر و ایکس‌باکس وان هم خواهند آمد. برنامه‌ی عرضه‌ی این دو بسته‌ی الحاقی برای پایان سال ۲۰۱۹ و اوایل سال ۲۰۲۰ است.

استودیوی بازی‌سازی رمدی، رابطه‌ی بسیار خوبی با مایکروسافت داشت و دو بازی قبلی این شرکت یعنی «آلن ویک» و «کوانتوم بریک» به صورت انحصاری برای پلتفرم‌های ایکس‌باکس و ویندوز عرضه شده بودند، ولی رمدی با بازی Control ظاهرا روندی کاملا برعکس را دنبال کرده و این بار سراغ پلی‌استیشن رفته است.

پیشنهاد می‌کنیم برای آشنایی بیشتر با بازی Control تریلر جدید آن را که در ادامه قرار داده‌ایم، ببینید.

بازی Control در روز ۵ شهریور عرضه خواهد شد.

تریلر گیم‌پلی بازی:

تریلر آیتم‌های پیش‌خرید بازی:

