یکی دو هفته قبل از تعطیلات امسال، از تصمیم شرکت سگا برای جمع‌آوری بازی Judgement خبر دادیم؛ تصمیمی که در پی دستگیری یکی از بازیگران این بازی به جرم مصرف مواد مخدر گرفته شده بود. در حالی که هنوز وضعیت نسخه‌ی ژاپنی بازی مشخص در ابهام قرار دارد، شرکت سگا خبر داده است که عرضه‌ی نسخه‌ی انگلیسی بازی Judgement سر جای خود است و تغییری در تاریخ عرضه‌ی بازی به وجود نخواهد آمد.

بازی Judgement در همان تاریخ مشخص شده‌ی ۲۵ ژوئن برای پلی‌استیشن ۴ عرضه خواهد شد.

با این حال، قرار نیست همه چیز مثل گذشته پیش برود و شخصیت «کیوهی هامورا» (Kyohei Hamura)، ضد قهرمان بازی Judgement، شامل تغییراتی خواهد شد. سگا گفته است که تغییرات لازم را روی این شخصیت انجام خواهند داد و این موضوع، تاثیری روی زمان عرضه‌ی نسخه‌ی انگلیسی بازی Judgement نخواهد داشت.

دقیقا نمی‌دانیم با چه تغییراتی طرف خواهیم شد، ولی طبق گفته‌ی سگا باید انتظار داشته باشیم تا چهره‌ی شخصیت هامورا و صدا پیشه‌ی ژاپنی این شخصیت تغییر کند.

نسخه‌ی انگلیسی بازی Judgement قرار است این انتخاب را در مقابل بازی‌کننده بگذارد تا بازی را با دوبله‌ی انگلیسی یا ژاپنی تجربه کند.

عرضه‌ی بازی Judgement برای روز ۲۵ ژوئن سال جاری میلادی برنامه ریزی شده است. این بازی به صورت انحصاری روی کنسول پلی‌استیشن ۴ عرضه می‌شود.

برای آشنایی بیشتر با بازی، پیشنهاد می‌کنیم تریلر داستانی و تریلر گیم‌پلی بازی را ببینید.

منبع: توییتر

The post نسخه‌ی انگلیسی Judgement با تغییرات عرضه خواهد شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala