عنوان معمایی Return of the Obra Dinn، از جمله بهترین بازی‌های سال ۲۰۱۸ است که علاوه بر دریافت امتیازات بسیار خوب از سوی منتقدین، جوایز بسیاری را در همایش‌های گوناگون کسب کرده است. Return of the Obra Dinn عنوانی با نوآوری‌های بسیاری در سبک معمایی بود که همواره موجب جذب بازی‌بازان زیادی شد. امتیازات فوق‌العاده‌ای […]

عنوان معمایی Return of the Obra Dinn، از جمله بهترین بازی‌های سال ۲۰۱۸ است که علاوه بر دریافت امتیازات بسیار خوب از سوی منتقدین، جوایز بسیاری را در همایش‌های گوناگون کسب کرده است.

Return of the Obra Dinn عنوانی با نوآوری‌های بسیاری در سبک معمایی بود که همواره موجب جذب بازی‌بازان زیادی شد. امتیازات فوق‌العاده‌ای کسب کرد و در آخر در بسیاری از همایش‌ها از جمله همایشی که اخیرا برندگان آن اعلام شد، یعنی همایش BAFTA 2019 جوایز زیادی را دریافت کرد که شامل برترین دستاورد هنری و همچنین برترین طراحی بازی است. با وجود همه‌ی این دستاورد‌ها، هنوز طرفداران از تیم سازنده‌ی عنوان Return of the Obra Dinn انتظاراتی دارند که مهم‌ترین آن عرضه‌ی این عنوان بر روی پلتفرم‌های بیشتر است از جمله کنسول نینتندو سوییچ.

بعد از برگزاری همایش BAFTA در چند روز گذشته، لوکاس پاپ (Lucas Pope) خالق اصلی عنوان Return of the Obra Dinn با مصاحبه‌ای که با سایت Metro انجام داد، درباره‌ی اتفاقاتی که ممکن است در آینده برای عنوان Return of the Obra Dinn صحبت کرد. لوکاس جزئیات دقیقی درباره‌ی نسخه‌های دیگر این عنوان و همچنین پورت‌های آن ارائه نداد اما این احتمال را نیز تایید نکرد که به طور کامل از عرضه‌ی پورت نسخه‌ی سوییچ دست بکشد.

لوکاس پاپ در ادامه‌ی صحبت‌های خود درباره‌ی پورت نسخه‌ی نینتندو سوییچ گفت:

بسیاری از کاربران این پورت را درخواست می‌کنند. در واقع زمانی که برای اولین بار، عنوان Return of the Obra Dinn را برای رایانه‌های شخصی عرضه کردم، پاسخ کاربران نسبت به آن پرسیدن سوال درباره‌ی زمان انتشار نسخه‌ی سوییچ بود.

در حال حاضر کاربران کنسول نینتندو سوییچ، بیشترین افرادی هستند که می‌خواهند پلتفرم بعدی عنوان Return of the Obra Dinn، کنسول پرتابل نینتندو باشد. این بازی از جمله عناوینی است که امیدواریم همه‌ی بازی‌بازان شاهد حضور آن بر روی پلتفرم شخصی خود باشند. با اینکه نزدیک به هفت ماه از عرضه‌ی عنوان Return of the Obra Dinn می‌گذرد، فکر نمی‌کنم کاربران آن را به اندازه‌ی کافی تجربه کرده باشند و هنوز افراد زیادی هستند که شانس غرق شدن در دنیای مرموز و معمایی این عنوان را نداشته اند.

عنوان Return of the Obra Dinn در سال گذشته برای پلتفرم‌های مک و رایانه‌های شخصی منتشر شد و واکنش‌های مثبتی را از سوی کاربران و منتقدین دریافت کرد. با توجه به صحبت‌های خالق اصلی این عنوان امیدوار هستیم که به زودی شاهد معرفی دیگر نسخه‌های بازی Return of the Obra Dinn از جمله نسخه‌ی کنسول نینتندو سوییچ باشیم.

منبع متن: gamefa