Bethesda در جریان E3 گذشته اولین بازی از سری The Elder Scrolls را که قرار است به صورت اختصاصی برای موبایل منتشر شود، معرفی کرد. این بازی که The Elder Scrolls: Blades نام دارد، در ابتدا قرار بود در ماه نوامبر سال گذشته عرضه شود اما بعد از تاخیری چند ماهه در ماه آوریل منتشر شد. به گزارش پردیس گیم و به نقل از وب سایت wccftech، حال بعد از تاخیر چند ماهه بالاخره این بازی برای IOS و Android منتشر شد و توانست در هفته‌ی اول عرضه‌ی خود، فروش یک میلیون واحدی را تجربه کند. البته این میزان فروش فقط در IOS اتفاق افتاده است و با توجه به این که هنوز آماری از میزان فروش این بازی بر روی Android منتشر نشده، احتمالا فروش بازی از یک میلیون نسخه نیز فراتر رفته است. همچنین بخش بزرگی از این فروش را کاربران آمریکایی رقم زدند. در واقع 42 درصد فروش بازی مربوط به کاربران آمریکایی بازی بوده است.

The Elder Scrolls: Blades در واقع نسخه‌ی موبایلی سری محبوب و ریشه دار The Elder Scrolls محسوب می‌شود و به مانند دیگر نسخه‌های این سری، این بازی نیز سبک نقش آفرینی دارد. بازی بیشتر بر مبنای مبارزه و همچنین گشتن سیاه چاله‌ها می‌باشد. در بازی هر کسی می‌تواند شخصیت خود را بسازد و مطابق میل خود آن شخصیت را شخصی‌سازی کند، ماموریت‌های مختلفی را از افراد مختلف درون بازی بگیرد ، شهر خود را دوباره بنا کند و به دنبال سرنخ‌هایی از رازهای باستانی درون دنیای بازی باشد. همچنین هر کس می‌تواند به درون سیاه‌ چاله‌های بی پایان بازی برود تا ببیند به کجا می‌رسد و چه چیزی در هر سیاه چال انتظارش را می‌کشد. همچنین این بازی رایگان است اما به مانند اکثر بازی‌های مشابه، آیتم‌های زیادی را می‌توان با پول در بازی خریداری کرد تا هر کاربری کاراکتر خود را با آن آیتم‌ها گسترش دهد. بازی The Elder Scrolls: Blades هم اکنون برای پلتفرم‌های Android و IOS در دسترس است.

منبع متن: pardisgame