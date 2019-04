ایدوز مونترال از عملکرد بازی Shadow of the Tomb Raider راضی است

در ابتدای عرضه، سازندگان بازی Shadow of the Tomb Raider قبول کردند که ساخته‌ی آنان عملکرد خوبی نداشته است. ولی اکنون بیان کرده‌اند که از فروش و عملکرد این بازی کاملا راضی هستند. پس از فروش معمولی بازی Shadow of the Tomb Raider در زمان عرضه، امروز شرکت ایدوز مونترال (Eidos Montreal) اعلام کرده که […]

در ابتدای عرضه، سازندگان بازی Shadow of the Tomb Raider قبول کردند که ساخته‌ی آنان عملکرد خوبی نداشته است. ولی اکنون بیان کرده‌اند که از فروش و عملکرد این بازی کاملا راضی هستند.

پس از فروش معمولی بازی Shadow of the Tomb Raider در زمان عرضه، امروز شرکت ایدوز مونترال (Eidos Montreal) اعلام کرده که از عملکرد این بازی چه در حیطه‌ی نقدها و چه در حیطه‌ی فروش، بسیار راضی است. تهیه‌کننده‌ی این بازی در رابطه با این موضوع چنین گفته است:

ما فوق‌العاده خوشحال هستیم از نتیجه‌ای که بازی Shadow of the Tomb Raider بدست آورده است؛ چه در فروش و چه در جلب نظر منتقدین. دقیقا همین امر است که باعث شد ما به فکر ساخت یک بسته‌ی الحاقی برای این بازی بیوفتیم، چون همه چیز خیلی خوب پیش رفت.

همچنین این تهیه‌کننده در رابطه با همکاری با استودیوی کریستال داینامیکس (Crystal Dynamics) که وظیفه‌ی ساخت نسخه‌های قبلی این مجموعه را داشت صحبت کرد. به گفته‌ی ایشان، همکاری با این استودیو همانند سوار شدن بر یک ترن هوایی بود و بالا و پایین‌های بسیاری داشت.

ما برای ساخت این مجموعه باید همکاری با بسیاری از استودیوها را یاد می‌گرفتیم و در این میان با استودیو کریستال داینامیکس رابطه‌ی خوبی داشتیم. خوشبختانه این رابطه با وجود تمام بالا و پایین‌هایش، به خوبی جواب داده است و قصد داریم تا آن را محکم‌تر از پیش ادامه ‌دهیم. به همراه داشتن افراد مختلف با ایده‌های جذاب و جدید در کنارتان برای ساخت یک بازی، نکته‌ی مثبت بسیار بزرگی است.

زمانی که در رابطه با بخش مورد علاقه‌ی ایشان در بازی Shadow of the Tomb Raider سوال شد، بیان شد که پازل‌ها و معماهای بازی بخش مورد علاقه‌ی او بوده است:

من واقعا با مکانیزم معماها و پازل‌های بازی ارتباط برقرا کردم و خوشحال هستم از نحوی که توانستیم آن‌ها را پیشرفته‌تر کنیم. ما مکانیزمی متغیر ساختیم که به واسطه‌ی آن نسبت به درجه‌ی سختی بازی، شما با چالش‌های متفاوتی نیز برخورد می‌کردید.

در این ماه محتویات جدیدی برای بازی Shadow of the Tomb Raider منتشر خواهد شد. هنوز مشخص نیست که نسخه‌ی بعدی این سری ساخته می‌شود یا نه ولی تهیه‌کننده‌ی این بازی بیان کرده است که اگر شاهد نسخه‌ی جدیدی برای این مجموعه نباشیم، بسیار عجیب خواهد بود.

بازی Shadow of the Tomb Raider هم‌اکنون برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، اکس‌باکس وان و پلتفرم رایانه‌های شخصی در دسترس قرار دارد. شما می‌توانید نقد و بررسی مخصوص به این بازی تحت عنوان «سایه لارا کرافت… | نقد و بررسی بازی Shadow of the Tomb Raider» که به قلم محمد آریامقدم است را نیز مطالعه کنید.

منبع متن: gamefa