نسخه‌ی بازسازی شده‌ی Shadow of the Colossus که نام استودیوی بلوپوینت گیمز (Bluepoint Games) را در صنعت بازی‌های ویدئویی مطرح کرد، یکی از بهترین عناوین کنسول پلی‌استیشن ۴ محسوب می‌شود. اما پروژه‌ی بعدی این توسعه‌ دهنده‌ی آمریکایی چه چیزی خواهد بود؟ در طی رویداد GDC 2019، مدیر فنی بلوپوینت گیمز در مورد بازی بعدی استودیو […]

نسخه‌ی بازسازی شده‌ی Shadow of the Colossus که نام استودیوی بلوپوینت گیمز (Bluepoint Games) را در صنعت بازی‌های ویدئویی مطرح کرد، یکی از بهترین عناوین کنسول پلی‌استیشن ۴ محسوب می‌شود. اما پروژه‌ی بعدی این توسعه‌ دهنده‌ی آمریکایی چه چیزی خواهد بود؟ در طی رویداد GDC 2019، مدیر فنی بلوپوینت گیمز در مورد بازی بعدی استودیو توضیحاتی را ارائه داد.

به گفته‌ی آقای پیتر دالتون (Peter Dalton)، پروژه‌ی جدید آن‌ها «برداشتی متفاوت» از یک بازی خواهد بود.

ما Shadow of Colossus را به عنوان یک ریمستر به شمار نمی‌آوریم؛ به خاطر پیچیدگی پروژه، ما آن را یک بازسازی می‌دانیم. و با حرکت به سمت پروژه‌ی بعدی خود، ما اسم آن را یک برداشت متفاوت می‌گذاریم؛ چراکه این فراتر از چیزی است که فکر می‌کردیم می‌توانیم با Shadow of the Colossus انجام دهیم.