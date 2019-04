تفاوت Season Pass و DLC چیست؟

قطعا شما به عنوان یک گیمر در بازی‌ها با سه واژه واژه DLC و Season Pass و Expansion Pack مواجه شده‌اید؛ اما تفاوت این سه در چیست؟ با پردیس‌گیم همراه باشید تا به مرور تعریف بسته‌های محتوایی یک بازی بپردازیم.

DLC چیست؟ DLC (مخفف Downloadable content به معنای بسته‌های الحاقی یا بسته‌های قابل دانلود)، یک سری محتوای اضافی است که بعد از عرضه رسمی بازی منتشر می‌شوند. توجه داشته باشید که DLC یک محتوای دانلودی است و اگر به صورت فیزیکی عرضه شود، دیگر DLC نامیده نمی‌شود. معمولا بازی‌ها دارای یک یا چند DLC هستند.

Season Pass چیست؟ اگر یک گیمر بخواهد تمام DLCهای یک بازی را یک جا خرید کند، چه گزینه‌ای خواهد داشت؟ اینجا به واژه Season Pass می‌رسیم. Season Pass به محتوای دانلودی اطلاق می‌شود که به بازیکن اجازه می‌دهد تا به تمامی DLCهایی که مقرر شده است تا برای بازی مورد نظر در برهه‌های متفاوت عرضه شوند را در روز عرضه بسته الحاقی دسترسی پیدا کند. توجه کنید که Season Pass فقط برای بازی‌هایی عرضه میشود که قرار است پشتیبانی بلندمدت دریافت کرده و چندین DLC متفاوت در برهه های متفاوت را دریافت کند.

برای تفهیم توضیحات فوق مقاله را با یک مثال ساده می‌بندیم:

در سال 2016 بازی Battlefield 1 : Standard Edition با قیمت 60 دلار عرضه شد، اما در کنار آن یک Season Pass با قیمت 50 دلار نیز عرضه گشت، بعدها چهار بسته الحاقی ( DLC ) به نام های زیر هر کدام به قیمت 15 دلار نیز برای بازی عرضه شد:

They Shall Not Pass

In The Name OF the Tsar

Turning Tides

Apocalypse

تصور کنید فردی دارنده نسخه استاندارد بازی است، حال با عرضه شدن DLCها تمایل به خرید آن‌ها دارد، این شخص می‌تواند بر حسب نیاز خود اقدام به خرید کند، مثلا اگر فقط یکی یا دو تا از این DLCها توجهش رو جلب کرده ‌می‌تواند هر کدامشان را با قیمت 15 دلار خریداری کند و یا اگر تمایل به خرید همه آن‌ها دارد، می‌تواند با پرداخت 50 دلار Season Pass بازی را دریافت کرده و به تمامی DLCها دسترسی پیدا کند.

Expansion Pack چیست؟ Expansion pack یا بسته گسترش دهنده، به یک محتوای اضافی گفته می‌شود که به طور قابل توجهی محتوای داستانی بازی را افزایش می‌دهد. تفاوت Expansion pack با DLC در قیمت و حجم محتوای آن است. برای درک این موضوع بگذارید یک مثال را برای شما بزنیم.

بازی The Witcher 3 دارای چندین DLC بود که طی آن آیتم‌های مختلفی به بازی افزوده می‌شد، اما تمامی این DLCها بصورت رایگان در دسترس قرار گرفتند، اما این بازی دارای دو Expansion Pack بود که به طور قابل توجهی محتوای داستانی چندین ساعته به بازی اضافه می‌کرد که هم‌اکنون یکی از آن‌ها 10 دلار و دیگری 25 دلار قیمت دارد.

امیدوار هستیم این آموزش برای شما مفید بوده باشد. اگر هر سوال، ابهام و مشکلی در این زمینه دارید، لطفا آنرا در بخش کامنت‌ها به اشتراک بگذارید ;)

منبع متن: pardisgame